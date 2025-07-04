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В «Игре престолов» переврали историю единственной жены Тириона, но это и к лучшему — зрители утонули бы в слезах

4 июля 2025 08:27
В «Игре престолов» переврали историю единственной жены Тириона, но это и к лучшему — зрители утонули бы в слезах

Шоураннеры решили закрыть глаза на первоисточник, и это редкий случай, когда хуже не стало.

Если вы думаете, что Тирион Ланнистер — это сплошь сарказм, вино и бесконечные остроты, значит, вы просто не слышали имя Тиша. Та самая девушка, единственная настоящая любовь его жизни, ради которой он однажды попытался вырваться из-под сапога Тайвина Ланнистера — и жестоко поплатился. Только вот «Игра престолов» толком и не объяснила, почему.

В книгах Джорджа Мартина всё началось невинно: Тирион и Джейме нашли Тишу, когда та спасалась от разбойников. Джейме разобрался с бандитами, а юный Тирион влюбился в девушку так стремительно, что вскоре женился на ней — и это был, пожалуй, единственный раз, когда он был по-настоящему счастлив.

В «Игре престолов» переврали историю единственной жены Тириона, но это и к лучшему — зрители утонули бы в слезах

Но Тайвин Ланнистер, хранитель, гм, традиционных семейных ценностей, решил преподать сыну урок: он заставил Джейме соврать, будто Тайша была ночной бабочкой, нанятой ради забавы. Затем её отдали страже Ланнистеров, и каждый заплатил ей по серебрянику.

В сериале Тиша мелькнула в разговорах, но после четвёртого сезона её имя будто стерли ластиком. Зато осталась Шая — вольная переработка той же душевной травмы. Самое горькое в том, что в книгах правда о Тише делает больно — и Тириону, и читателям.

Перед тем, как сбежать из подземелий Королевской Гавани, Джейме признаётся брату, что Тиша вовсе не была продажной девкой — она действительно его любила. Узнав это, Тирион окончательно ломается.

В «Игре престолов» переврали историю единственной жены Тириона, но это и к лучшему — зрители утонули бы в слезах

Он убивает Тайвина не только из-за предательства, но и за украденное счастье. А заодно рвёт братскую связь с Джейме: ударом, плевком, словами, которые больнее меча — и в сериале после такого эпизода зрители наверняка разрыдались бы.

Ранее мы писали: Все как в «Слове пацана»: премьеру нового спин-оффа «Игры престолов» перенесли на просто так — но шансов на успех все меньше

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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