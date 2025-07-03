«Гораздо дешевле и гораздо интереснее»: лишь один сериал Серебряков ставит вровень с «Во все тяжкие» — и речь вовсе не про «Игру престолов»

Алексею Серебрякову сегодня исполняется 61 год — и если кто-то до сих пор думает, что в редкие выходные он сидит дома и по сотому разу пересматривает, как Таргариены с Ланнистерами воевали — спешим разочаровать. У народного любимца, звезды «Левиафана» и «МакМафии» совсем другие ориентиры.

В одном из редких интервью Серебряков объяснил, почему «МакМафия», где он сыграл вместе с Джеймсом Нортоном, не вызвал у него бурного восторга, несмотря на огромный масштаб BBC.

«Это очень приблизительное кино о мафии и о том, что на самом деле происходит. За счёт количества денег, вложенных в кадр, это можно смотреть. Но есть сериалы гораздо дешевле и гораздо интереснее. Те же “Во все тяжкие”, “Родина”», — объяснял артист в беседе с РБК.

Так что любимцы зрителей — Хайзенберг и Кэрри Матисон — для Серебрякова куда ближе, чем блестящие дворцы и драконьи яйца.

При этом сам он к зарубежным проектам относится спокойно: в «МакМафию» попал благодаря «Левиафану», но специально западную карьеру строить не собирался.

«Я не держусь за это. У меня, слава богу, есть своя, родная, российская... Я к ней привык, я в ней умею плавать — зачем мне чужие реки?» — объясняет звезда «Аноры».

Даже Mercedes с личным шофёром и привилегия курить там, где это категорически запрещено на съемках «МакМафии», не смогли окончательно склонить его к Лондону и Голливуду. Хоть Серебряков и признает, что чувствовал себя «в шоколаде».

«Но если бы ещё с содержанием что-то сделали, было бы совсем замечательно», — подытожил актёр с фирменной иронией.

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