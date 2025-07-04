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Холодная война длиною четверть века: у Тома Круза есть веский повод презирать «Лило и Стича»

4 июля 2025 07:00
Том Круз и Стич

Сам актер, впрочем, о культовой мультяшной франшизе не высказывался вовсе.

Том Круз — человек, которому простить можно многое: странные интервью, трюки без дублёров, бесконечные «Миссии невыполнимы» и даже саентологию. Но на Западе откопали франшизу, существование которой уже сам актёр якобы не простит никогда. И это милые, пушистые Лило и Стич. Звучит абсурдно? Сейчас всё объясним.

Первая атака: Гавайи против Спилберга

Началось всё ещё в далёком 2002 году. Тогда Круз блистал на экранах в «Особом мнении» Стивена Спилберга. Фильм о мрачном будущем, где преступления можно предотвратить ещё до их совершения, должен был стать безоговорочным королём летнего проката. Но тут же под ноги голливудской суперзвезде подставили маленькую гавайскую сироту и синего инопланетянина с большими ушами.

Холодная война длиною четверть века: у Тома Круза есть веский повод презирать «Лило и Стича»

«Лило и Стич» ворвались в кинотеатры ровно в тот же день, что и «Особое мнение». Бокс-офис тогда взял сторону Тома: 35,6 миллиона долларов против 35,2 у «Лило и Стич» за первый уикенд. Мелочь, но приятно — Спилберг и Круз победили милоту Disney, которая, впрочем, «откусила» у них внушительный кусок кассового «пирога».

Казалось бы, забавный эпизод, забытый через пару лет. Но не тут-то было! Легенда о соперничестве продолжала жить где-то на задворках Голливуда.

Холодная война длиною четверть века: у Тома Круза есть веский повод презирать «Лило и Стича»

Реванш спустя 23 года

Шли годы, Круз всё прыгал с самолётов и мчался на мотоциклах по крышам, а Лило и Стич тихо выжидали. И вот, в мае 2025-го — римейк! Disney запускает лайв-экшн версию своей трогательной истории о семье и верности. И угадайте, кто снова выходит в прокат в тот же момент? Правильно: Том Круз и его «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Как будто кто-то специально рассчитал этот день, чтобы проверить, кто кого на этот раз.

Казалось бы, кто угодно, только не милый пушистик с Гавайев сможет остановить Итана Ханта. Но вот-те нате! На памятные выходные в США «Лило и Стич» унесли домой целых $182 миллиона, тогда как Том Круз — всего $79 миллионов. Это всё ещё огромные деньги, но на фоне детского фильма о дружбе и танцах под Элвиса выглядит почти обидно.

В общей кассе разрыв ещё унизительнее: почти миллиард у Лило и Стича против скромных (по голливудским меркам) $546 миллионов у Круза. Сказка о мести почти сбылась: маленькая девочка и генетический эксперимент с шестью лапами буквально похоронили последнее приключение Итана Ханта. Ирония судьбы? Ещё какая.

Холодная война длиною четверть века: у Тома Круза есть веский повод презирать «Лило и Стича»

С Днём рождения, мистер Круз!

Конечно, Том Круз вряд ли будет публично жаловаться на Лило и Стича — человек, который заставляет студии строить ради него настоящие самолёты и поднимать бюджеты на сотни миллионов, не станет мелочиться. Но осадочек, как говорится, остался. Четверть века холодной войны — редкий срок даже для Голливуда, настаивает FarOut.

Так что сегодня, в день рождения Тома Круза, ему исполняется 63 — и пусть он обгоняет гравитацию и старение, но пушистый синий пришелец обогнал его в прокате. С Днём рождения, мистер Круз! Не удивляйтесь, если получите открытку с адресом «Гавайи» у отправителя — вдруг там будет подпись: «С любовью, Стич».

Ранее мы писали: «Финальная расплата» точно не побьет самый печальный рекорд франшизы «Миссия невыполнима»: но фанатам радоваться нечему

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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