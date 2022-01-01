Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фильмы про цирк
Киноафиша Подборки Фильмы про цирк

Фильмы про цирк

Все 31 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Дамбо
Дамбо
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, фэнтези, приключения
2019, США
Величайший шоумен
Величайший шоумен
Смотреть за 1 рубль
8.0
мюзикл, биография, драма
2018, США
Шоу Мистико
Шоу Мистико
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма
2017, Франция / Португалия / Бразилия
Шоколад
Шоколад
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2016, Франция
Праздник непослушания
Праздник непослушания
Смотреть за 1 рубль
0.0
комедия, семейный
2015, Россия
Цирк мертвецов
Цирк мертвецов
Смотреть за 1 рубль
5.0
боевик, ужасы, триллер
2014, США
Мадагаскар 3
Мадагаскар 3
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, семейный
2012, США
Воды слонам!
Воды слонам!
Смотреть за 1 рубль
8.0
драма
2011, США
Сезон охоты 3
Сезон охоты 3
Смотреть за 1 рубль
7.0
детский, анимация
2010, США
Печальная баллада для трубы
Печальная баллада для трубы
7.0
военный, драма, комедия
2010, Франция / Испания
Слон
Слон
Смотреть за 1 рубль
4.0
драма, приключения
2010, Россия
Воображариум доктора Парнаса
Воображариум доктора Парнаса
7.0
приключения, мистика, фэнтези
2009, Франция / Канада
Двойная пропажа
Двойная пропажа
3.0
криминал
2009, Россия
Джонни взял ружье
Джонни взял ружье
6.0
драма
2008, США
Зеркальная маска
Зеркальная маска
6.0
драма, семейный, приключения
2005, США / Великобритания
Вокруг света за 80 дней
Вокруг света за 80 дней
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, приключения
2004, США
Волшебная страна
Волшебная страна
Смотреть за 1 рубль
7.0
биография, семейный, драма
2004, Великобритания / США
Медвежий поцелуй
Медвежий поцелуй
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
2002, Германия / Россия / Швеция / Испания
Бронко Билли
Бронко Билли
6.0
боевик, драма, мелодрама, вестерн, комедия, приключения
1980, США
Жестяной барабан
Жестяной барабан
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
1979, ФРГ / Франция / Польша / Югославия
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Семейный Фэнтези Приключения Мюзикл Биография Драма Комедия Боевик Ужасы Триллер Анимация Военный Детский Мистика Криминал Мелодрама Вестерн Сказка
Страна
Все США Франция Португалия Бразилия Россия Испания Канада Великобритания Германия Швеция СССР ФРГ Польша Югославия
Год
Все 1920-1929 1930-1939 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 2000-2009 2010-2019

Традиционно цирк считается развлечением для детей, но, повзрослев, человек не перестает любить зрелищные выступления. Он просто начинает смотреть на них под другим углом, замечая не только яркую привлекательную картинку, но и особый смысл представления, слаженную работу трюкачей, которые приводят публику в восторг.

Пять лучших фильмов про цирк

Изящные, отточенные постоянными тренировками движения эквилибристов, выверенные до миллиметра действия фокусника, уверенные команды дрессировщика – цирковые выступления завораживают зрителей, в некоторые мгновения заставляя их усомниться в законах физики. Но не менее интересно и то, что происходит за плотными кулисами арены: кто эти волшебники с манежа и чем они живут вне своей блистательной работы?

Бронко Билли

Бронко Билли – одаренный ковбой, которые едва сводит концы с концами, посвятив себя собственному шоу в стиле вестерна. У его странствующей труппы нет раскрашенных шутов и дрессированных собачек, главные герои этого перформанса – ковбои. Но публика не в восторге от детища Билли. Главный герой не хочет расставаться с мечтой, но у него совсем нет денег, а жить на что-то нужно. Он уже готов наступить себе на горло, но случай сталкивает его с Антуанеттой – сказочно богатой девушкой, которая поддерживает его идеи.

Но ее деньги еще нужно вызволить из плена, и Бронко, напрочь потерявший голову от красотки, влезает в увлекательную авантюру.

Вечер шутов

Сюжет шедевра Ингмара Бергмана рассказывает об актерах бродячего цирка. Кочевая жизнь выступающих на потеху публике работников полна нищеты, унижений и бесполезных попыток вырваться из диких условий существования. Но обеспеченная жизнь буржуазного класса, так манящая со стороны, совсем не залог свободы и возможности делать то, что хочется. Оцарапав блестящий слой краски, ослепляющий бедного шута, можно найти гнилую древесину, серую и непригодную для использования. Главным героям предстоит многое понять о жизни и о себе.

Шоу Мистико

События происходят в начале прошлого века. Фредерик, юный аристократ, без ума влюблен в акробатку Беатрис, но родители молодого человека категорически против такого мезальянса. Но ради любимой он готов пожертвовать статусом, наследством и репутацией. Игнорируя нормы общественного поведения тех времен, Фредерик женится на Беатрис, а позже приобретает цирк.

Арена станет домом не только для счастливой пары, но и других поколений их семьи.

Сегодня – новый аттракцион

Фильм рассказывает о том, как живут цирковые артисты за пределами арены. Кроме ярких представлений, в их жизни полно проблем, трудностей и нелепых ситуаций. В отличие от большинства людей, Валентина не имеет возможности выбирать направление развития карьеры. Директор цирка, в котором она работает, просто однажды решил, что отныне девушка будет укротительницей тигров. Ослушаться руководство главная героиня не может, поэтому она скрепя сердце начинает осваивать новое амплуа, которое, к счастью, достаточно быстро ей поддается.

Медвежий поцелуй

Главные герои – работники бродячего цирка, который останавливается в Санкт-Петербурге. Эквилибристка Кармен и ее маленькая дочь Лола идут в местный зоопарк, чтобы выбрать животных для представлений. В вольерах они не находят никого интересного, но в последний момент Лола замечает медвежонка, крохотного и беззащитного. Девочка с первого взгляда привязывается к мохнатому зверьку, и он отправляется с ней и цирковой труппой путешествовать по Европе.

Вскоре Кармен принимает решение начать новую жизнь и уходит из цирка, сообщив Лоле, что та приемная, а медвежонок взрослеет и неожиданно принимает облик юноши.

Выбор редакции
7 культовых российских сериалов, которые не стыдно пересмотреть
7 культовых российских сериалов, которые не стыдно пересмотреть
5 сцен из романтических фильмов, которые заставляют нас плакать снова и снова
5 сцен из романтических фильмов, которые заставляют нас плакать снова и снова
Почитать и посмотреть: 8 отличных сериалов, снятых по книгам
Почитать и посмотреть: 8 отличных сериалов, снятых по книгам
Related video
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Приложение киноафиши