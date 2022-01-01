Традиционно цирк считается развлечением для детей, но, повзрослев, человек не перестает любить зрелищные выступления. Он просто начинает смотреть на них под другим углом, замечая не только яркую привлекательную картинку, но и особый смысл представления, слаженную работу трюкачей, которые приводят публику в восторг.

Пять лучших фильмов про цирк

Изящные, отточенные постоянными тренировками движения эквилибристов, выверенные до миллиметра действия фокусника, уверенные команды дрессировщика – цирковые выступления завораживают зрителей, в некоторые мгновения заставляя их усомниться в законах физики. Но не менее интересно и то, что происходит за плотными кулисами арены: кто эти волшебники с манежа и чем они живут вне своей блистательной работы?

Бронко Билли

Бронко Билли – одаренный ковбой, которые едва сводит концы с концами, посвятив себя собственному шоу в стиле вестерна. У его странствующей труппы нет раскрашенных шутов и дрессированных собачек, главные герои этого перформанса – ковбои. Но публика не в восторге от детища Билли. Главный герой не хочет расставаться с мечтой, но у него совсем нет денег, а жить на что-то нужно. Он уже готов наступить себе на горло, но случай сталкивает его с Антуанеттой – сказочно богатой девушкой, которая поддерживает его идеи.

Но ее деньги еще нужно вызволить из плена, и Бронко, напрочь потерявший голову от красотки, влезает в увлекательную авантюру.

Вечер шутов

Сюжет шедевра Ингмара Бергмана рассказывает об актерах бродячего цирка. Кочевая жизнь выступающих на потеху публике работников полна нищеты, унижений и бесполезных попыток вырваться из диких условий существования. Но обеспеченная жизнь буржуазного класса, так манящая со стороны, совсем не залог свободы и возможности делать то, что хочется. Оцарапав блестящий слой краски, ослепляющий бедного шута, можно найти гнилую древесину, серую и непригодную для использования. Главным героям предстоит многое понять о жизни и о себе.

Шоу Мистико

События происходят в начале прошлого века. Фредерик, юный аристократ, без ума влюблен в акробатку Беатрис, но родители молодого человека категорически против такого мезальянса. Но ради любимой он готов пожертвовать статусом, наследством и репутацией. Игнорируя нормы общественного поведения тех времен, Фредерик женится на Беатрис, а позже приобретает цирк.

Арена станет домом не только для счастливой пары, но и других поколений их семьи.

Сегодня – новый аттракцион

Фильм рассказывает о том, как живут цирковые артисты за пределами арены. Кроме ярких представлений, в их жизни полно проблем, трудностей и нелепых ситуаций. В отличие от большинства людей, Валентина не имеет возможности выбирать направление развития карьеры. Директор цирка, в котором она работает, просто однажды решил, что отныне девушка будет укротительницей тигров. Ослушаться руководство главная героиня не может, поэтому она скрепя сердце начинает осваивать новое амплуа, которое, к счастью, достаточно быстро ей поддается.

Медвежий поцелуй

Главные герои – работники бродячего цирка, который останавливается в Санкт-Петербурге. Эквилибристка Кармен и ее маленькая дочь Лола идут в местный зоопарк, чтобы выбрать животных для представлений. В вольерах они не находят никого интересного, но в последний момент Лола замечает медвежонка, крохотного и беззащитного. Девочка с первого взгляда привязывается к мохнатому зверьку, и он отправляется с ней и цирковой труппой путешествовать по Европе.