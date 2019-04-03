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Дамбо Дамбо
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Dumbo Дамбо 2019 / США
7.8 Оцените
98 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Дамбо»

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Наша рецензия

Прямиком с фронтов Первой мировой в Америку возвращается Холт Фэрриер (Колин Фаррелл), который оставил на войне левую руку. Обстановка дома, мягко говоря, не радует. Жена погибла во время эпидемии гриппа, а передвижной цирк, где они блистали, переживает не лучшие времена. У его владельца, прижимистого Макса Медичи (Дэнни ДеВито), появился блестящий план — уже куплена беременная азиатская слониха. Её сын, малыш с огромными ушами, становится всеобщим посмешищем, за воспитание…

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Nadezhda Kuzmina 3 апреля 2019, 12:15
Оценка
Какой же миленький слонятинка))) все очень красиво! Даже стыдно признаться, что мне было скучновато. Но ставлю фильму 4.
3 апреля 2019, 12:15 Ответить
Андрей 7 апреля 2019, 19:01
Оценка
хороший, но слишком детский фильм.
прекрасно снят(хотя от Бартона ожидал больше смертей) и игра актёров. приятно было увдеть Маэстро Де Вито! много трогательных моментов.
8 баллов из 10ти!
7 апреля 2019, 19:01 Ответить
Елена 10 мая 2019, 22:02
Оценка
Красивый фильм - рекомендую для семейного просмотра.
10 мая 2019, 22:02 Ответить
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