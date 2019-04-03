Наша рецензия

Прямиком с фронтов Первой мировой в Америку возвращается Холт Фэрриер (Колин Фаррелл), который оставил на войне левую руку. Обстановка дома, мягко говоря, не радует. Жена погибла во время эпидемии гриппа, а передвижной цирк, где они блистали, переживает не лучшие времена. У его владельца, прижимистого Макса Медичи (Дэнни ДеВито), появился блестящий план — уже куплена беременная азиатская слониха. Её сын, малыш с огромными ушами, становится всеобщим посмешищем, за воспитание…