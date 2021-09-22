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Марк Дакаскос
Марк Дакаскос
Mark Dacascos
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Марк Дакаскос
Mark Dacascos
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Дата рождения
26 февраля 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Марк Дакаскос
Родился 26 февраля 1964 года. Гонолулу, штат Гаваи, США
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Фильмография Марк Дакаскос
Blade of the 47 Ronin
боевик, драма, фэнтези
2022, США
0.0
Бэтмен: Душа дракона
боевик, приключения, анимация
2021, США
6.0
Одна ночь в Бангкоке
боевик, криминал, драма
2020, США
5.0
Джон Уик 3
боевик
2019, США
7.0
Остров монстров
приключения, фэнтези
2019, США
6.0
Последний заезд
боевик, драма, ужасы
2019, Таиланд
3.0
Максимальный удар
боевик, комедия
2017, Россия / США
3.0
Окончательный приговор
боевик, триллер
2017, Германия
4.0
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