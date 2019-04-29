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Небритый и насквозь промокший киллер экстра-класса вместе с пёсиком бегает по улочкам неонового Нью-Йорка. На помятом лице — все страдания мира, а часы издевательски тикают. Через каких-то полчаса Джон Уик (Киану Ривз) станет для бандитского мира «экскоммьюникадо», то есть буквально «отлучённым от церкви». Третий фильм франшизы стартует ровно с того момента, на котором закончился предыдущий. Тогда Уик, поправ все криминальные законы, грохнул одного негодяя…