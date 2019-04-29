Небритый и насквозь промокший киллер экстра-класса вместе с пёсиком бегает по улочкам неонового Нью-Йорка. На помятом лице — все страдания мира, а часы издевательски тикают. Через каких-то полчаса Джон Уик (Киану Ривз) станет для бандитского мира «экскоммьюникадо», то есть буквально «отлучённым от церкви». Третий фильм франшизы стартует ровно с того момента, на котором закончился предыдущий. Тогда Уик, поправ все криминальные законы, грохнул одного негодяя…
Так вот: "Джон Уик-3" это даже не Уве Болл. Тот редкий случай, когда жалко даже чертовых двухсот рублей, потраченных на билет :(
Это худший боевик который довелось посмотреть.
Сюжет- полный бред.
Сцены "боёв" - мультяшные.
Диалоги, лучше не слышать вообще.
Фильм- канава отстойная
С тем, что Джон Уик оказался белорусским братком сценарист, явно, перегнул, в кинозале будет дружный ржач 😂
И с героем Марка Дакаскоса тоже перемудрили, много лишней тупой болтовни!
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