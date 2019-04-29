Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мегалодон" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джон Уик 3 Джон Уик 3
Киноафиша Фильмы Джон Уик 3 Отзывы о фильме «Джон Уик 3»
John Wick 3: Parabellum Джон Уик 3 2019 / США
7.3 Оцените
112 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Джон Уик 3»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Небритый и насквозь промокший киллер экстра-класса вместе с пёсиком бегает по улочкам неонового Нью-Йорка. На помятом лице — все страдания мира, а часы издевательски тикают. Через каких-то полчаса Джон Уик (Киану Ривз) станет для бандитского мира «экскоммьюникадо», то есть буквально «отлучённым от церкви». Третий фильм франшизы стартует ровно с того момента, на котором закончился предыдущий. Тогда Уик, поправ все криминальные законы, грохнул одного негодяя…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Tyler Derden 29 апреля 2019, 19:16
Оценка
Жду море экшена, надеюсь третья часть не подведет, как и предыдущие две. Главное придерживаться стиля.
29 апреля 2019, 19:16 Ответить
Andrei Ryabinov 29 апреля 2019, 20:10
Билеты когда можно приобрести? Хотим 16 мая пойти на премьеру.
29 апреля 2019, 20:10 Ответить
Aleksey Sharomov 5 мая 2019, 06:24
Баба в конце спрашивала и все это и за щенка? на что он ответил это был не просто щенок! (говоря о его значимости). Хотя по мне не важно какая значимость была у щенка..., чел убивший щенка (любого простого не простого...) должен сам сдохнуть!
5 мая 2019, 06:24 Ответить
night.stranger13 16 мая 2019, 09:22
Оценка
Чтоб не кричали на меня о спойлерах. Скажу так. Первые две части понравились. Постановка боёв крутая. А самое главное чем меня зацепили первые части. Джон всегда перезаряжался и думал о боеприпасах, а не стрелял из водяного пистолета как везде. (Про водяной пистолет шутка т.к. в таком патроны почти не кончаются )))) а если ведешь перестрелку в дождь, то патрики становятся бесконечными ) в этой части было несколько моментов которые чуть разочаровали . расскажу про три таких момента. 1 Первая схватка в фильме началась так печально и плохо что ч на первых минутах почувствовал разочарование. Но это оказалось фишкой фильма когда она заканчивалась я сидел и капал слюной , потому что понравилось. Это бой в библиотеке. Спустя небольшой промежуток времени началась вторая. В музее помоему. И началась так же вяло и скучно но к ее завершению я опять сидел открыв рот. 2 Отступили от канонов первых частей. Холодное оружие в этой части преобладает над огнестрелом. 3. В одном моменте насчитал что Холи Бери выстрелила из пистолета не перезаряжаясь 24 или 25 раз. Ну а в общем не жалею о потраченном времени и деньгах. Если зашли первые части. Можно смело идти и смотреть.
16 мая 2019, 09:22 Ответить
viktoria1982sasa 16 мая 2019, 12:21
Оценка
Так себе фильмец......
16 мая 2019, 12:21 Ответить
Alexander 16 мая 2019, 14:00
Оценка
Крутой фильм, отличные эффекты всем советую посмотреть
16 мая 2019, 14:00 Ответить
salviti 16 мая 2019, 22:11
Оценка
Ожидал чего то большего. А по факту,Хитмэн из одноименой игры рядом не стоял. Всех и все победил. Супер бронебойные костюмы просто убили. Ну и мз филтма сделали мыльную лперу ждем 4ю и 5ю части... в общеи на один раз
16 мая 2019, 22:11 Ответить
Лев 16 мая 2019, 23:48
Оценка
Одна из тех трилогий, которая не становится хуже с каждой последующей частью. Правда столько экшена стали утомлять под конец. Моя оценка 4,5/5
16 мая 2019, 23:48 Ответить
rafik.ivanov.85 17 мая 2019, 11:13
Оценка
Ну что сказать фильм бомба ! Крутой боевик ! Как и все части ! И да будет четвертая !
17 мая 2019, 11:13 Ответить
ferula2011 18 мая 2019, 11:10
Мдааа,-чувство двоякое: с одной стороны это полная дичь,а сдругой-ну это же Джон Уик😂
18 мая 2019, 11:10 Ответить
Виктория Справедливая 19 мая 2019, 14:01
Оценка
Затянуто....слишком
19 мая 2019, 14:01 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 19 мая 2019, 14:56
Оценка
мочилово с кусючими с собачками впечатляет. остальное отстой
19 мая 2019, 14:56 Ответить
Олег Чижик 19 мая 2019, 15:24
Оценка
Фильм хуже предыдущих, сюжет неочем Джон Уик пл характеру не поход на себя. Есть неплохо поставленные сцены, но есть и откровенная халтура. Мотивации половины персонажей не понимаешь. Да, я тебе должен но ты вее закона и у меня будут проблемы из-за тебя так что Я помогу. Почему? Да потому что. И так не пащ иине два. Если прошлые части были на грани и думаете идти или нет - то не идите. Если прошлые зашли на ура и несем занять пару часов - сходите, ничего не потеряете. 6/10
19 мая 2019, 15:24 Ответить
Алексей Ксензов 19 мая 2019, 23:24
Оценка
Есть такая бородатая шутка: "Фильмы делятся на хорошие, плохие, индийские и фильмы от Уве Болла".

Так вот: "Джон Уик-3" это даже не Уве Болл. Тот редкий случай, когда жалко даже чертовых двухсот рублей, потраченных на билет :(
19 мая 2019, 23:24 Ответить
Антон Чичкин 22 мая 2019, 07:48
Оценка
Как бы не было прискорбно, но третья часть как то скучновата по сравнонию с первыми двумя, будем надеяться что в четвёртой будет поинтереснее... А так увы, фильм не впечатлил.
22 мая 2019, 07:48 Ответить
Вячеслав Соколов 23 мая 2019, 14:44
Оценка
Ходили с сыном, разный возраст. Отзыв один, полное гавно....
Это худший боевик который довелось посмотреть.
Сюжет- полный бред.
Сцены "боёв" - мультяшные.
Диалоги, лучше не слышать вообще.
Фильм- канава отстойная
23 мая 2019, 14:44 Ответить
dima7574 26 мая 2019, 09:57
Оценка
3 часть получалась слабее предыдущих, после тех хотелось смотреть продолжение, его ждали с нетерпением, после 3 части таеого ощущения нет, хотя, судя по окончанию, есть намек на 4-ю.
С тем, что Джон Уик оказался белорусским братком сценарист, явно, перегнул, в кинозале будет дружный ржач 😂
И с героем Марка Дакаскоса тоже перемудрили, много лишней тупой болтовни!
26 мая 2019, 09:57 Ответить
Александр Кантемиров 29 мая 2019, 20:43
не факт-не факт! 3 часть определенно лучше второй, в которой как раз было много всякой болтовни. в 3 все по делу, мочилово, лезвие в глазную полость и много много брызг от мозгового вещества. динамично, особенно первая часть фильма. собаки тоже порадовали, тема реально в таком развороте в новинку! бум ждать продолжения а оно будет
29 мая 2019, 20:43 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 31 комментарий
Флэш
Флэш 3 комментария
Форсаж 10
Форсаж 10 15 комментариев
Король неба 2 комментария
14+: Продолжение
14+: Продолжение 17 комментариев
Вызов
Вызов 235 комментариев
КАРАнтин
КАРАнтин 1 комментарий
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 8 комментариев
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 191 комментарий
Финист. Первый богатырь
Финист. Первый богатырь 1 комментарий
Эпидемия: Вирус 32
Эпидемия: Вирус 32 1 комментарий
Чужой. Вторжение
Чужой. Вторжение 5 комментариев
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино 27 комментариев
Красный рубин
Красный рубин 1 комментарий
До рассвета 7 комментариев
Солярис
Солярис 2 комментария
Астрал. Семейный обряд
Астрал. Семейный обряд 8 комментариев
Помилование
Помилование 7 комментариев
Синистер. Начало
Синистер. Начало 21 комментарий
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 3 комментария
Мумиёшки
Мумиёшки 2 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Kinoafisha.info App