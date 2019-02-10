Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Берлинский фейсконтрольщик Берлинский фейсконтрольщик
Киноафиша Фильмы Берлинский фейсконтрольщик
Berlin Bouncer

Берлинский фейсконтрольщик, 2019

2019 / Германия
6.2 Оцените
15 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Ночная жизнь Берлина меняется: от разделенного на клубную сцену девяностых города до сегодняшнего мегаполиса вечеринок. На примере трех увлекательных биографий самых легендарных вышибал Берлина фильм расскажет о глубинных причинах этого развития. Франк Кюнстер приехал в Берлин из Западной Германии еще в те времена, когда Смайли Болдуин охранял границу с Восточным Берлином, а Свен Марквардт, молодой восточногерманский панк и фотограф, был удивлен внезапным переворотом в стране. Вскоре они увлеклись бурной ночной жизнью Берлина девяностых, а в новом тысячелетии стали печально известными вышибалами самых модных клубов города, двери и секреты которых они хранят по сей день. Этот фильм о взрослении в 50 лет и о разных жизненных планах, который прослеживает всю культурную историю Берлина…

  • Прозвище Улыбчивый один из героев фильма, Смайли Болдуин, получил за то, что всегда вышвыривал из клубов нежелательных гостей с широкой улыбкой на лице. 
  • Фильм включает уникальные архивные записи тех времен, когда Западный Берлин уже был домом для таких клубов, как любимое место Дэвида Боуи и Игги Попа, Dschungel, и показывает выступления великих артистов, которые доступны зрителям впервые. 
  • Фрэнк Кюнстер, единственный из трех героев фильма, является профессиональным актером и режиссером: он увлекся кинематографом на заре своей карьеры вышибалы.

Свен Марквардт, Смайли Болдуин и Фрэнк Кюнстер стояли у истоков ночной жизни Берлина в 80-е, прославились в Berghain, Delicious Donuts и King Size в конце 90-х и каким-то чудом не растратили запал, чтобы и сегодня охранять подступы к самым знаменитым клубам города. Режиссер Дэвид Дитль сумел запечатлеть пограничное положение своих героев, этих проводников в другой мир. Он ловко балансирует на водоразделе между клубной и повседневной жизнью, провожая их на исходе дня и встречая с рассветом. Музыкальный фон фильма создали Басти из дуэта Tiefschwarz и участники группы Isolation Berlin.

6.2 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 10 февраля 2019
Возраст 16+
Режиссер
Дэвид Дитль
В ролях
Свен Марквардт
Фрэнк Кюнстер
Смайли Болдуин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Берлинский фейсконтрольщик 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Приложение киноафиши