Берлинский фейсконтрольщик, 2019

Ночная жизнь Берлина меняется: от разделенного на клубную сцену девяностых города до сегодняшнего мегаполиса вечеринок. На примере трех увлекательных биографий самых легендарных вышибал Берлина фильм расскажет о глубинных причинах этого развития. Франк Кюнстер приехал в Берлин из Западной Германии еще в те времена, когда Смайли Болдуин охранял границу с Восточным Берлином, а Свен Марквардт, молодой восточногерманский панк и фотограф, был удивлен внезапным переворотом в стране. Вскоре они увлеклись бурной ночной жизнью Берлина девяностых, а в новом тысячелетии стали печально известными вышибалами самых модных клубов города, двери и секреты которых они хранят по сей день. Этот фильм о взрослении в 50 лет и о разных жизненных планах, который прослеживает всю культурную историю Берлина…