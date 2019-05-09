Menu
Poster of John Wick: Chapter 3 – Parabellum
7.3 IMDb Rating: 7.4
22 posters
Kinoafisha Films John Wick: Chapter 3 – Parabellum

John Wick: Chapter 3 – Parabellum

John Wick 3: Parabellum 18+
John Wick: Chapter 3 – Parabellum - second trailer in russian
John Wick: Chapter 3 – Parabellum  second trailer in russian
Country USA
Runtime 2 hours 2 minutes
Production year 2019
Online premiere 23 August 2019
World premiere 9 May 2019
Release date
16 May 2019 Russia Централ Партнершип 18+
23 May 2019 Argentina +16
16 May 2019 Australia
23 May 2019 Austria 16
6 June 2019 Bahrain
24 May 2019 Bangladesh
16 May 2019 Belarus
22 May 2019 Belgium 16
16 May 2019 Brazil
17 May 2019 Bulgaria D
17 May 2019 Canada
16 May 2019 Cyprus
16 May 2019 Czechia
16 May 2019 Denmark
17 May 2019 Ecuador
5 June 2019 Egypt
17 May 2019 Estonia
15 May 2019 Finland
22 May 2019 France
16 May 2019 Georgia
23 May 2019 Germany
15 May 2019 Great Britain
16 May 2019 Greece
30 May 2019 Hong Kong
16 May 2019 Hungary
17 May 2019 Iceland
17 May 2019 India
15 July 2019 Indonesia 17+
15 May 2019 Ireland
16 May 2019 Israel 16
16 May 2019 Italy
4 October 2019 Japan
6 June 2019 Jordan
16 May 2019 Kazakhstan
4 June 2019 Kuwait
17 May 2019 Latvia
17 May 2019 Lithuania
30 May 2019 Macao D
17 May 2019 Mexico
16 May 2019 Netherlands
16 May 2019 New Zealand R16
17 May 2019 Nigeria
31 May 2019 Norway
6 June 2019 Oman
5 July 2019 Pakistan
15 May 2019 Philippines
17 May 2019 Poland
16 May 2019 Portugal
6 June 2019 Qatar
17 May 2019 Romania
5 June 2019 Saudi Arabia
16 May 2019 Singapore
16 May 2019 Slovakia
17 May 2019 South Africa 18
26 June 2019 South Korea
31 May 2019 Spain
15 May 2019 Sweden
22 May 2019 Switzerland
6 June 2019 Syrian Arab Republic
15 May 2019 Taiwan, Province of China
16 May 2019 Thailand
16 May 2019 Turkey 16+
5 June 2019 UAE
17 May 2019 USA
16 May 2019 Ukraine
16 May 2019 Uzbekistan
17 May 2019 Viet Nam
MPAA R
Budget $75,000,000
Worldwide Gross $328,349,908
Production Lionsgate, Summit Entertainment, Thunder Road Pictures
Also known as
John Wick: Chapter 3 - Parabellum, John Wick 3: Parabellum, John Wick 3, Джон Уик 3, John Wick: Kapitel 3, Џон Вик 3: Парабелум, Džonas Vikas 3, Džons Viks 3: Parabellum, John Wick - Chapitre 3 - Parabellum, John Wick 3 - Implacável, John Wick 3 - Parabellum, John Wick 3: Pregătește-te de război, John Wick 3: Război total, John Wick 3: Să te pregătești de război, John Wick: 3. felvonás - Parabellum, John Wick: Capitolul 3 - Război total, John Wick: Capítulo 3 - Parabellum, John Wick: Chapitre 3 - Parabellum, John Wick: Chapter 3, John Wick: Chapter 3 - Prepare for War, John Wick: Κεφάλαιο 3, Jon Uik 3, Sát Thủ John Wick: Chương 3 - Chuẩn Bị Chiến Tranh, Xhon Uik: Kapitulli 3 - Përgatitje për luftë, Джон Вік 3, Джон Уік 3, Џон Вик 3 - Парабелум, जॉन विक 3: पराबेल्लम, ジョン・ウィック パラベラム, ジョン・ウィック　パラベラム, 捍衛任務3：全面開戰, 殺神John Wick 3, 疾速追杀3
Director
Chad Stahelski
Chad Stahelski
Cast
Keanu Reeves
Keanu Reeves
Ian McShane
Ian McShane
Hiroyuki Sanada
Hiroyuki Sanada
Laurence Fishburne
Laurence Fishburne
Ruby Rose
Ruby Rose
Cast and Crew
Film in Collections
Film rating

7.3
Rate 117 votes
7.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1216 In the Action genre  259 In films of USA  745
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
night.stranger13 16 May 2019, 09:22
Чтоб не кричали на меня о спойлерах. Скажу так. Первые две части понравились. Постановка боёв крутая. А самое главное чем меня зацепили первые части.… Read more…
Tyler Derden 29 April 2019, 19:16
Жду море экшена, надеюсь третья часть не подведет, как и предыдущие две. Главное придерживаться стиля.
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
John Wick: Chapter 3 – Parabellum - second trailer in russian
John Wick: Chapter 3 – Parabellum Second trailer in russian
John Wick: Chapter 3 – Parabellum - trailer in russian
John Wick: Chapter 3 – Parabellum Trailer in russian
Listen to the
soundtrack John Wick: Chapter 3 – Parabellum
Stills
