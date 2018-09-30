Наша рецензия

Репортёр Эдди Брок пытается разобраться в тайнах, которые скрывает крупная медицинская корпорация, но после первого же интервью с ее руководителем Брока увольняют. Спустя полгода у Эдди появляется возможность поквитаться, когда в него вселяется инопланетный симбиот Веном. Тот даёт герою сверхсилы и неуязвимость. Проблема только в том, что он не только разрушает организм своего носителя, но ещё и отличается весьма дурным и несдержанным характером. Эдди Броку предстоит найти внутренний компромисс…