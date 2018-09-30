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Веном Веном
Киноафиша Фильмы Веном Отзывы о фильме «Веном»
Venom Веном 2018 / США
8.4 Оцените
623 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Веном»

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Наша рецензия

Репортёр Эдди Брок пытается разобраться в тайнах, которые скрывает крупная медицинская корпорация, но после первого же интервью с ее руководителем Брока увольняют. Спустя полгода у Эдди появляется возможность поквитаться, когда в него вселяется инопланетный симбиот Веном. Тот даёт герою сверхсилы и неуязвимость. Проблема только в том, что он не только разрушает организм своего носителя, но ещё и отличается весьма дурным и несдержанным характером. Эдди Броку предстоит найти внутренний компромисс…

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Никита Дворянинович 30 сентября 2018, 18:46
Фильм будет идти не 2ч 20мин, а 1ч 52мин.
30 сентября 2018, 18:46 Ответить
Роман Каграманов 2 октября 2018, 18:39
Оценка
Я в предвкушении шедевра!
2 октября 2018, 18:39 Ответить
Анна Пермякова 3 октября 2018, 11:45
Оценка
Ну такое. Лет 10 назад зашло бы на ура. Сценарий уровня школы, похожий пафос был в последних "Пиратах". Харди хорошо это да, а больше и ничего нет. Пара шуток была, но в целом впечатление довольно неоднозначное
3 октября 2018, 11:45 Ответить
Антон Морозов 3 октября 2018, 11:46
Оценка
Веселенькое динамичненькое кинцо, разок сходить стоит
3 октября 2018, 11:46 Ответить
Леха 3 октября 2018, 12:31
Сразу жду версию на домашнем видео и с рейтингом 18+. Харди сказал, что вырезали минут 40. Ну на фиг такого кастрата смотреть в кино.
3 октября 2018, 12:31 Ответить
Антон Морозов 4 октября 2018, 12:38
в ответ на сообщение Леха от 3 октября 2018, 12:31
Оценка
Говорят, что не будет другой версии 😔
4 октября 2018, 12:38 Ответить
Наталья Силина 4 октября 2018, 13:54
Оценка
Отличный фильм! Хороший сюжет и без человека-паука, отлично все обыграли. Местами есть и посмеяться, смотрится очень легко. Харди сыграл отлично! Ребята по поводу сцены после титров: не ждите вторую сцену она не о Веноме, вообще ни о чем! Посмотрите первую и со спокойной душой идите с миром )
4 октября 2018, 13:54 Ответить
Костян Панченко 4 октября 2018, 19:28
Оценка
Классный фильм
4 октября 2018, 19:28 Ответить
katya2405.2003 4 октября 2018, 20:49
Оценка
Я не понимаю почему фильм так раскритиковали... По мне так получилось очень даже хорошо, мне очень понравился Веном как сам персонаж, вообщем идите сами и сами делайте выводы, большинство хейта в его сторону не оправдано.
4 октября 2018, 20:49 Ответить
larissa.spb2111 5 октября 2018, 01:41
Оценка
Не любитель таких фильмов, повела детей, и неожиданно понравилось!!! Абсолютно всё!
Интересно, качественная игра Харди, несколько неплохих шуток, динамично и зрелишно! С удовольствием потом пересмотрю ещё раз дома!
5 октября 2018, 01:41 Ответить
rafik.ivanov.85 5 октября 2018, 05:04
Оценка
Хорошее качественное кино , харди крут как всегда . Все на уровне .
5 октября 2018, 05:04 Ответить
Ильназ Заббаров 5 октября 2018, 09:44
Оценка
Классный фильм!но как персонаж веном не раскрыт до конца,где остальные симбиоты которые были в кадре
5 октября 2018, 09:44 Ответить
shtolcigor777 5 октября 2018, 12:06
Оценка
Очень крутой фильм, Веном получился слишком хороший..... Будет ли соперничество Питера и Эдди...
Вот это будем ждать...
5 октября 2018, 12:06 Ответить
Егор Максимов 5 октября 2018, 14:42
Оценка
Классический кино-ориджин
На экраны вышел долгожданный фильм про одного из самых популярных антогонистов в истории комиксов, ориджин (происхождение) с одноименным названием “Веном”. Тот самый редкий случай, когда в главных ролях не всеми любимый положительный герой, а его враг. Но в случае с Веномом, как мы все помним, не всё так просто. Он за всю свою немаленькую историю в каких только ипостасях не представал. Одно было неизменно – симбиот так или иначе был связан с историями про Человека-паука.Что касается кино, Венома мы помним в совсем не удачном, всеми заплёванном, образе в заключительной части трилогии Сэма Рэйми, где персонаж был сильно переработан и представлял из себя скорее часть гардероба, нежели сильного харизматичного персонажа, коим и является Веном. С тех самых пор, конца нулевых, фанаты черного зубастого прдеставителя планеты Клинтар долго и упорно ждали адекватного воплощения любимого героя на экранах, и они дождались.История Кинокомпания Sony, когда-то урвавшая на ресейле Marvel достаточное количество персонажей, в какое-то время успешно эксплуатировала одного из самых известных марвеловских супергероев – Человека-паука. Но увы, время неумолимо сработало против японской компании, и Паркер, что первой что второй экранизации, стал неинтересен публике. Особенно отчетливо это было видно на фоне небывалого успеха прародительницы всех нынешних комиксовых идолов, компании Marvel, которая, в свою очередь, дабы удержать свой статус и репутацию качества, находится на стадии экспериментов в плане направлений, стилей и содержаний выпускаемых фильмов. Сейчас Marvel, уже будучи на пике своего успеха, таки вернула себе право внедрить паучка в свою Киновселенную. А Sony и 20th Century Fox (которой также принадлежат марвеловские мутанты Люди икс) оставалось только экспериментировать вслед. Пока Фоксы выводили кинокомиксы на возрастную категорию 18+ с «Дэдпулом» и «Логаном», Sony анонсировали «Венома», картину про злодея отдельно от его протагониста паучка, где из персонажа сделают антигероя. Сюжет Небезызвестный журналист Эдди Брок, которому обычно дают эксклюзивные материалы для освещения, в попытке разоблачить одну крупную медицинскую корпорацию в незаконной эксплуатации людей в рамках секретных исследований, теряет работу, а следом и всё, чего добился. В ходе событий в него вселяется сибмиот Веном, попавший на землю в капсуле на исследовательском космическом корабле. Веном сливается с Броком, попутно делая из эгоистичного лузера целеустремленного героя, стремящегося спасать мир от заговора злодеев, как земных так и инопланетных. Но при этом и сам Веном – фигура не из простых, со своими тараканами и желаниями, так что Эдди остается лишь смириться с участью идеального носителя агрессивной внеземной формы жизни.Плюсы и минусы Как и следует ожидать от фильмов подобного рода, сюжет прост как болванка. Но даже при таком раскладе Sony удалось слепить из него добротное развлекательное кино. В первую очередь, благодаря касту главного героя. Том Харди – идеальный вариант: будучи супер популярным, нигде ещё не светился в супергероике («Темный рыцарь» и «Безумный Макс» не в счёт), имеет дикую харизму и широкий актёрский диапазон. Он сделал из плоского персонажа живого человека, с одной стороны брутального самовлюблённого эгоиста, с другой – ироничного и адекватно реагирующего на разного рода ситуации человека. За Эдди Броком в исполнении Харди интересно наблюдать, ему хочется сопереживать, хочется узнать в конце, чем же закончились злоключения горе-журналиста. Чего не скажешь про остальных актеров: подруга Брока, сыгранная Мишель Уильямс («7 дней и ночей с Мэрилин», «Остров проклятых», «Горбатая гора») скучна и ничем не цепляет, злодей в исполнении Риза Ахмеда («Неблагоприятные кварталы», «Изгой-один. Звёздные войны») слишком стандартен по меркам нынешних блокбастеров.
Непременным преимуществом картины хочется отметить музыку, написанную довольно популярным сейчас молодым композитором шведского происхождения Дюдвигом Йоранссоном («Чёрная пантера», «Крид: наследие Рокки»). Операторская работа не будет хвастаться такими изысками, как музыка, но и плохой её назвать язык не повернётся, так как всё сделано грамотно, экшен сцены поставлены и сняты динамично, сцены с диалогами сняты в таких ракурсах и освещении, что зритель постоянно чувствует атмосферу гнетущего напряжения. Что не радует, так это откровенно рваный монтаж, начиная от целых эпизодов, заканчивая отдельными диалогами главного героя со своим внутренним «соседом». Масло в огонь также подлил сам Харди, проговорившийся в одном из интервью, что из фильма убрали почти 40 минут (!), в числе которых были и его любимые моменты.
Ну и, горячо обсуждаемый всеми, возрастной рейтинг, опустившийся со взрослого R (18+) до подросткового PG-13. Все фанаты персонажа (а это в основном взрослые, так называемые миллениалы – родившиеся в конце 80-х, начале 90-х)опустили руки, что фильм, где требуется настоящая расчленёнка в виду характера и способностей Венома, снова выйдет отфильтрованным цензурой. Отчасти они правы, но, положа руку на сердце, хочется сказать, что не все фильмы должны выходить со взрослым рейтингом. В случае «Венома» всё абсолютно к месту – в меру брутальный, в меру обобщённый блокбастер с крапинками кое-какого юмора и, что немаловажно, некоего смысла аля «будь ты эгоистом и прочее, но планету спасть надо!» Итог В целом, картина сделана добротно в рамках своего скромного бюджета: визуал на уровне, графика сносная (мы все понимаем, что Sony – это не Marvel в нынешнем её понимании), прекрасный Харди в роли Брока-Венома, плодородная почва про симбиота для создания (очередной) вселенной. Классическое кино про происхождение персонажа сделано. Низкий старт для далекой, надеюсь, дистанции набран. Так что флаг в руки и вперёд, Sony! Ну а зрителям можно порекомендовать – если вы не ярый фанат комиксов, а просто мимо проходящий зритель, который ищет, что бы посмотреть на ближайшем уик-энде, смело идите, разочарованными вы точно не уйдёте.
Оценка: твёрдая 7 из 10.

Текст: Егор Максимов
​​​​​​​https://www.instagram.com/capuchin.boulevard/
5 октября 2018, 14:42 Ответить
Илона Омерина 5 октября 2018, 15:35
Оценка
Нереально крутой фильм !!!!!!!! Те кто пишут тут не очень и тд. мне их жаль , безвкусные дебилы , фильм на высшем уровне , Том Харди лучший
5 октября 2018, 15:35 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 5 октября 2018, 19:42
Оценка
для детей младшего школьного возраста и неравнодушных к лику харди очень даже хороший фильм. не понятно только почему 16+. в фильме даже голову откусывают няшно
5 октября 2018, 19:42 Ответить
ninasha.89 6 октября 2018, 05:48
Оценка
Прикольный, смешной фильм, Том Харди неподражаем))🎬
6 октября 2018, 05:48 Ответить
lesyakazmina 6 октября 2018, 09:00
Офигенный фильм!!! Смотрится на одном дыхании, с отличным юмором-смеялся весь зал😉
6 октября 2018, 09:00 Ответить
Анна Борзикова 6 октября 2018, 14:14
Оценка
Сегодня смотрела этот фильм.Мне очень понравился !
6 октября 2018, 14:14 Ответить
Андрей Скорняков 6 октября 2018, 20:38
Оценка
Люди! А никто не обратил внимание, что фильм, если подумать, разрешает убивать человека, когда кто то решит, что тот просто плохой?! Что главным героям (таким милым и симпатичным) начинает нравиться каннибализм и они уже не видят в этом ничего плохого?! Хороший фильм, говорите? Ну-ну. Посмотрим, во что превратится человечество! Если выживет, конечно.
6 октября 2018, 20:38 Ответить
dotaspb87 7 октября 2018, 00:24
Оценка
Так сабе. Кино снято для подростков. Сюжет незатейливый. Желательно смотреть в 3д. 7 баллов по 10 шкале.
7 октября 2018, 00:24 Ответить
Сергей Большаков 7 октября 2018, 03:34
Оценка
Отличный фильм. Оч понравился
7 октября 2018, 03:34 Ответить
Максим Кукушкин 7 октября 2018, 09:06
Оценка
Отличный фильм!
7 октября 2018, 09:06 Ответить
Anna Kolodko 7 октября 2018, 09:47
Оценка
Ощущение, что кто-то проплатил плохие отзывы. Фильм очень даже неплох, мне понравился больше чем большинство последних фильмов Марвел.
7 октября 2018, 09:47 Ответить
Софико Чантурия 7 октября 2018, 15:31
Оценка
Ходили всей семьей , вторую половину фильма смеялись от души)), нам понравился фильм. Легкий
и смешной
7 октября 2018, 15:31 Ответить
Элина Крышко 7 октября 2018, 16:26
Оценка
Классный фильм
7 октября 2018, 16:26 Ответить
Алла Коржинская 7 октября 2018, 18:10
Оценка
Дешёвый боевичок на 0,1 раза. Том Харди честно пытался разбавить его своим юмором, и это единственное, что задержало меня у экрана на полчаса..., кажется. Предпочитаю Тома Харди в нормальных фильмах и не советую это барахло.
7 октября 2018, 18:10 Ответить
Екатерина Недоруб 7 октября 2018, 22:43
Оценка
Мне понравился, посмеяться можно и конечно Том Харди- красавчик😍
7 октября 2018, 22:43 Ответить
Кирилл Серебряный 8 октября 2018, 00:33
Оценка
Достойный фильм получился. Надеюсь увидеть Токсина во второй или третьей части.
8 октября 2018, 00:33 Ответить
poshehonec 8 октября 2018, 06:35
Оценка
Очень приличный фильм, с небанальным сюжетом. Юмор, динамика, харизматичный главный герой. Честно - ожидал худшего)
8 октября 2018, 06:35 Ответить
mahmutova.ya 8 октября 2018, 07:53
Оценка
Отличный Фильм! Обязательно сходите
8 октября 2018, 07:53 Ответить
Андрей 9 октября 2018, 00:13
Оценка
на мой взгляд, одна из самых слабых сюжетных линий Марвела!
изначально, не рвался на фильм, потому что супергероя считаю мерзким и склизким, неприятный образ, и речь уже не о типаже, как Дедпул - тут в прямом смысле!
сюжет, как в проходном америкосовском экшене и даже разочаровал, думал второй слизняк, будет с какими-то оригинальными мыслями, а не как у "Пинки и Брейна".
ну и фантастическим образом, из изначально злого и убивающего тело, в прямом смысле слова, Веном превращается в заинтересованного своим носителем...
5 баллов из 10ти!
9 октября 2018, 00:13 Ответить
Евгений Ращектаев 9 октября 2018, 14:52
Оценка
Классный фильм) очень понравился советую и жду продолжения
9 октября 2018, 14:52 Ответить
SKY 9 октября 2018, 15:48
Оценка
кино супер, смотреть всем 2 раза!!!
10/10 - лучшее кино за долгое время)
9 октября 2018, 15:48 Ответить
b.valentina321 9 октября 2018, 19:38
Оценка
Фильм ничего, с юмором, на один раз)
9 октября 2018, 19:38 Ответить
Александр Шибанов 9 октября 2018, 20:05
Оценка
Фильм однозначно заслуживает просмотра. Как всегда, слишком накрутили в концовке, но в целом я очень доволен. Присутствует даже вполне приличный юмор, без тупых шуточек «ниже пояса». Жду продолжение …
9 октября 2018, 20:05 Ответить
Дмитрий Антонов 10 октября 2018, 00:50
Оценка
Том Харди сыграл отлично ,но это не спасло Марвел от самого провального фильма по комиксам . Всё-таки ограничения по возрасту сыграло в худшую сторону
10 октября 2018, 00:50 Ответить
Рома Мартынов 10 октября 2018, 01:53
Оценка
8 Томов Харди из 8
Снято на скорую руку, много ляпов.
У многих персонажей отсутвует логика и мотивация ☹️
Сюжетная линия скромная и вполне себе очевидная.
Том — красачик, вытащил фильм на 8 из 10.
10 октября 2018, 01:53 Ответить
rm_dari 10 октября 2018, 08:31
Оценка
Смешно. Хорошо снято. Харди шикарен. Смотрите.
10 октября 2018, 08:31 Ответить
Леха 10 октября 2018, 18:16
в ответ на сообщение Антон Морозов от 4 октября 2018, 12:38
Ну значит и вообще смотреть не стану. Не нужен Веном с детским рейтингом и обрезанный.
10 октября 2018, 18:16 Ответить
Гришаня Кардаш 11 октября 2018, 18:41
Оценка
Ну так!
Не бомба!
Меня не впечатлил
Ожедал большего
Крови нет
Откусывает головы и то за кадром!:(
11 октября 2018, 18:41 Ответить
Petr Kochnev 12 октября 2018, 15:21
Оценка
Отличный фильм! Легко смотрится, хороший юмор, актеры, спецэффекты. Рекомендую
12 октября 2018, 15:21 Ответить
rafik.ivanov.85 12 октября 2018, 18:26
Оценка
Круто !!! Все на уровне !!! Харди крут как всегда !!
12 октября 2018, 18:26 Ответить
dotaspb87 13 октября 2018, 19:32
в ответ на сообщение Дмитрий Антонов от 10 октября 2018, 00:50
Оценка
Самый провальный муравей и пантера
13 октября 2018, 19:32 Ответить
Сергей Ермаков 13 октября 2018, 22:47
Оценка
Кино супер, ещё и с продолжением... Идеальная игра Тома Харди с отменным чёрным юмором! 10 из 10! Всем ценителям и любителям фильмов MARVEL советую и рекомендую!
13 октября 2018, 22:47 Ответить
Алексей Кулик 14 октября 2018, 00:26
в ответ на сообщение Андрей Скорняков от 6 октября 2018, 20:38
Оценка
Вы забыли упомянуть о том, что Веном предатель....
В чем то вы правы.
14 октября 2018, 00:26 Ответить
Алексей Кулик 14 октября 2018, 00:30
Оценка
Фильм хороший и понравился. Отдохнуть после работы позволяет. Юмор хорош. Актеры молодцы. Возможно не понравится тем, кто очень много себе на фантазировал и надеялся на что то шедевральное. Сюжет обычный для ориджина.
14 октября 2018, 00:30 Ответить
dk 14 октября 2018, 13:25
Оценка
ну так, не фантастика, но глянуть можно
Харди практически в одиночку тащил весь фильм
14 октября 2018, 13:25 Ответить
Иван Евграфов 15 октября 2018, 21:25
Оценка
Фильм основан на мультике, который я смотрел 10 лет назад... Ничего нового уже не узнал. По сравнению с графикой Звездных войн просто меркнет, ну а если брать Марвел, то опять на уровне Пантеры, Челов
15 октября 2018, 21:25 Ответить
Иван Евграфов 15 октября 2018, 21:32
Оценка
Фильм основан на комиксе десятилетней давности. В стиле человека паука или муравья! До
15 октября 2018, 21:32 Ответить
Иван Евграфов 15 октября 2018, 21:32
Оценка
Фильм ерунда! Основан на комиксах
15 октября 2018, 21:32 Ответить
Иван Евграфов 15 октября 2018, 21:33
в ответ на сообщение Роман Каграманов от 2 октября 2018, 18:39
Оценка
Ерунда
15 октября 2018, 21:33 Ответить
Иван Евграфов 15 октября 2018, 21:33
в ответ на сообщение Алла Коржинская от 7 октября 2018, 18:10
Оценка
Это точно
15 октября 2018, 21:33 Ответить
thestasyou 17 октября 2018, 14:56
Оценка
Ходил в день премьеры. Отличный фильм, чтобы расслабиться после тяжелого рабочего дня. Пускай не такой сильный сценарий, не такая крутая графика - это отличный фильм для своего бюджета. Дуэт Харди и Венома спасает фильм и вы готовы простить любые дыры в сюжете, лишь бы еще раз глянуть на диалог этих ребят.
17 октября 2018, 14:56 Ответить
Мария Ермола 17 октября 2018, 19:27
Оценка
Супер фильм) очень понравился)
17 октября 2018, 19:27 Ответить
korseev2001 18 октября 2018, 09:55
Оценка
Это шедевр!
18 октября 2018, 09:55 Ответить
Anastasi Fit 19 октября 2018, 07:59
Оценка
Это что-то не реальное !!!
+ я ходила в 4Dх и у меня такой был восторг .
10/10
19 октября 2018, 07:59 Ответить
Ева Макарова 19 октября 2018, 14:49
Оценка
круто😍
19 октября 2018, 14:49 Ответить
svetka89 19 октября 2018, 20:14
Мне понравился фильм !!2раза в кино смотрела ( так получилось )
19 октября 2018, 20:14 Ответить
Серёга Абуладзе 19 октября 2018, 20:25
Оценка
когда фильм итернете будет качестве
19 октября 2018, 20:25 Ответить
Серёга Абуладзе 19 октября 2018, 20:29
в ответ на сообщение Никита Дворянинович от 30 сентября 2018, 18:46
Оценка
когда он итерете будет
19 октября 2018, 20:29 Ответить
Дмитрий Симан 21 октября 2018, 20:20
Оценка
Потрясающий сценарий, спецэффекты, юмор. Все на высоте! Реально кайфуешь от просмотра :)
21 октября 2018, 20:20 Ответить
Толик Тилеумуратов 23 октября 2018, 21:41
Оценка
фильм просто класс нет слов спасибо за шикарный фильм я хотел что фильм вобще не заканчивалась, спасибо за фильм еще
23 октября 2018, 21:41 Ответить
Анна Петрова 25 октября 2018, 12:58
Оценка
Фильм Замечательный ходила с двумя детьми 8 и 13 лет и дети в восторге на смеялись от души и мне очень понравился фильм заказала еще на Иви потому что сын захотел посмотреть ещё..... поэтому Очень советую хороший фильм
25 октября 2018, 12:58 Ответить
innmel 29 октября 2018, 15:45
Оценка
Очень классный фильм, мне понравился. Можно и посмеяться даже) Красавчик Том, круто сыграл
29 октября 2018, 15:45 Ответить
arsen.upiter 29 октября 2018, 19:03
Оценка
Фильм супер! Со смыслом и верой в добро, с классными шутками) Марвел почти всегда
29 октября 2018, 19:03 Ответить
Sabina Machete 2 ноября 2018, 17:35
Оценка
Ожидала худшее, но понравилось. Смотреть интересно , на один раз можно посмотреть)
2 ноября 2018, 17:35 Ответить
Азамат Баратов 4 ноября 2018, 04:14
Оценка
Классный фильм, Том преподнес его в лучшем виде.
4 ноября 2018, 04:14 Ответить
Vigovskaya Marina 6 июля 2021, 19:26
Оценка
Фильм прикольный. Но на роль главной героини нужно было пригласить другую актрису, что это за прическа дебильная?, омрачает весь фильм. Или же этой изменить имидж.
6 июля 2021, 19:26 Ответить
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