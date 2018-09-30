Репортёр Эдди Брок пытается разобраться в тайнах, которые скрывает крупная медицинская корпорация, но после первого же интервью с ее руководителем Брока увольняют. Спустя полгода у Эдди появляется возможность поквитаться, когда в него вселяется инопланетный симбиот Веном. Тот даёт герою сверхсилы и неуязвимость. Проблема только в том, что он не только разрушает организм своего носителя, но ещё и отличается весьма дурным и несдержанным характером. Эдди Броку предстоит найти внутренний компромисс…
Интересно, качественная игра Харди, несколько неплохих шуток, динамично и зрелишно! С удовольствием потом пересмотрю ещё раз дома!
Вот это будем ждать...
На экраны вышел долгожданный фильм про одного из самых популярных антогонистов в истории комиксов, ориджин (происхождение) с одноименным названием “Веном”. Тот самый редкий случай, когда в главных ролях не всеми любимый положительный герой, а его враг. Но в случае с Веномом, как мы все помним, не всё так просто. Он за всю свою немаленькую историю в каких только ипостасях не представал. Одно было неизменно – симбиот так или иначе был связан с историями про Человека-паука.Что касается кино, Венома мы помним в совсем не удачном, всеми заплёванном, образе в заключительной части трилогии Сэма Рэйми, где персонаж был сильно переработан и представлял из себя скорее часть гардероба, нежели сильного харизматичного персонажа, коим и является Веном. С тех самых пор, конца нулевых, фанаты черного зубастого прдеставителя планеты Клинтар долго и упорно ждали адекватного воплощения любимого героя на экранах, и они дождались.История Кинокомпания Sony, когда-то урвавшая на ресейле Marvel достаточное количество персонажей, в какое-то время успешно эксплуатировала одного из самых известных марвеловских супергероев – Человека-паука. Но увы, время неумолимо сработало против японской компании, и Паркер, что первой что второй экранизации, стал неинтересен публике. Особенно отчетливо это было видно на фоне небывалого успеха прародительницы всех нынешних комиксовых идолов, компании Marvel, которая, в свою очередь, дабы удержать свой статус и репутацию качества, находится на стадии экспериментов в плане направлений, стилей и содержаний выпускаемых фильмов. Сейчас Marvel, уже будучи на пике своего успеха, таки вернула себе право внедрить паучка в свою Киновселенную. А Sony и 20th Century Fox (которой также принадлежат марвеловские мутанты Люди икс) оставалось только экспериментировать вслед. Пока Фоксы выводили кинокомиксы на возрастную категорию 18+ с «Дэдпулом» и «Логаном», Sony анонсировали «Венома», картину про злодея отдельно от его протагониста паучка, где из персонажа сделают антигероя. Сюжет Небезызвестный журналист Эдди Брок, которому обычно дают эксклюзивные материалы для освещения, в попытке разоблачить одну крупную медицинскую корпорацию в незаконной эксплуатации людей в рамках секретных исследований, теряет работу, а следом и всё, чего добился. В ходе событий в него вселяется сибмиот Веном, попавший на землю в капсуле на исследовательском космическом корабле. Веном сливается с Броком, попутно делая из эгоистичного лузера целеустремленного героя, стремящегося спасать мир от заговора злодеев, как земных так и инопланетных. Но при этом и сам Веном – фигура не из простых, со своими тараканами и желаниями, так что Эдди остается лишь смириться с участью идеального носителя агрессивной внеземной формы жизни.Плюсы и минусы Как и следует ожидать от фильмов подобного рода, сюжет прост как болванка. Но даже при таком раскладе Sony удалось слепить из него добротное развлекательное кино. В первую очередь, благодаря касту главного героя. Том Харди – идеальный вариант: будучи супер популярным, нигде ещё не светился в супергероике («Темный рыцарь» и «Безумный Макс» не в счёт), имеет дикую харизму и широкий актёрский диапазон. Он сделал из плоского персонажа живого человека, с одной стороны брутального самовлюблённого эгоиста, с другой – ироничного и адекватно реагирующего на разного рода ситуации человека. За Эдди Броком в исполнении Харди интересно наблюдать, ему хочется сопереживать, хочется узнать в конце, чем же закончились злоключения горе-журналиста. Чего не скажешь про остальных актеров: подруга Брока, сыгранная Мишель Уильямс («7 дней и ночей с Мэрилин», «Остров проклятых», «Горбатая гора») скучна и ничем не цепляет, злодей в исполнении Риза Ахмеда («Неблагоприятные кварталы», «Изгой-один. Звёздные войны») слишком стандартен по меркам нынешних блокбастеров.
Непременным преимуществом картины хочется отметить музыку, написанную довольно популярным сейчас молодым композитором шведского происхождения Дюдвигом Йоранссоном («Чёрная пантера», «Крид: наследие Рокки»). Операторская работа не будет хвастаться такими изысками, как музыка, но и плохой её назвать язык не повернётся, так как всё сделано грамотно, экшен сцены поставлены и сняты динамично, сцены с диалогами сняты в таких ракурсах и освещении, что зритель постоянно чувствует атмосферу гнетущего напряжения. Что не радует, так это откровенно рваный монтаж, начиная от целых эпизодов, заканчивая отдельными диалогами главного героя со своим внутренним «соседом». Масло в огонь также подлил сам Харди, проговорившийся в одном из интервью, что из фильма убрали почти 40 минут (!), в числе которых были и его любимые моменты.
Ну и, горячо обсуждаемый всеми, возрастной рейтинг, опустившийся со взрослого R (18+) до подросткового PG-13. Все фанаты персонажа (а это в основном взрослые, так называемые миллениалы – родившиеся в конце 80-х, начале 90-х)опустили руки, что фильм, где требуется настоящая расчленёнка в виду характера и способностей Венома, снова выйдет отфильтрованным цензурой. Отчасти они правы, но, положа руку на сердце, хочется сказать, что не все фильмы должны выходить со взрослым рейтингом. В случае «Венома» всё абсолютно к месту – в меру брутальный, в меру обобщённый блокбастер с крапинками кое-какого юмора и, что немаловажно, некоего смысла аля «будь ты эгоистом и прочее, но планету спасть надо!» Итог В целом, картина сделана добротно в рамках своего скромного бюджета: визуал на уровне, графика сносная (мы все понимаем, что Sony – это не Marvel в нынешнем её понимании), прекрасный Харди в роли Брока-Венома, плодородная почва про симбиота для создания (очередной) вселенной. Классическое кино про происхождение персонажа сделано. Низкий старт для далекой, надеюсь, дистанции набран. Так что флаг в руки и вперёд, Sony! Ну а зрителям можно порекомендовать – если вы не ярый фанат комиксов, а просто мимо проходящий зритель, который ищет, что бы посмотреть на ближайшем уик-энде, смело идите, разочарованными вы точно не уйдёте.
Оценка: твёрдая 7 из 10.
Текст: Егор Максимов
https://www.instagram.com/capuchin.boulevard/
и смешной
изначально, не рвался на фильм, потому что супергероя считаю мерзким и склизким, неприятный образ, и речь уже не о типаже, как Дедпул - тут в прямом смысле!
сюжет, как в проходном америкосовском экшене и даже разочаровал, думал второй слизняк, будет с какими-то оригинальными мыслями, а не как у "Пинки и Брейна".
ну и фантастическим образом, из изначально злого и убивающего тело, в прямом смысле слова, Веном превращается в заинтересованного своим носителем...
5 баллов из 10ти!
10/10 - лучшее кино за долгое время)
Снято на скорую руку, много ляпов.
У многих персонажей отсутвует логика и мотивация ☹️
Сюжетная линия скромная и вполне себе очевидная.
Том — красачик, вытащил фильм на 8 из 10.
Не бомба!
Меня не впечатлил
Ожедал большего
Крови нет
Откусывает головы и то за кадром!:(
В чем то вы правы.
Харди практически в одиночку тащил весь фильм
+ я ходила в 4Dх и у меня такой был восторг .
10/10
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