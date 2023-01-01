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Скоро в прокате "Любовные штучки"
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Веном
Веном, 2018: актеры и роли
Venom
Веном
2018 / США
Трейлер
8.4
Оцените
619
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Веном, 2018: актеры и роли
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Режиссер
Рубен Флейшер
Ruben Fleischer
В ролях
Том Харди
Tom Hardy
Риз Ахмед
Riz Ahmed
Скотт Хэйз
Scott Haze
Мишель Уильямс
Michelle Williams
Дженни Слейт
Jenny Slate
Вуди Харрельсон
Woody Harrelson
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