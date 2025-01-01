Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Очень плохие мамочки 2 Цитаты из фильма Очень плохие мамочки 2

Цитаты из фильма Очень плохие мамочки 2

Kenny G Это не флейта, суч#!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carla [Таю] Засади в меня ребёнка, Санта номер два!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ruth [представляется] Привет. Рут, как Рут Бейдер Гинзбург.
Isis О, Исис, как террористическая организация.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Karl Твоя мама, наверное, была вполне нормальной, пока не родила тебя. Но потом ты появился на свет. И ты не спал шесть месяцев. Значит, она тоже не спала шесть месяцев. Ты отказывался есть. А когда ел, то срыгивал на её одежду. И это немного свело твою маму с ума. Потом ты упал с велосипеда и сломал руку. Потом тебя в школе дразнили, а потом ты начал встречаться с тем странным парнем с кольцом в носу. И все эти штуки? Они сделали твою маму ещё более с ума сошедшей. Потом ты женился и купил дом, который не можешь себе позволить, и растишь детей, которые никогда не говорят «пожалуйста» и «спасибо», чёрт возьми, они даже читать не умеют, и всё это сделало твою маму супер-пупер с ума сошедшей. А теперь ты заходишь ко мне в кабинет и спрашиваешь: «Доктор Карл, почему моя мама такая сумасшедшая?» И ответ таков... Ты, м#д#к! Ты свёл маму с ума! Так что будь добр к маме, потому что именно ты всё и испортил!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ruth Эми, сегодня 19 декабря. Даже у иудеев к этому времени уже стоят ёлки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ruth Мамы не получают удовольствие, они дарят радость. Вот как это — быть мамой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carla Вернём задницу в Рождеств-здство
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carla Ну, эээ, ты когда-нибудь себе воском яйца удалял, Тай?
Ty Swindel О, да, да, я, эээ, стриптизёр, так что должен всегда держать свой х#й, яйца и промежность гладкими.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Где снимали «Трудных подростков»: школа реальная, но таких персонажей там бы держать не стали
Вильнев еще до «Дюны» выдал настоящий шедевр: этот фильм заслуживал «Оскар», но его не заметили
6 августа стартует 2 сезон «Уэнсдей»: мы подготовили график выхода всех эпизодов
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
Билли Бобу Торнтону — 70! Выбираем лучшие малоизвестные роли звезды «Фарго» и «Лэндмена» — в топ-5 есть даже аниме
После «Во все тяжкие» Гиллиган выпустил позорный сериал, о котором теперь стыдно вспоминать — но без него не было бы «Сола»
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Насколько правдив фильм «Гладиатор»: киношный драматизм веселит историков — не все было так плохо
Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем
«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше