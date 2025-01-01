Твоя мама, наверное, была вполне нормальной, пока не родила тебя. Но потом ты появился на свет. И ты не спал шесть месяцев. Значит, она тоже не спала шесть месяцев. Ты отказывался есть. А когда ел, то срыгивал на её одежду. И это немного свело твою маму с ума. Потом ты упал с велосипеда и сломал руку. Потом тебя в школе дразнили, а потом ты начал встречаться с тем странным парнем с кольцом в носу. И все эти штуки? Они сделали твою маму ещё более с ума сошедшей. Потом ты женился и купил дом, который не можешь себе позволить, и растишь детей, которые никогда не говорят «пожалуйста» и «спасибо», чёрт возьми, они даже читать не умеют, и всё это сделало твою маму супер-пупер с ума сошедшей. А теперь ты заходишь ко мне в кабинет и спрашиваешь: «Доктор Карл, почему моя мама такая сумасшедшая?» И ответ таков... Ты, м#д#к! Ты свёл маму с ума! Так что будь добр к маме, потому что именно ты всё и испортил!