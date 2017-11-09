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Здравствуй, папа, Новый год! 2 Здравствуй, папа, Новый год! 2
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Здравствуй, папа, Новый год! 2, 2017

2017 / США
6.9 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6
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Главные герои объединяются, чтобы создать идеальное Рождество для своих детей
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Здравствуй папа, Новый год 2!» продолжает историю, которая вышла на экраны в 2015 году. Режиссёром картины вновь стал Шон Андерс («Мы - Миллеры», «Пингвины мистера Поппера»). В главных ролях вновь снялись Марк Уолберг («Третий лишний», «Трансформеры: Эпоха истребления») и Уилл Феррелл («Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар», «Образцовый самец»). Также в съёмках принял участие Мэл Гибсон («Чего хотят женщины?», «Храброе сердце»).

В центре сюжета фильма «Здравствуй папа, Новый год 2!» вновь окажутся Дасти и Брэд. Теперь их главной задачей становится создание идеального Рождества для детей. Достигнутый потом и кровью нейтралитет в отношениях грозит разрушиться, когда в дом приезжает крутой отец Дасти и его полная противоположность - папа Брэда. И теперь подготовка к празднику пойдёт не так, как задумывалось...

 

- Фильм «Здравствуй папа, Новый год 2!» является продолжением картины 2015 года

- Сиквел, как и оригинал, снял режиссёр Шон Андерс

- Мэл Гибсон играет в фильме «Здравствуй папа, Новый год 2!» отца Уилла Феррелла, хотя в реальности старше его всего на 15 лет

- Джон Литгоу второй раз за свою карьеру играет отца с фамилией Уитакер. Впервые это случилось в сериале «Как я встретил вашу маму»

- Слоган фильма: Чем больше папаш, тем больше проблем

Дасти и Брэд объединяются, чтобы организовать для своих детей идеальный рождественский праздник. Но их с горем пополам достигнутый нейтралитет оказывается под угрозой, когда к внукам приезжают олдскульный мачо-папаша Дасти и чувствительный и эмоциональный папочка Брэда. Они как нельзя кстати, чтобы превратить Рождество в кошмарный хаос.

 

6.9 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 23 ноября 2017
Премьера онлайн 8 февраля 2018
Премьера в мире 9 ноября 2017
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип Paramount
Режиссер
Шон Андерс
Шон Андерс
В ролях
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Марк Уолберг
Марк Уолберг
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Джон Литгоу
Джон Литгоу
Линда Карделлини
Линда Карделлини
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Здравствуй, папа, Новый год! 2 3 постера
Золотая малина Худшая мужская роль второго плана
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Здравствуй, папа, Новый год! 2 смотреть онлайн

Здравствуй, папа, Новый год! 2
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После того как Брэд все-таки стал полноправным отцом семейства, а Дастин нашел новую семью, они принимают решение провести Рождество вместе. Ради этого отцы семейств даже зарывают топор войны, который все еще возникает из-за разных взглядов на воспитание детей, и стараются общаться за счет «кровопролитно» достигнутого нейтралитета. Но праздник оказывается под угрозой, т.к. в гости приезжают дедушки, один из которых мачо-интриган, а второй - эмоциональная подушка безопасности. Вместе…
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Дженни_Кодес 23 ноября 2017, 23:39
Также, как и первая часть - супер-фильм! Прекрасная семейная комедия с позитивным посылом. Понравится детям от 10 лет. Да и в принципе тем, кто помладше)
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Марк Уолберг снимется в драматическом фильме о вере Мэл Гибсон выступит его экранным отцом.
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23 марта 2021 16:09
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