Здравствуй, папа, Новый год! 2, 2017

Фильм «Здравствуй папа, Новый год 2!» продолжает историю, которая вышла на экраны в 2015 году. Режиссёром картины вновь стал Шон Андерс («Мы - Миллеры», «Пингвины мистера Поппера»). В главных ролях вновь снялись Марк Уолберг («Третий лишний», «Трансформеры: Эпоха истребления») и Уилл Феррелл («Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар», «Образцовый самец»). Также в съёмках принял участие Мэл Гибсон («Чего хотят женщины?», «Храброе сердце»).

В центре сюжета фильма «Здравствуй папа, Новый год 2!» вновь окажутся Дасти и Брэд. Теперь их главной задачей становится создание идеального Рождества для детей. Достигнутый потом и кровью нейтралитет в отношениях грозит разрушиться, когда в дом приезжает крутой отец Дасти и его полная противоположность - папа Брэда. И теперь подготовка к празднику пойдёт не так, как задумывалось...