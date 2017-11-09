Здравствуй, папа, Новый год! 2, 2017

Фильм «Здравствуй папа, Новый год 2!» продолжает историю, которая вышла на экраны в 2015 году. Режиссёром картины вновь стал Шон Андерс («Мы - Миллеры», «Пингвины мистера Поппера»). В главных ролях вновь снялись Марк Уолберг («Третий лишний», «Трансформеры: Эпоха истребления») и Уилл Феррелл («Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар», «Образцовый самец»). Также в съёмках принял участие Мэл Гибсон («Чего хотят женщины?», «Храброе сердце»).
В центре сюжета фильма «Здравствуй папа, Новый год 2!» вновь окажутся Дасти и Брэд. Теперь их главной задачей становится создание идеального Рождества для детей. Достигнутый потом и кровью нейтралитет в отношениях грозит разрушиться, когда в дом приезжает крутой отец Дасти и его полная противоположность - папа Брэда. И теперь подготовка к празднику пойдёт не так, как задумывалось...
- Фильм «Здравствуй папа, Новый год 2!» является продолжением картины 2015 года
- Сиквел, как и оригинал, снял режиссёр Шон Андерс
- Мэл Гибсон играет в фильме «Здравствуй папа, Новый год 2!» отца Уилла Феррелла, хотя в реальности старше его всего на 15 лет
- Джон Литгоу второй раз за свою карьеру играет отца с фамилией Уитакер. Впервые это случилось в сериале «Как я встретил вашу маму»
- Слоган фильма: Чем больше папаш, тем больше проблем
Дасти и Брэд объединяются, чтобы организовать для своих детей идеальный рождественский праздник. Но их с горем пополам достигнутый нейтралитет оказывается под угрозой, когда к внукам приезжают олдскульный мачо-папаша Дасти и чувствительный и эмоциональный папочка Брэда. Они как нельзя кстати, чтобы превратить Рождество в кошмарный хаос.
Есть франшизы, которые при всём своем великолепии выглядят слишком отвратными и у них нет будущего.… Читать дальше…