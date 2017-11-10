«Очень плохие мамочки 2»: Рецензия Киноафиши

«Ну, мааам!»

Несмотря на то, что это новый проект от создателей одной из самых беспардонных и безумных комедий «Мальчишник в Вегасе», «Очень плохие мамочки 2» получились не то чтобы «очень» и не такими уж и «плохими», скорее… уставшими. Снова. Первый фильм больше напоминает подростковые комедии о школьницах-неудачницах, которые решили отбить свое место под солнцем у фиф в розовом. Вторая часть будто снята с той же полки и просвещает девочек, «Как общаться с мамой, если хочется ее убить». В общем, еще один не особо отвязный бунт 30-летних, где самый безумный поступок − это воровство елки, а самый трогательный − интимная эпиляция стриптизера (без шуток). Джону Лукасу и Скотту Муру, возможно, пора перестать эксплуатировать эту тему и попробовать что-нибудь новое.

Кадр из фильма «Очень плохие мамочки 2»

По сюжету три подруги с переменным успехом лавируют в семейной рутине. Подкрадывающееся Рождество добавляет масла в огонь ежедневной суеты, превращая упаковку подарков и готовку имбирных печенюшек в настоящий кошмар. Но ад наступает, когда на праздники заявляются мамы героинь. Одна, особо критичная, с точностью оценщика сканирует дом и выносит вердикт «так себе», готовясь все сделать «как надо». Вторая, фанатеющая от дочери, бездумно нарушает границы, прокрадываясь в спальню и душу. Третья, немолодая оторва, прибилась переждать тяжелые времена и попросить в долг (ну, или украсть телевизор). В общем, и так неспокойная компания разбавляется тремя мамами мам, вооруженными советами и хорошими намерениями. А гармония мимо этого сумасшедшего дома смело проходит мимо.

Кадр из фильма «Очень плохие мамочки 2»

Как вы поняли, здесь нет никакого «дикого замеса» и всего в таком духе. Экстрим ограничивается тверканием на коленях у Санты Клауса и прыжками на батутах. Все остальное − вечный (и уже изрядно надоевший) конфликт поколений, по-разному разворачивающийся у трех персонажей. Они спорят, ругаются, ходят к психологу, пытаясь провести черту между родительской любовью и посягательствами на личное пространство. Дети и мужья отходят за кулисы, предоставляя просторную сцену для женских баталий, отвлечь от которых может только пиво и стриптизер с «дорожным конусом» в штанах. В общем, пошлость средней свежести робко прикрывает не самую сильную драму о слишком заботливых, контролирующих или безответственных мамах, вторгающихся в нашу жизнь. И эту историю из условностей и банальностей логично закрывает хеппи-энд с разговором по душам и пониманием, которое пришло вдруг и просто так (это даже не спойлер).

Кадр из фильма «Очень плохие мамочки 2»

Смотрибельным этот фильм делают актрисы, бесспорно яркие и харизматичные, способные посмеяться над собой и своими персонажами − Мила Кунис, Кэтрин Хан и Кристен Белл. Но в остальном это зрелище из серии «Очень плохих девчонок», то есть комедий положений, которые не могут блеснуть ни своим безумством, ни драмой, ни остроумием, и в которые случайным образом затесались звездные имена. Сама идея кажется интересной − показать ситуацию, когда ты гордо щеголяешь в родительском статусе и решаешь, как жить своим отпрыскам, а тут появляется твоя мама и подрывает авторитет сюсюканием или подзатыльниками. Но решена она бездарно и скучно, будто режиссеры не могут выпутаться из затасканных жанровых шаблонов и предложить нечто свежее и душевное.

«Очень плохие мамочки 2» − вариант, если ваш случай попадает под один из вышеописанных. Посмотрите фильм и узнайте, как поговорить с мамой и не облажаться (по крайней мере, не больше, чем героиня Милы Кунис), и какие есть аргументы, кроме «Ну, мааам!».

Инна Син

В российском прокате с 7 декабря 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Очень плохие мамочки 2»