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Джей Эрнандес
Джей Эрнандес
Jay Hernandez
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Джей Эрнандес
Jay Hernandez
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Дата рождения
20 февраля 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Монтебелло, Калифорния, США
Рост
174 см
Биография Джея Эрнандеса
Родился 20 февраля 1978 года. Монтебелло, Калифорния, США.
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Фильмография Джея Эрнандеса
Очень плохие мамочки 2
комедия
2017, США
6.0
Макс
приключения, семейный
2015, США
6.0
Карантин
триллер
2008, США
7.0
Добро пожаловать в Лэйквью
драма, триллер
2008, США
6.0
Хостел 2
ужасы
2007, США
7.0
Кочевник
драма, исторический, приключения
2005, Россия / США / Казахстан
6.0
Путь Карлито 2: Восхождение к власти
боевик, криминал, драма
2005, США
5.0
Новичок
драма, семейный
2002, США
7.0
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