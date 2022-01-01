Фильмы, похожие на «Загадай желание», – это прекрасный способ провести выходной или уютный семейный вечер у экрана. «Загадай желание» – фантастическая американская комедия, вышедшая в 1996 году. Фильм повествует о двух родных, но совершенно разных сестрах. Алексия – всеми любимая красотка и школьная заводила, а Хэйли – отличница и скромница, погруженная в учебу и в мечты о несбыточных сказках. Однажды она видит падающую с неба звезду и решает загадать желание. Девушка просит у высших сил, чтобы ее сестра оказалась на ее месте и оценила красоту ночного неба. Но, как известно, желаний стоит опасаться, особенно когда они такие неординарные. Наутро обе девушки просыпаются в телах друг друга. Теперь Алекса – скромная «ботанка», а Хэйли – звезда школы. Чтобы выпутаться из этой ситуации, сестрам придется по-настоящему понять друг друга. Это популярная по всему миру фэнтези-история о семейных ценностях, дружбе, любви и взаимоуважении. Фильмы из этой подборки подойдут тем, кому нравится пересматривать «Загадай желание».