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Фильмы похожие на «Тариф новогодний»
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Фильмы похожие на «Тариф новогодний»

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Рождественская ночь в Барселоне
Рождественская ночь в Барселоне
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6.0
мелодрама, комедия
2015, Испания
Ёлки
Ёлки
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7.0
комедия
2010, Россия
Тариф Новогодний
Тариф Новогодний
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7.0
комедия, фантастика
2008, Россия
Отпуск по обмену
Отпуск по обмену
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7.0
мелодрама, комедия
2006, США
Между небом и землей
Между небом и землей
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7.0
мелодрама, комедия
2005, США
Реальная любовь
Реальная любовь
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7.0
драма, комедия, мелодрама
2002, Великобритания / США
Интуиция
Интуиция
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7.0
фантастика, мелодрама, комедия
2001, США
Ноттинг Хилл
Ноттинг Хилл
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6.0
комедия, мелодрама, драма
1999, США / Великобритания
Вам письмо
Вам письмо
7.0
мелодрама
1998, США
Неспящие в Сиэтле
Неспящие в Сиэтле
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6.0
мелодрама
1993, США
Ирония судьбы, или с легким паром!
Ирония судьбы, или с легким паром!
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8.0
мелодрама, комедия
1975, СССР
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Фильмы, похожие на «Тариф «Новогодний», – это добрые праздничные истории с элементами фантастики и волшебства, отлично подходящие для просмотра на зимних каникулах. Редакция киноафиши собрала лучшие фильмы той же тематики в одном списке. «Тариф «Новогодний» – это отечественная комедия, которую многие зрители любят пересматривать в преддверии Нового года и Рождества. Еще бы: каждому хочется верить, что в его жизни может произойти что-то по-настоящему чудесное и удивительное. О, конечно, каждый надеется встретить настоящую любовь, даже если судьба пытается этому помешать. По сюжету, молодой парень Андрей покупает в салоне связи мобильный телефон. Сотрудница магазина предлагает ему в подарок особый бесплатный тариф. В Новый год он звонит с нового телефона на случайный номер и поздравляет незнакомую девушку. Они проникаются пониманием и теплом друг к другу. Но попытка встретиться в реальности, шокирует обоих. Выясняется, что Алена живет в 2008 году, а Андрей – в следующем, 2009. Причем в реальности парня девушка уже мертва. Он решает во что бы то ни стало спасти такую далекую, но уже такую родную красавицу, и предупреждает ее об опасности. Теперь Алена с помощью его друзей должна избежать страшной аварии, но не все оказывается так просто.

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