Фильмы, похожие на «Тариф «Новогодний», – это добрые праздничные истории с элементами фантастики и волшебства, отлично подходящие для просмотра на зимних каникулах. Редакция киноафиши собрала лучшие фильмы той же тематики в одном списке. «Тариф «Новогодний» – это отечественная комедия, которую многие зрители любят пересматривать в преддверии Нового года и Рождества. Еще бы: каждому хочется верить, что в его жизни может произойти что-то по-настоящему чудесное и удивительное. О, конечно, каждый надеется встретить настоящую любовь, даже если судьба пытается этому помешать. По сюжету, молодой парень Андрей покупает в салоне связи мобильный телефон. Сотрудница магазина предлагает ему в подарок особый бесплатный тариф. В Новый год он звонит с нового телефона на случайный номер и поздравляет незнакомую девушку. Они проникаются пониманием и теплом друг к другу. Но попытка встретиться в реальности, шокирует обоих. Выясняется, что Алена живет в 2008 году, а Андрей – в следующем, 2009. Причем в реальности парня девушка уже мертва. Он решает во что бы то ни стало спасти такую далекую, но уже такую родную красавицу, и предупреждает ее об опасности. Теперь Алена с помощью его друзей должна избежать страшной аварии, но не все оказывается так просто.