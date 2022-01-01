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Фильмы похожие на «Ирония судьбы»
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Фильмы похожие на «Ирония судьбы»

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Ёлки
Ёлки
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7.0
комедия
2010, Россия
Ирония Судьбы. Продолжение
Ирония Судьбы. Продолжение
6.0
комедия, мелодрама
2008, Россия
Тариф Новогодний
Тариф Новогодний
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, фантастика
2008, Россия
Отпуск по обмену
Отпуск по обмену
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, комедия
2006, США
Приходи на меня посмотреть
Приходи на меня посмотреть
Смотреть за 1 рубль
8.0
мелодрама, комедия
2000, Россия
Самая обаятельная и привлекательная
Самая обаятельная и привлекательная
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, мелодрама
1985, СССР
Карнавал
Карнавал
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7.0
комедия, мюзикл
1981, СССР
Москва слезам не верит
Москва слезам не верит
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8.0
мелодрама, комедия
1979, СССР
Служебный роман
Служебный роман
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8.0
мелодрама, комедия
1977, СССР
Ирония судьбы, или с легким паром!
Ирония судьбы, или с легким паром!
Смотреть за 1 рубль
8.0
мелодрама, комедия
1975, СССР
Афоня
Афоня
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
1975, СССР
Зигзаг удачи
Зигзаг удачи
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7.0
комедия
1968, СССР
Девчата
Девчата
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8.0
мелодрама, комедия
1961, СССР
Карнавальная ночь
Карнавальная ночь
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7.0
мюзикл, комедия
1956, СССР
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Смотрите онлайн фильмы, похожие на «Иронию судьбы, или С легким паром!». Киноафиша подготовила подборку самых интересных и добрых новогодних комедий для создания праздничного настроения. «Ирония судьбы» – это советская культовая кинолента, без просмотра которой не обходится празднование Нового года ни в одной российской семье. По сюжету, скромный и нерешительный парень Женя отправляется в баню вместе со своими друзьями перед тем, как сделать предложение своей девушке Гале в новогоднюю ночь. Однако алкоголь действует на него неожиданным образом, и в итоге он случайно улетает из Москвы в Ленинград по билету одного из своих друзей. Так как обе столицы застроены одинаковыми типовыми панельными домами, и даже дверные замки производятся на одном и том же заводе, Женя без проблем проникает в «свою» квартиру, но в другом городе. Вот только вскоре домой возвращается настоящая хозяйка – ленинградка Надя, ожидающая в гости своего жениха. Нелепая встреча раз и навсегда переворачивает жизни обоих героев. Это смешная и романтичная история о том, что настоящую любовь можно встретить самым неожиданным образом. А чаще всего такие чудеса происходят в Новый год.

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