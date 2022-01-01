Смотрите онлайн фильмы, похожие на «Иронию судьбы, или С легким паром!». Киноафиша подготовила подборку самых интересных и добрых новогодних комедий для создания праздничного настроения. «Ирония судьбы» – это советская культовая кинолента, без просмотра которой не обходится празднование Нового года ни в одной российской семье. По сюжету, скромный и нерешительный парень Женя отправляется в баню вместе со своими друзьями перед тем, как сделать предложение своей девушке Гале в новогоднюю ночь. Однако алкоголь действует на него неожиданным образом, и в итоге он случайно улетает из Москвы в Ленинград по билету одного из своих друзей. Так как обе столицы застроены одинаковыми типовыми панельными домами, и даже дверные замки производятся на одном и том же заводе, Женя без проблем проникает в «свою» квартиру, но в другом городе. Вот только вскоре домой возвращается настоящая хозяйка – ленинградка Надя, ожидающая в гости своего жениха. Нелепая встреча раз и навсегда переворачивает жизни обоих героев. Это смешная и романтичная история о том, что настоящую любовь можно встретить самым неожиданным образом. А чаще всего такие чудеса происходят в Новый год.