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Каждая счастливая семья встречает Новый Год одинаково. Каждая несчастная – мучается по-своему. И у всякой своя проблема, и у всякой своя беда. Так, например, беда Бориного семейства в том, что у него поселился Женя, да еще и со всеми родственниками. И теперь у Бори не дом, а сумасшедший цыганский табор. От такого бедлама жена того и гляди уйдет, Боря и сам бы сбежал – да некуда. А у пухленькой работницы аэропорта проблема в другом: ее-то квартира как раз слишком пуста, ведь…