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Елки новые Елки новые
Киноафиша Фильмы Елки новые Отзывы о фильме «Елки новые»
Елки новые 2017 / Россия
6.2 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 4.3
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Отзывы о фильме «Елки новые»

Вся информация о фильме
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Каждая счастливая семья встречает Новый Год одинаково. Каждая несчастная – мучается по-своему. И у всякой своя проблема, и у всякой своя беда. Так, например, беда Бориного семейства в том, что у него поселился Женя, да еще и со всеми родственниками. И теперь у Бори не дом, а сумасшедший цыганский табор. От такого бедлама жена того и гляди уйдет, Боря и сам бы сбежал – да некуда. А у пухленькой работницы аэропорта проблема в другом: ее-то квартира как раз слишком пуста, ведь…

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Вера Вьюгина 21 декабря 2017, 19:16
Оценка
Очень нравились предыдущие части, особенно первые. Да, все всегда было может и банально, но настроение было всегда на высоте - новогоднее, светлое, от некоторых моментов просто мурашки по коже, были и шутки. Но это просто разочарование.
Обычно не пишу отзывы. Но тут не могу не удержаться, потому что как будто обманули. Да, все актёры знакомы, но не спасают фильм. Такое ощущение, что фильм - просто реклама на 1.5 часа, И с рекламой то все здорово, но сюжет. Будто за 1 день все придумали по быстрому, причём ну вообще бред, и так же сняли. В общем, расстроили. Не советую для просмотра в кинотеатре, достаточно дома.
21 декабря 2017, 19:16 Ответить
Дженни_Кодес 22 декабря 2017, 21:34
Оценка
Мне не очень понравилась прошлая серия, с поисками пингвина. А эта - пронзила душу! Очень понравилось! Ребята-создатели! Вы - молодцы! Кино может быть и таким: трогательным, сентиментальным, лиричным, волшебным и пробуждающим самые добрые чувства! Кино о простой человеческой жизни! О невероятных событиях, которые должны случаться, тем более под Новый год. Кино помогает верить в добро и обрести надежду. Я рыдала весь фильм, несмотря на то, что в моей жизни всё более, чем хорошо!)
Очень понравилось про беременную Снегурочку - это я сама и есть! ))))))
22 декабря 2017, 21:34 Ответить
alex 25 декабря 2017, 14:24
Оценка
нормально всё с этими Ёлками. Смотрится быстро. История про "Умку", конечно вааще нерельная, но на то ж и волшебство новогоднее!
Прикольный отец шести детей (Колотун-ага), типа мудрый. И реальный папа-малиционер.
Актуальная тема дружбы (Борю и Женю ждали таакие испытания,-ух!)
Надо смотреть
в кинозале.
Понравилось.
Правда, полфильма зал чавкал крутонами и шипел напитками, - се ля ви!(
и время от времени почему-то порёвывали
25 декабря 2017, 14:24 Ответить
Влад Сотниченко 25 декабря 2017, 20:29
Оценка
круто!!!
25 декабря 2017, 20:29 Ответить
um007 5 января 2018, 16:18
Оценка
"Елки? Палки..."
Елки! Ах, как мыих ждали в детстве! Хоть и маленькие, да с ароматом леса, смолы... Как старались их наряжать! А уж в новогоднюю ночь изо всех сил старались незаснуть, чтобы увидеть ДеДа Мороза.А потом с просонья найти под елкой ... нет. не смартфон, а пакетик с мандаринами, сушками и конфетами. Как же мы были тогда счастливы! Когда на киноэкранах появились "Елки", то первый фильм, мастерски снятый по прекрасному сценарию даже вызвал слезу. Так всё было трогательно и по-честному, как в настоящей сказке.. А потом начался медленый, но верный тренд в сторону "родного" шоу-бизнеса. С героями, набившими оскомину за годы мелькания на ТВ. И в этои году, увы, чуда не случилось. Я третий день тащу жену в кинотеатр. После восторга от "Движения вверх", милой улыбки от "Величайшего шоумена" получил сегодня выговор, пока устный, за плохой маркетинг кинорынка. А где он, этот кинорынок? Эх, супруга!
Смена персонажей, ввод Дмитрия Нагиева, как мастера искрометного подготовленного экспромта, не улучшили ситуацию. Хотя и не дал рухнуть фильму вообще.
Зал полупустой. Это тоже не подняло нам настроения.
Ничем не удивил, скорее наоборот, Иван Ургант. а также Сергей Светлаков.
И знаете, мне не хватило даже Веры Брежневой, создававшей образы добрых красавиц в прежних сериях затянувшегося бессюжетного сериала. Обидно, что в титрах мелькает ФИО Тимура Бекмамбетова, как одного из сорежиссеров.
​​​​​​​ Но моя позиция остается прежней. Если не каток и не лыжи, то только не пиво! Лучше уж «Елки новые». Хоть посмеётесь над шутками достойными «Аншлага».
5 января 2018, 16:18 Ответить
madam.katy2018 7 января 2018, 20:48
Оценка
Здравствуйте!
Весело,на позитиве посмотрели фильм с подругой. В праздники важны фильмы для семейного просмотра, и фильм Елки новые может понравиться любому независимо от возраста.
Насмеялись от души. Спасибо
7 января 2018, 20:48 Ответить
tamilka01 8 января 2018, 09:28
Оценка
Доброго дня всем!очень замечательный фильм!отдохнули всей семьей!рекомендую посмотреть всем от мала до велика!замечательно подобранны все артисты!молодцы ребята-так держать!ждем самых самых новых ЕЛОК!с уважением Анатолий.
8 января 2018, 09:28 Ответить
Антон Дунаев 11 января 2018, 16:33
Оценка
полный бред - особенно роли ургана и светлакова ну и как сами актеры !!
11 января 2018, 16:33 Ответить
Андрей 16 января 2018, 22:22
Оценка
под конец проката сходил и ничего не ждал от фильма, думал, пущенная на поток формальность перед НГ!
но понравился фильм!
не столь смешной, сколько добрый! но, конечно, не по всем сюжетным линиям.
мальчик молодец - хорошо сыграл, да и все остальные смогли передать своих персонажей на отлично!
16 января 2018, 22:22 Ответить
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