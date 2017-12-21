Каждая счастливая семья встречает Новый Год одинаково. Каждая несчастная – мучается по-своему. И у всякой своя проблема, и у всякой своя беда. Так, например, беда Бориного семейства в том, что у него поселился Женя, да еще и со всеми родственниками. И теперь у Бори не дом, а сумасшедший цыганский табор. От такого бедлама жена того и гляди уйдет, Боря и сам бы сбежал – да некуда. А у пухленькой работницы аэропорта проблема в другом: ее-то квартира как раз слишком пуста, ведь…
Обычно не пишу отзывы. Но тут не могу не удержаться, потому что как будто обманули. Да, все актёры знакомы, но не спасают фильм. Такое ощущение, что фильм - просто реклама на 1.5 часа, И с рекламой то все здорово, но сюжет. Будто за 1 день все придумали по быстрому, причём ну вообще бред, и так же сняли. В общем, расстроили. Не советую для просмотра в кинотеатре, достаточно дома.
Очень понравилось про беременную Снегурочку - это я сама и есть! ))))))
Прикольный отец шести детей (Колотун-ага), типа мудрый. И реальный папа-малиционер.
Актуальная тема дружбы (Борю и Женю ждали таакие испытания,-ух!)
Надо смотреть
в кинозале.
Понравилось.
Правда, полфильма зал чавкал крутонами и шипел напитками, - се ля ви!(
и время от времени почему-то порёвывали
Елки! Ах, как мыих ждали в детстве! Хоть и маленькие, да с ароматом леса, смолы... Как старались их наряжать! А уж в новогоднюю ночь изо всех сил старались незаснуть, чтобы увидеть ДеДа Мороза.А потом с просонья найти под елкой ... нет. не смартфон, а пакетик с мандаринами, сушками и конфетами. Как же мы были тогда счастливы! Когда на киноэкранах появились "Елки", то первый фильм, мастерски снятый по прекрасному сценарию даже вызвал слезу. Так всё было трогательно и по-честному, как в настоящей сказке.. А потом начался медленый, но верный тренд в сторону "родного" шоу-бизнеса. С героями, набившими оскомину за годы мелькания на ТВ. И в этои году, увы, чуда не случилось. Я третий день тащу жену в кинотеатр. После восторга от "Движения вверх", милой улыбки от "Величайшего шоумена" получил сегодня выговор, пока устный, за плохой маркетинг кинорынка. А где он, этот кинорынок? Эх, супруга!
Смена персонажей, ввод Дмитрия Нагиева, как мастера искрометного подготовленного экспромта, не улучшили ситуацию. Хотя и не дал рухнуть фильму вообще.
Зал полупустой. Это тоже не подняло нам настроения.
Ничем не удивил, скорее наоборот, Иван Ургант. а также Сергей Светлаков.
И знаете, мне не хватило даже Веры Брежневой, создававшей образы добрых красавиц в прежних сериях затянувшегося бессюжетного сериала. Обидно, что в титрах мелькает ФИО Тимура Бекмамбетова, как одного из сорежиссеров.
Но моя позиция остается прежней. Если не каток и не лыжи, то только не пиво! Лучше уж «Елки новые». Хоть посмеётесь над шутками достойными «Аншлага».
Весело,на позитиве посмотрели фильм с подругой. В праздники важны фильмы для семейного просмотра, и фильм Елки новые может понравиться любому независимо от возраста.
Насмеялись от души. Спасибо
но понравился фильм!
не столь смешной, сколько добрый! но, конечно, не по всем сюжетным линиям.
мальчик молодец - хорошо сыграл, да и все остальные смогли передать своих персонажей на отлично!
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