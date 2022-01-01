Киноафиша собрала для своих читателей лучшие фильмы, похожие на «Старый Новый год». Это популярная советская сатирическая комедия 1980-го года, поднимающая извечные темы человеческого призвания, смысла жизни и настоящих моральных ценностей. В одном подъезде проживают две обеспеченные семьи – интеллигенты Полуорловы и недавно переехавшие зажиточные рабочие Себейкины. Оба семейства готовятся встречать уникальный русский праздник – Старый Новый год. Вот только в канун этого торжественного события главы обеих семей впадают в хандру и предаются недовольству жизнью. Петр Полуорлов разочаровывается в материальных благах и начинает выбрасывать из квартиры мебель, а Петр Себейкин считает, что его не ценят близкие люди. Благодаря общему соседу Ивану Адамычу, мужчины встречаются в бане и решают отмечать праздник в компании друг друга. А заодно им обоим предстоит определиться, как жить дальше. Комедия «Старый Новый год» отлично передает дух 80-х годов и погружает зрителей в приятные ностальгические воспоминания, поднимая настроение и настраивая на праздничный лад. Подобных комедий в СССР сняли немало, и Киноафиша собрала лучшие из них.