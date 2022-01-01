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Фильмы похожие на «Старый Новый год»
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Фильмы похожие на «Старый Новый год»

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Однажды в Риме
Однажды в Риме
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7.0
мелодрама, комедия, драма
2010, США
План Б
План Б
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7.0
комедия, мелодрама
2010, США
День Святого Валентина
День Святого Валентина
7.0
комедия, мелодрама
2010, США
Ёлки
Ёлки
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
2010, Россия
Я ненавижу День Святого Валентина
Я ненавижу День Святого Валентина
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3.0
мелодрама, комедия, драма
2009, США
Обещать - не значит жениться
Обещать - не значит жениться
7.0
комедия
2008, США
Нью-Йорк, я люблю тебя
Нью-Йорк, я люблю тебя
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7.0
мелодрама, драма, сборник
2008, США / Франция
Отпуск по обмену
Отпуск по обмену
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7.0
мелодрама, комедия
2006, США
Больше, чем любовь
Больше, чем любовь
7.0
мелодрама, комедия, драма
2005, США
Лепестки надежды
Лепестки надежды
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия, мелодрама
2003, США / Великобритания
Стильная штучка
Стильная штучка
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7.0
мелодрама, комедия
2002, США
Реальная любовь
Реальная любовь
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7.0
драма, комедия, мелодрама
2002, Великобритания / США
Интуиция
Интуиция
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7.0
фантастика, мелодрама, комедия
2001, США
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Киноафиша собрала для своих читателей лучшие фильмы, похожие на «Старый Новый год». Это популярная советская сатирическая комедия 1980-го года, поднимающая извечные темы человеческого призвания, смысла жизни и настоящих моральных ценностей. В одном подъезде проживают две обеспеченные семьи – интеллигенты Полуорловы и недавно переехавшие зажиточные рабочие Себейкины. Оба семейства готовятся встречать уникальный русский праздник – Старый Новый год. Вот только в канун этого торжественного события главы обеих семей впадают в хандру и предаются недовольству жизнью. Петр Полуорлов разочаровывается в материальных благах и начинает выбрасывать из квартиры мебель, а Петр Себейкин считает, что его не ценят близкие люди. Благодаря общему соседу Ивану Адамычу, мужчины встречаются в бане и решают отмечать праздник в компании друг друга. А заодно им обоим предстоит определиться, как жить дальше. Комедия «Старый Новый год» отлично передает дух 80-х годов и погружает зрителей в приятные ностальгические воспоминания, поднимая настроение и настраивая на праздничный лад. Подобных комедий в СССР сняли немало, и Киноафиша собрала лучшие из них.

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