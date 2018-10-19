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Брин Глисон
Брин Глисон
Brian Gleeson
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Брин Глисон
Brian Gleeson
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Дата рождения
14 ноября 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Дублин, Ирландия
Рост
180 см
Биография Брина Глисона
Родился 14 ноября 1987 года. Дублин, Ирландия.
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Фильмография Брина Глисона
Любовь, страх и ненависть
драма
2020, Канада / Ирландия
6.0
Хеллбой
фантастика, фэнтези, боевик
2019, США
6.0
мама!
драма, триллер, ужасы
2017, США
6.0
Кредо убийцы
фантастика, боевик, приключения
2016, США
7.0
Рейд тигров
боевик
2016, Ирландия
4.0
Best Shorts: New Year 2015
короткометражный
2015, Россия / Испания / Великобритания / США / Украина
0.0
На паузе
комедия, мелодрама
2014, Ирландия
5.0
Белоснежка и охотник
сказка, приключения, боевик
2012, США
6.0
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Сэм Клафлин снимется в 5 сезоне сериала «Острые козырьки»
Сэм Клафлин («Во власти стихии», «До встречи с тобой») и Брин Глисон («Рейд тигров») присоединились к Ане Тейлор-Джой («Сплит») в пятом сезоне
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19 октября 2018 12:19
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