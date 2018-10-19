Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»

В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп

Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила

Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко

Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь

Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине

Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все

Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было

Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»

Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев

«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики