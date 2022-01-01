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Кристина Розато
Кристина Розато
Cristina Rosato
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Кристина Розато
Cristina Rosato
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Дата рождения
6 января 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Режиссер
Биография Кристины Розато
Родилась 6 января 1983 года. Монреаль, Канада.
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Фильмография Кристины Розато
мама!
драма, триллер, ужасы
2017, США
6.0
Плохой Санта 2
комедия
2016, США
5.0
Территории
ужасы, триллер, драма
2010, Канада
5.0
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