Наша рецензия

В уединенном доме живет пара – муж (Хавьер Бардем) и жена (Дженнифер Лоуренс). У них большая разница в возрасте и, вполне вероятно, в социальном статусе. Он знаменитый поэт и болезненно переживает затянувшийся творческий кризис. Она лишь готовит и в одиночку заново отстраивает его дом, сгоревший еще до встречи с ней. В общем, обеспечивает уют и раздражает супруга одним своим присутствием и назойливой внимательностью. Ситуация резко изменится, когда в дверь постучит незнакомец (Эд Харрис).…