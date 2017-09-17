Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Парень с того света" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
мама! мама!
Киноафиша Фильмы мама! Отзывы о фильме «мама!»
mother! мама! 2017 / США
6.8 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «мама!»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В уединенном доме живет пара – муж (Хавьер Бардем) и жена (Дженнифер Лоуренс). У них большая разница в возрасте и, вполне вероятно, в социальном статусе. Он знаменитый поэт и болезненно переживает затянувшийся творческий кризис. Она лишь готовит и в одиночку заново отстраивает его дом, сгоревший еще до встречи с ней. В общем, обеспечивает уют и раздражает супруга одним своим присутствием и назойливой внимательностью. Ситуация резко изменится, когда в дверь постучит незнакомец (Эд Харрис).…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Anastasia Ganina 17 сентября 2017, 12:13
Get out from my house!
Признаюсь честно, мне потребовалось много времени, но еще до сих пор я не уверена, что до конца приняла этот фильм. Авторское кино, в особенности такого эксцентричного режиссера, как Даррен Аранофски, приковало к себе внимание всех ценителей этого вида искусства. фильм мама! (mother!, 2107, Даррен Аранофски) - только так, с маленькой буквы и с восклицательным знаком, произвел фурор на Венецианском кинофестивале. Вокруг этой картины напустили очень много тумана, кроме того, что главные роли исполняют Хавьер Бардем и Дженнифер Лоуренс, в общем было ничего не известно. Все, что можно было прочитать или узнать об этой картине из трейлера: супружеская пара живет в уединении в своем доме, куда заявляются незваные гости. Все остальное зритель может узнать, только посмотрев фильм, казалось бы, но я вот, например, до сих пор не уверена в том, что же я на самом деле видела. Фильм местами жестокий, местами страшный, пугающий и абсолютно непонятный - не буду его советовать всем подряд, это точно, - но чего не отнять, так это того, что он действительно цепляет: выйдя из кинотеатра мы долго спорили, обсуждали, делились догадками.

Уникальность этого фильма именно в бесконечном количестве метафор и символизма, в котором зритель абсолютно теряется, пока смотрит этот фильм. Можно рассматривать его с разных сторон для интерпретации всего, что он хотел сказать - кому-то понравится блуждать в потемках, пытаясь осознать, что же Аранофски имел ввиду, кому-то это быстро надоест и фильм покажется абсолютно бессмысленным. Мое личное впечатление от просмотра было двояким: я не читала обзоры и рецензии до того, как отправиться в кинотеатр, мне было абсолютно непонятно, что происходит и, честно, до идеи того, что Хавьер Бардем олицетворяет Бога, я не дошла. При этом Аранофски нарочно не показывает всю картину мира зрителю, он осознанно не дает нам возможность понять, что происходит - мы видим все исключительно по выражению лица или из-за плеча персонажа Дженифер Лоуренс, что к середине фильма уже хочется вырваться из этой западни, в которую ты попадаешь вместе с ней.

​​​​​​​Однозначно, этот фильм не оставил меня равнодушной, я вспоминаю, пытаюсь разобраться и найти ответы. В наше время таких фильмов выходит не так много, бесконечные блокбастеры забываются сразу после выхода из кинозала. Я очень надеюсь, что Аранофски, написав сценарий к этому фильму за 5 дней, действительно вкладывал в каждый его элемент какой-то глубокий смысл, который я пытаюсь отыскать уже третий день.
17 сентября 2017, 12:13 Ответить
Ниджат Аббасов 19 сентября 2017, 00:02
Оценка
Этот фильм я бы посоветовал лишь самым злейшим врагам. Думаю, что нет более мучительно,чем провести 2 часа за просмотром данного "фильма". Дерьмо, отстой, понос, блювотня. Выбирайте из этих слов любое,и оно очень точно опишет этот фильм. Хотя,что ещё ожидать от создателей "чёрного лебедя". Головная боль после просмотра гарантирую, поэтому однозначно не стоит тратить и 100 рублей на это недокино.
19 сентября 2017, 00:02 Ответить
Леха 1 октября 2017, 22:40
Оценка
Дегенератами заселен любой город в любой стране. А фильм действительно сложный, одна сплошная метафора. И в кинотеатрах для масс ему делать особо нечего.
1 октября 2017, 22:40 Ответить
Dina 2 октября 2017, 14:24
Оценка
Очень "большой" фильм, охватывающий самые разные стороны жизни, неужели все так связано и подчиняется одним законам)..., схожу посмотреть еще раз).
2 октября 2017, 14:24 Ответить
Вера Конюк 2 октября 2017, 14:31
Оценка
Бред! Друг не выдержал и ушел по среди фильма! Это под чем надо быть чтоб такое придумать!? туда все приплели и религию,и военные действия...маразм какой-то. Для меня одно непонятно до сих пор, как такие актеры могли согласиться сниматься в этом фильме?! Начало интересное интригует, но вот что продолжается потом - это нормальному человеку не понять, до маразма притянуто все. Вообщем, смотреть не советую. Хорошо билеты по акции за 150 р вроде были...принципиально бы больше не дала за этот фильм, а то и вообще подмывало потребовать вернуть деньги за такое Г....разве что за имена актеров можно было заплатить...но как?! как?! они могли сняться в этом фильме!?
2 октября 2017, 14:31 Ответить
belkadura 4 октября 2017, 12:08
Оценка
Фильм сложный! Думайте, прежде чем идти...Тихий. Без покорна.! 9\10
Тем, кому ближе Дедпул - тут делать нечего. И нужен хоть какой то мозг, чтобы понять, как фильм переплетён с основами христианства.
4 октября 2017, 12:08 Ответить
Елена Павлова 14 октября 2017, 13:07
Оценка
Я художник, я так вижу.

«Хочу, чтобы они знали, что я снял „Реквием по мечте“ и „Черного лебедя“, так что планка очень высока. Фильм, определенно, отличается от всего, что сейчас снимают. Если у вас есть аппетит к подобному кино, то мы приготовили для вас вкуснейшее блюдо». (с) Даррен Аронофски

Фильм, о котором было минимум информации до проката. Трейлер, по которому было ясно только, что это будет "что-то!" - вот и всё. Некий кинокот в мешке. Но на некоторых режиссеров идешь точно зная, что они не подведут, например, на Аронофски. Его невозможно загнать в рамки мейнстрима, он всегда ищет что-то неочевидное, о чем не кричат на всех углах. Его фильмы не понимают, его фильмы обожают, его фильмы критикуют, о каждой его работе не умолкает спор.

Первая часть фильма держит в сильнейшем напряжение и немного напускает тумана, будто всё на поверхности, чтобы зритель ничего не заподозрил. А вторая - просто берет тебя за шкирку и бросает о стену. Прямо с экрана в голову проникает весь ужас происходящего, все тревоги и мучения. В какие-то моменты становится настолько тошно, что ты начинаешь кричать "Когда же это всё закончится?!".

О чем фильм? Обо всём. Отношения мужчины и женщины, творческий застой, библейские сюжеты, основы мироздания и всё то, что каждый увидит для себя. На протяжении всего времени фильм видоизменяется. Но главный лейтмотив - мама. Мама, как защита, как вдохновение, как бескорыстное отдавание, как сама жизнь.

Фильм мощный. Актеры идеально вписались в свои роли. Подобные ленты так явно напоминают нам, что фильмы отчасти фантазия, отчасти сон, отчасти мысль, воплощенная в реальность - it's magic.

8 из 10
14 октября 2017, 13:07 Ответить
Андрей 7 декабря 2017, 17:12
Оценка
Козлов, которые сняли эту ересь вместе с актёришками надо в Сибирь отправить лет на 10, дер.мо из головы вымыть. Лоуренс видно дом в ипотеку взяла коли начала в таких отвратительных фильмах сниматься. Минус 10 по десятибальной. Если кто то давно не блевал милости прошу к просмотру.
7 декабря 2017, 17:12 Ответить
Алексей Хромов 17 мая 2018, 20:08
...Но каждый понял совершенно по-своему
В доме на отшибе живёт семейная пара. Муж — творческая натура, известный поэт. А жена — обычная домохозяйка, но именно она своими руками отстроила всё их жильё и хранит в нём уют и покой. Однако в их тихом жилище один за другим начинают появляться незваные гости. Мужу легко — он рад незнакомцам. А вот жена не хочет пускать в свой дом людей, которые, к тому же, ведут себя как хозяева и даже пытаются командовать. Но она просто не способна высказать свои претензии вслух. И дальше будет только хуже, в доме будут происходить странные и даже пугающие вещи. И в центре всего будет она — жена или даже «мама!».
Новый фильм Даррена Аронофски в прокате стали рекламировать как хоррор. На это же намекали и трейлеры. Но назвать «маму!» фильмом ужасов — всё равно. что считать «Чёрный лебедь» картиной про балет. Это просто творение Даррена Аронофски — другого уточнения не требуется. Этот режиссёр буквально физически ненавидит однозначность и линейность, и это определяет всё его творчество. Он не столько рассказывает, сколько заставляет задуматься и искать в каждом сюжете что-то своё. Но, кстати, отчасти реклама была правдива — от «мамы!» становится страшно. Но совсем по другим причинам.
У режиссёра получилось создать некий универсальный тест сродни пятнам Роршаха. Сложность развития сюжета «мамы!», похоже, обоснована именно желанием добавить в него больше трактовок. В результате каждый наверняка найдёт в картине что-то своё. Сразу бросается в глаза история отношений творца и его музы: героиня как бы служит для своего мужа опорой и вдохновением, но всё равно постоянно остаётся где-то на фоне. Сам режиссёр подтвердил, что это фильм отчасти о человечестве и природе. Поэтому приходящих в дом людей можно считать воплощением современного общества, которое безоглядно разрушает землю.
Есть и откровенно библейские сюжеты: история братьев, история ребёнка и фанатичного поклонения. И снова зритель может сам додумать, как относиться к каждому из этих сюжетов. А может быть всё начало фильма просто о вторжении общества в жизнь интроверта. Ведь экстраверт-муж с радостью принимает гостей, а его жена даже не может объяснить, почему им нельзя приходить — для неё это очевидно. Или же здесь рассказывают о супружеской паре, где муж деспот и эгоист. А возможно вообще о чём-то ещё.
«мама!» позволяет каждому пропустить через себя историю этой пары и их визитёров и решить, кто из них герой, а кто злодей, кто заслужил свою судьбу, а кто стал жертвой обстоятельств. Этот фильм можно разобрать буквально по косточкам, но любой другой зритель легко найдёт в нём трактовку, которую не заметит самый лучший критик. Ведь в один момент Аронофски устами одного из героев откровенно говорит об истинном смысле фильма: «Они все поняли. Но каждый понял совершенно по-своему». От него наверняка потом будет тяжело и плохо — но в это весь смысл картины. Она позволяет понять, что же беспокоит тебя самого.

​​​​​​​Честные 10 из 10. Один из лучших фильмов 2017 года.
17 мая 2018, 20:08 Ответить
Галина Вежливая 20 февраля 2019, 23:55
Оценка
Спасибо, проблевался.
20 февраля 2019, 23:55 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Мумиёшки
Мумиёшки 2 комментария
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 23 комментария
Любовь-Морковь. Восстание машин
Любовь-Морковь. Восстание машин 13 комментариев
14+: Продолжение
14+: Продолжение 12 комментариев
Переводчик
Переводчик 3 комментария
Вызов
Вызов 231 комментарий
Мать
Мать 2 комментария
Экзорцист Ватикана
Экзорцист Ватикана 1 комментарий
Хотя бы кинода 2 8 комментариев
Русский крест
Русский крест 32 комментария
Дорогие мама и папа 3 комментария
Джон Уик 4
Джон Уик 4 58 комментариев
Форсаж 10
Форсаж 10 13 комментариев
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Kinoafisha.info App