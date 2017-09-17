В уединенном доме живет пара – муж (Хавьер Бардем) и жена (Дженнифер Лоуренс). У них большая разница в возрасте и, вполне вероятно, в социальном статусе. Он знаменитый поэт и болезненно переживает затянувшийся творческий кризис. Она лишь готовит и в одиночку заново отстраивает его дом, сгоревший еще до встречи с ней. В общем, обеспечивает уют и раздражает супруга одним своим присутствием и назойливой внимательностью. Ситуация резко изменится, когда в дверь постучит незнакомец (Эд Харрис).…
Признаюсь честно, мне потребовалось много времени, но еще до сих пор я не уверена, что до конца приняла этот фильм. Авторское кино, в особенности такого эксцентричного режиссера, как Даррен Аранофски, приковало к себе внимание всех ценителей этого вида искусства. фильм мама! (mother!, 2107, Даррен Аранофски) - только так, с маленькой буквы и с восклицательным знаком, произвел фурор на Венецианском кинофестивале. Вокруг этой картины напустили очень много тумана, кроме того, что главные роли исполняют Хавьер Бардем и Дженнифер Лоуренс, в общем было ничего не известно. Все, что можно было прочитать или узнать об этой картине из трейлера: супружеская пара живет в уединении в своем доме, куда заявляются незваные гости. Все остальное зритель может узнать, только посмотрев фильм, казалось бы, но я вот, например, до сих пор не уверена в том, что же я на самом деле видела. Фильм местами жестокий, местами страшный, пугающий и абсолютно непонятный - не буду его советовать всем подряд, это точно, - но чего не отнять, так это того, что он действительно цепляет: выйдя из кинотеатра мы долго спорили, обсуждали, делились догадками.
Уникальность этого фильма именно в бесконечном количестве метафор и символизма, в котором зритель абсолютно теряется, пока смотрит этот фильм. Можно рассматривать его с разных сторон для интерпретации всего, что он хотел сказать - кому-то понравится блуждать в потемках, пытаясь осознать, что же Аранофски имел ввиду, кому-то это быстро надоест и фильм покажется абсолютно бессмысленным. Мое личное впечатление от просмотра было двояким: я не читала обзоры и рецензии до того, как отправиться в кинотеатр, мне было абсолютно непонятно, что происходит и, честно, до идеи того, что Хавьер Бардем олицетворяет Бога, я не дошла. При этом Аранофски нарочно не показывает всю картину мира зрителю, он осознанно не дает нам возможность понять, что происходит - мы видим все исключительно по выражению лица или из-за плеча персонажа Дженифер Лоуренс, что к середине фильма уже хочется вырваться из этой западни, в которую ты попадаешь вместе с ней.
Однозначно, этот фильм не оставил меня равнодушной, я вспоминаю, пытаюсь разобраться и найти ответы. В наше время таких фильмов выходит не так много, бесконечные блокбастеры забываются сразу после выхода из кинозала. Я очень надеюсь, что Аранофски, написав сценарий к этому фильму за 5 дней, действительно вкладывал в каждый его элемент какой-то глубокий смысл, который я пытаюсь отыскать уже третий день.
Тем, кому ближе Дедпул - тут делать нечего. И нужен хоть какой то мозг, чтобы понять, как фильм переплетён с основами христианства.
«Хочу, чтобы они знали, что я снял „Реквием по мечте“ и „Черного лебедя“, так что планка очень высока. Фильм, определенно, отличается от всего, что сейчас снимают. Если у вас есть аппетит к подобному кино, то мы приготовили для вас вкуснейшее блюдо». (с) Даррен Аронофски
Фильм, о котором было минимум информации до проката. Трейлер, по которому было ясно только, что это будет "что-то!" - вот и всё. Некий кинокот в мешке. Но на некоторых режиссеров идешь точно зная, что они не подведут, например, на Аронофски. Его невозможно загнать в рамки мейнстрима, он всегда ищет что-то неочевидное, о чем не кричат на всех углах. Его фильмы не понимают, его фильмы обожают, его фильмы критикуют, о каждой его работе не умолкает спор.
Первая часть фильма держит в сильнейшем напряжение и немного напускает тумана, будто всё на поверхности, чтобы зритель ничего не заподозрил. А вторая - просто берет тебя за шкирку и бросает о стену. Прямо с экрана в голову проникает весь ужас происходящего, все тревоги и мучения. В какие-то моменты становится настолько тошно, что ты начинаешь кричать "Когда же это всё закончится?!".
О чем фильм? Обо всём. Отношения мужчины и женщины, творческий застой, библейские сюжеты, основы мироздания и всё то, что каждый увидит для себя. На протяжении всего времени фильм видоизменяется. Но главный лейтмотив - мама. Мама, как защита, как вдохновение, как бескорыстное отдавание, как сама жизнь.
Фильм мощный. Актеры идеально вписались в свои роли. Подобные ленты так явно напоминают нам, что фильмы отчасти фантазия, отчасти сон, отчасти мысль, воплощенная в реальность - it's magic.
8 из 10
В доме на отшибе живёт семейная пара. Муж — творческая натура, известный поэт. А жена — обычная домохозяйка, но именно она своими руками отстроила всё их жильё и хранит в нём уют и покой. Однако в их тихом жилище один за другим начинают появляться незваные гости. Мужу легко — он рад незнакомцам. А вот жена не хочет пускать в свой дом людей, которые, к тому же, ведут себя как хозяева и даже пытаются командовать. Но она просто не способна высказать свои претензии вслух. И дальше будет только хуже, в доме будут происходить странные и даже пугающие вещи. И в центре всего будет она — жена или даже «мама!».
Новый фильм Даррена Аронофски в прокате стали рекламировать как хоррор. На это же намекали и трейлеры. Но назвать «маму!» фильмом ужасов — всё равно. что считать «Чёрный лебедь» картиной про балет. Это просто творение Даррена Аронофски — другого уточнения не требуется. Этот режиссёр буквально физически ненавидит однозначность и линейность, и это определяет всё его творчество. Он не столько рассказывает, сколько заставляет задуматься и искать в каждом сюжете что-то своё. Но, кстати, отчасти реклама была правдива — от «мамы!» становится страшно. Но совсем по другим причинам.
У режиссёра получилось создать некий универсальный тест сродни пятнам Роршаха. Сложность развития сюжета «мамы!», похоже, обоснована именно желанием добавить в него больше трактовок. В результате каждый наверняка найдёт в картине что-то своё. Сразу бросается в глаза история отношений творца и его музы: героиня как бы служит для своего мужа опорой и вдохновением, но всё равно постоянно остаётся где-то на фоне. Сам режиссёр подтвердил, что это фильм отчасти о человечестве и природе. Поэтому приходящих в дом людей можно считать воплощением современного общества, которое безоглядно разрушает землю.
Есть и откровенно библейские сюжеты: история братьев, история ребёнка и фанатичного поклонения. И снова зритель может сам додумать, как относиться к каждому из этих сюжетов. А может быть всё начало фильма просто о вторжении общества в жизнь интроверта. Ведь экстраверт-муж с радостью принимает гостей, а его жена даже не может объяснить, почему им нельзя приходить — для неё это очевидно. Или же здесь рассказывают о супружеской паре, где муж деспот и эгоист. А возможно вообще о чём-то ещё.
«мама!» позволяет каждому пропустить через себя историю этой пары и их визитёров и решить, кто из них герой, а кто злодей, кто заслужил свою судьбу, а кто стал жертвой обстоятельств. Этот фильм можно разобрать буквально по косточкам, но любой другой зритель легко найдёт в нём трактовку, которую не заметит самый лучший критик. Ведь в один момент Аронофски устами одного из героев откровенно говорит об истинном смысле фильма: «Они все поняли. Но каждый понял совершенно по-своему». От него наверняка потом будет тяжело и плохо — но в это весь смысл картины. Она позволяет понять, что же беспокоит тебя самого.
Честные 10 из 10. Один из лучших фильмов 2017 года.
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