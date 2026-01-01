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Эрик Дэвис
Eric Davis
Киноафиша
Персоны
Эрик Дэвис
Эрик Дэвис
Eric Davis
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.4
Быть человеком
(2011)
6.7
мама!
(2017)
6.7
Последний рубеж
(2025)
Фильмография Эрик Дэвис
6.7
Последний рубеж
The Last Frontier
боевик, драма, триллер
2025, США
Смотреть трейлер
5.4
Назад к динозаврам
Timescape
фантастика, семейный
2022, Канада / США
Смотреть трейлер
6.7
мама!
mother!
драма, триллер, ужасы
2017, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.4
Быть человеком
драма, ужасы, мелодрама
2011, США/Канада
6.3
Паства
The Flock
криминал, боевик, триллер, драма
2007, США
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Новости о Эрик Дэвис
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