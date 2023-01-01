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Балканский рубеж Балканский рубеж
Киноафиша Фильмы Балканский рубеж Балканский рубеж, 2019: актеры и роли
Балканский рубеж 2019 / Россия / Сербия
7.2 Оцените
154 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Балканский рубеж, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Волгин Андрей Волгин
В ролях
Гоша Куценко Гоша Куценко Антон Пампушный Антон Пампушный Милош Бикович Милош Бикович Milos Bikovic Сергей Гармаш Сергей Гармаш Sergei Garmash Милена Радулович Милена Радулович Milena Radulovic Гойко Митич Гойко Митич Gojko Mitic Роман Курцын Роман Курцын Roman Kurtsyn Александар Сречкович Александар Сречкович Aleksandar Sreckovic Эмир Кустурица Эмир Кустурица Emir Kusturica Светлана Чуйкина Светлана Чуйкина
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