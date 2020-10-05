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Милена Радулович

Milena Radulovic
Милена Радулович
Милена Радулович Milena Radulovic
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Дата рождения
29 января 1995
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Белград, Союзная Республика Югославия (Сербия)
Биография Милены Радулович

Милена Радулович родилась 29 января 1995 года в сербской столице – Белграде, где по-прежнему живет вместе со своими родными. С раннего возраста Милена демонстрировала артистическое дарование и была уверена, что станет актрисой, когда вырастет. Желая развить талант дочери, родители записали ее в театральный кружок. Помимо этого, Радулович увлекалась спортом, в частности теннисом, плаванием и лыжами, а также посещала занятия по хореографии. Родители всегда поддерживали стремления дочери связать свою жизнь с актерским ремеслом.

Получив базовое образование, Милена поступила в сербскую Школу театрального искусства на факультет драмы. В годы учебы состоялся дебют начинающей актрисы в кино. В 2015 году она воплотила образ центральной героини в многосерийном проекте «Однажды летней ночью», а спустя непродолжительное время снова получила главную роль в телесериале «Святая принцесса».

В 2017 году, получив диплом об окончании высшего образования, Радулович поехала в Лос-Анджелес, однако снискать такого же громкого успеха в Голливуде у девушки не получилось. Вскоре она вернулась на родину, где продолжила сниматься в рейтинговых проектах. Широкую узнаваемость среди российских зрителей актриса получила в 2019 году, сыграв в российско-сербской ленте «Балканский рубеж», повествующей о бомбардировке Югославии войсками НАТО. В беседе с журналистами актриса признавалась, что во время этих событий ей было четыре года, она с родителями была в гостях у родных. Милена запомнила лишь оглушительные звуки и игру на клавишных, которыми взрослые старались отвлечь детей.

На протяжении нескольких лет постоянным избранником Радулович является ее коллега по цеху Радован Вуйович. Он старше Милены на одиннадцать лет, но разница в возрасте нисколько не мешает их союзу. Пара часто путешествует вместе, ездит на фестивали и публикует в своих аккаунтах в социальной сети Instagram общие снимки на радость поклонникам.

Интересные факты о Милене Радулович
  • В 2016 году Милена снималась в сербском многосерийном проекте Prvaci Sveta вместе с актером Милошем Биковичем, которого отечественные зрители знают по ролям в комедийном сериале «Отель Элеон» и спортивной драме «Лёд».
  • В 2017 году Милена получила небольшую роль в ленте «Обычный человек» голливудского режиссера Брэда Силберлинга, который снял сериал «Царство» и «Лемони Сникет: 33 несчастья».
  • По возвращении в Сербию из Лос-Анджелеса Милена сотрудничала со знаменитым сербским режиссером Милорадом Милинковичем, который знаменит созданием первой в стране картины в формате 3D Peti Leptir.
  • Помимо сербского, Милена в совершенстве владеет русским и английским языками. Последний она практикует с детского возраста, в чем ей помогают американские картины, сериалы и музыка.
  • Радулович призналась, что занимается совершенствованием русского языка не только потому, что планирует покорить российский кинематограф, но и из-за любви к русской классической литературе, которую девушке очень хочется прочесть в оригинале.
Фильмография Милены Радулович
Кольская сверхглубокая
Кольская сверхглубокая
драма, ужасы 2020, Россия
7.0
Балканский рубеж
Балканский рубеж
боевик, драма, военный 2019, Россия / Сербия
7.0
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«Женщинам пора высказаться»: интервью с Миленой Радулович Четвертого ноября в прокат выходит мистический триллер «Кольская сверхглубокая». А ровно за месяц до премьеры продюсер ленты Сергей Торчилин, а также исполнители главных ролей Милена Радулович и Никита Дювбанов презентовали эксклюзивные материалы на Comic-Con Russia 2020. 
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5 октября 2020 15:04
Триллер «Кольская сверхглубокая» представят на Comic Con Russia 2020 Гости фестиваля услышат рассказ о съемках и увидят эксклюзивные материалы.
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18 сентября 2020 11:11
Представлен трейлер фильма ужасов «Кольская сверхглубокая» Премьера состоится 17 сентября. 
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22 июня 2020 15:13
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