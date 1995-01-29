Милена Радулович родилась 29 января 1995 года в сербской столице – Белграде, где по-прежнему живет вместе со своими родными. С раннего возраста Милена демонстрировала артистическое дарование и была уверена, что станет актрисой, когда вырастет. Желая развить талант дочери, родители записали ее в театральный кружок. Помимо этого, Радулович увлекалась спортом, в частности теннисом, плаванием и лыжами, а также посещала занятия по хореографии. Родители всегда поддерживали стремления дочери связать свою жизнь с актерским ремеслом.

Получив базовое образование, Милена поступила в сербскую Школу театрального искусства на факультет драмы. В годы учебы состоялся дебют начинающей актрисы в кино. В 2015 году она воплотила образ центральной героини в многосерийном проекте «Однажды летней ночью», а спустя непродолжительное время снова получила главную роль в телесериале «Святая принцесса».

В 2017 году, получив диплом об окончании высшего образования, Радулович поехала в Лос-Анджелес, однако снискать такого же громкого успеха в Голливуде у девушки не получилось. Вскоре она вернулась на родину, где продолжила сниматься в рейтинговых проектах. Широкую узнаваемость среди российских зрителей актриса получила в 2019 году, сыграв в российско-сербской ленте «Балканский рубеж», повествующей о бомбардировке Югославии войсками НАТО. В беседе с журналистами актриса признавалась, что во время этих событий ей было четыре года, она с родителями была в гостях у родных. Милена запомнила лишь оглушительные звуки и игру на клавишных, которыми взрослые старались отвлечь детей.

На протяжении нескольких лет постоянным избранником Радулович является ее коллега по цеху Радован Вуйович. Он старше Милены на одиннадцать лет, но разница в возрасте нисколько не мешает их союзу. Пара часто путешествует вместе, ездит на фестивали и публикует в своих аккаунтах в социальной сети Instagram общие снимки на радость поклонникам.