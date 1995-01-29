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Милена Радулович
Милена Радулович Milena Radulovic
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Милена Радулович

Milena Radulovic

Дата рождения
29 января 1995
Возраст
31 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Белград, Союзная Республика Югославия (Сербия)
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Актёр ужасов

Биография Милены Радулович

Милена Радулович родилась 29 января 1995 года в сербской столице – Белграде, где по-прежнему живет вместе со своими родными. С раннего возраста Милена демонстрировала артистическое дарование и была уверена, что станет актрисой, когда вырастет. Желая развить талант дочери, родители записали ее в театральный кружок. Помимо этого, Радулович увлекалась спортом, в частности теннисом, плаванием и лыжами, а также посещала занятия по хореографии. Родители всегда поддерживали стремления дочери связать свою жизнь с актерским ремеслом.

Получив базовое образование, Милена поступила в сербскую Школу театрального искусства на факультет драмы. В годы учебы состоялся дебют начинающей актрисы в кино. В 2015 году она воплотила образ центральной героини в многосерийном проекте «Однажды летней ночью», а спустя непродолжительное время снова получила главную роль в телесериале «Святая принцесса».

В 2017 году, получив диплом об окончании высшего образования, Радулович поехала в Лос-Анджелес, однако снискать такого же громкого успеха в Голливуде у девушки не получилось. Вскоре она вернулась на родину, где продолжила сниматься в рейтинговых проектах. Широкую узнаваемость среди российских зрителей актриса получила в 2019 году, сыграв в российско-сербской ленте «Балканский рубеж», повествующей о бомбардировке Югославии войсками НАТО. В беседе с журналистами актриса признавалась, что во время этих событий ей было четыре года, она с родителями была в гостях у родных. Милена запомнила лишь оглушительные звуки и игру на клавишных, которыми взрослые старались отвлечь детей.

На протяжении нескольких лет постоянным избранником Радулович является ее коллега по цеху Радован Вуйович. Он старше Милены на одиннадцать лет, но разница в возрасте нисколько не мешает их союзу. Пара часто путешествует вместе, ездит на фестивали и публикует в своих аккаунтах в социальной сети Instagram общие снимки на радость поклонникам.

Популярные фильмы

Балканский рубеж 7.2
Балканский рубеж (2019)
Экскурсия 7.1
Экскурсия (2025)
Библиотекари: Следующая глава 6.4
Библиотекари: Следующая глава (2025)

Фильмография Милены Радулович

Библиотекари: Следующая глава 6.4
Библиотекари: Следующая глава
приключения, фэнтези 2025, США
Экскурсия 7.1
Экскурсия Izlet
драма 2025, Сербия
Фандорин. Азазель 5.3
Фандорин. Азазель
криминал, детектив, фантастика 2023, Россия
Янычар 5.3
Янычар
мелодрама, приключения 2022, Россия
Кольская сверхглубокая 6.1
Кольская сверхглубокая Kolskaya sverhglubokaya
драма, ужасы 2020, Россия
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Балканский рубеж 7.2
Балканский рубеж Balkanskiy rubezh
боевик, драма, военный 2019, Россия / Сербия
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Новости о Милене Радулович
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Интересные факты о Милене Радулович

  • В 2016 году Милена снималась в сербском многосерийном проекте Prvaci Sveta вместе с актером Милошем Биковичем, которого отечественные зрители знают по ролям в комедийном сериале «Отель Элеон» и спортивной драме «Лёд».
  • В 2017 году Милена получила небольшую роль в ленте «Обычный человек» голливудского режиссера Брэда Силберлинга, который снял сериал «Царство» и «Лемони Сникет: 33 несчастья».
  • По возвращении в Сербию из Лос-Анджелеса Милена сотрудничала со знаменитым сербским режиссером Милорадом Милинковичем, который знаменит созданием первой в стране картины в формате 3D Peti Leptir.
  • Помимо сербского, Милена в совершенстве владеет русским и английским языками. Последний она практикует с детского возраста, в чем ей помогают американские картины, сериалы и музыка.
  • Радулович призналась, что занимается совершенствованием русского языка не только потому, что планирует покорить российский кинематограф, но и из-за любви к русской классической литературе, которую девушке очень хочется прочесть в оригинале.
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