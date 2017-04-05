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Андрей Волгин
Андрей Волгин
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Андрей Волгин
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Фильмография Андрея Волгина
Балканский рубеж
боевик, драма, военный
2019, Россия / Сербия
7.0
Танцы насмерть
фантастика, приключения, боевик
2017, Россия
4.0
Беги!
детектив, боевик
2016, Россия
7.0
Спираль
триллер, боевик
2014, Россия
6.0
Этим вечером ангелы плакали
драма
2008, Россия
6.0
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«Время первых» и другие новинки кино этой недели в обзоре от «Киноафиши»
Кажется, настало время рефлексии и переоценки. Именно это предлагает нам картина о подвиге советских космонавтов «Время первых» с доброй долей геройского романтизма и
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5 апреля 2017 17:10
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