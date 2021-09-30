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Антон Пампушный
Антон Пампушный
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Антон Пампушный
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Дата рождения
5 мая 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Астана (Нур-Султан), СССР (Казахстан)
Рост
185 см
Биография Антона Пампушного
Родился 5 мая 1982 года. Астана, СССР (Нур-Султан, Казахстан).
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Фильмография Антона Пампушного
Илия Муромец
фэнтези
2023, Россия
0.0
Друг на продажу
комедия
2021, Россия
5.0
Балканский рубеж
боевик, драма, военный
2019, Россия / Сербия
7.0
Кома
фантастика, боевик, приключения
2019, Россия
7.0
Защитники
боевик, фантастика
2017, Россия
7.0
Пингвин нашего времени
триллер, комедия
2015, Россия / Германия
7.0
Жизнь после жизни
криминал, мелодрама
2013, Украина
5.0
Бедная LIZ
мелодрама
2013, Россия / Украина
7.0
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Вадим Галыгин в неожиданной роли в комедии «Друг на продажу»
Вадим Галыгин рассказал о своей новой роли в многообещающей комедии «Друг на продажу», в которой так же снялись Мирослава Карпович, Антон Богданов, Алина Алексеева и Антон Пампушный. По сценарию он - кандидат в мэры небольшого города.
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30 сентября 2021 15:42
Создателям фильма «Кома» предъявили иск на 50 миллионов рублей
Из-за провала фильма в прокате компания братьев Андреасян не смогла вернуть инвесторам вложенные средства.
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13 июля 2020 13:47
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