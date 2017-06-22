Холодное танго, 2017

«Холодное танго» - это новый фильм номинанта на премию «Оскар» от России Павла Чухрая («Вор», «Водитель для Веры»). В картине снялись известные отечественные актёры, среди которых Юлия Пересильд («Есенин», «Битва за Севастополь»), Риналь Мухаметов («Екатерина», «Притяжение»), Сергей Гармаш («Беспредел», «12»), а также дебютантка большого экрана - шестилетняя Карина Каграманян.
Действие фильма «Холодное танго» развернётся в годы Второй мировой войны. Главных героев этой истории, Макса и Лайму, ждут тяжёлые испытания. Макс попадает в концентрационный лагерь, а Лайме с семьёй удаётся спастись ввиду того, что её отец решает сотрудничать с нацистами. Вернувшись домой, юноша обнаруживает страшную правду...
- Сценарий к фильму также написал Павел Чухрай
- «Холодное танго» - это первая работа Павла Чухрая за последние семь лет
- Фильм снимался при поддержке Министерства культуры РФ
- Риналь Мухаметов и Сергей Гармаш работали вместе на съёмках фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение»
- Оператор фильма Игорь Клебанов также сотрудничал с Павлом Чухраем на съёмках фильма «Водитель для Веры»
Он чудом избежал смерти, чтобы вернуться в дом, где родился. В дом, в котором теперь живет любовь всей его жизни. Но надежда на счастье оборачивается страшным открытием. Его возлюбленная – дочь его врага.