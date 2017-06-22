Холодное танго, 2017

«Холодное танго» - это новый фильм номинанта на премию «Оскар» от России Павла Чухрая («Вор», «Водитель для Веры»). В картине снялись известные отечественные актёры, среди которых Юлия Пересильд («Есенин», «Битва за Севастополь»), Риналь Мухаметов («Екатерина», «Притяжение»), Сергей Гармаш («Беспредел», «12»), а также дебютантка большого экрана - шестилетняя Карина Каграманян.

Действие фильма «Холодное танго» развернётся в годы Второй мировой войны. Главных героев этой истории, Макса и Лайму, ждут тяжёлые испытания. Макс попадает в концентрационный лагерь, а Лайме с семьёй удаётся спастись ввиду того, что её отец решает сотрудничать с нацистами. Вернувшись домой, юноша обнаруживает страшную правду...