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Холодное танго Холодное танго
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Холодное танго, 2017

2017 / Россия
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Холодное танго» - это новый фильм номинанта на премию «Оскар» от России Павла Чухрая («Вор», «Водитель для Веры»). В картине снялись известные отечественные актёры, среди которых Юлия Пересильд («Есенин», «Битва за Севастополь»), Риналь Мухаметов («Екатерина», «Притяжение»), Сергей Гармаш («Беспредел», «12»), а также дебютантка большого экрана - шестилетняя Карина Каграманян.

Действие фильма «Холодное танго» развернётся в годы Второй мировой войны. Главных героев этой истории, Макса и Лайму, ждут тяжёлые испытания. Макс попадает в концентрационный лагерь, а Лайме с семьёй удаётся спастись ввиду того, что её отец решает сотрудничать с нацистами. Вернувшись домой, юноша обнаруживает страшную правду...

- Сценарий к фильму также написал Павел Чухрай

- «Холодное танго» - это первая работа Павла Чухрая за последние семь лет

- Фильм снимался при поддержке Министерства культуры РФ

- Риналь Мухаметов и Сергей Гармаш работали вместе на съёмках фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение»

- Оператор фильма Игорь Клебанов также сотрудничал с Павлом Чухраем на съёмках фильма «Водитель для Веры»

Он чудом избежал смерти, чтобы вернуться в дом, где родился. В дом, в котором теперь живет любовь всей его жизни. Но надежда на счастье оборачивается страшным открытием. Его возлюбленная – дочь его врага.

6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 22 июня 2017
Премьера в мире 22 июня 2017
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Павел Чухрай
Павел Чухрай
В ролях
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Риналь Мухаметов
Риналь Мухаметов
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Андрюс Бялобжескис
Андрюс Бялобжескис
Моника Санторо
Моника Санторо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Холодное танго 1 постер
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Холодное танго
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Когда Макс вечером пробрался домой, там уже наводили порядок совершенно чужие люди. Впрочем, это была обычная практика: фашисты часто отдавали дома расстрелянных евреев местным литовцам. Но Макс об этом не знал. Обычный подросток, он даже толком не понял, что же произошло. А произошло вот что. Рано утром еврейских женщин и их малышей вывели во двор лагеря, детей затолкали в грузовик и увезли. Из этого грузовика Макс сбежал. Час спустя фашисты поставили его мать к стенке, а…
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alenabur 28 июня 2017, 20:00
Я считаю филь самым сильным на сегодняшний день. Спасибо за этот фильм! Очень тяжело осознать, что пришлось испытать детям, взрослым в то нелеггкое… Читать дальше…
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