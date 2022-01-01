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Александар Сречкович
Александар Сречкович
Aleksandar Sreckovic
О персоне
Фильмография
Александар Сречкович
Aleksandar Sreckovic
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Дата рождения
30 апреля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Александара Сречковича
Родился 30 апреля 1973 года. Белград, Сербия.
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Фильмография Александара Сречковича
Балканский рубеж
боевик, драма, военный
2019, Россия / Сербия
7.0
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