Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Гойко Митич
Гойко Митич
Gojko Mitic
О персоне
Фильмография
Гойко Митич
Gojko Mitic
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
13 июня 1940
Возраст
82 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Гойко Митич
Родился 13 июня 1940 года. Лесковас, Югославия.
Развернуть
Фильмография Гойко Митич
Балканский рубеж
боевик, драма, военный
2019, Россия / Сербия
7.0
Охотники в прериях Мексики
исторический
1988, Германия
5.0
Ульзана. Судьба и надежда
мелодрама, вестерн, драма
1974, СССР / Румыния / Германия
0.0
Оцеола: Правая рука возмездия
вестерн, драма
1971, Германия / Болгария / Куба
5.0
След Сокола
вестерн, драма
1968, СССР / Германия
6.0
Чингачгук — Большой Змей
вестерн, драма, мелодрама, приключения
1967, ГДР
6.0
Все фильмы
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас