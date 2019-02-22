Наша рецензия

Американская цивилизация в ходе своей эволюции, черпая вдохновение в комиксах и литературе, породила некоторое количество кинематографических вселенных — вселенную Marvel, вселенную DC, вселенную «Сумерек» или «Властелина колец»; иногда эти миры абсурдным образом смешиваются, как было это в недавнем «Лего 2», где Гендальф соседствовал с Суперменом. Вселенные удобны с точки зрения маркетинга, продажи сопутствующих товаров, они работают на…