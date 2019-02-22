Американская цивилизация в ходе своей эволюции, черпая вдохновение в комиксах и литературе, породила некоторое количество кинематографических вселенных — вселенную Marvel, вселенную DC, вселенную «Сумерек» или «Властелина колец»; иногда эти миры абсурдным образом смешиваются, как было это в недавнем «Лего 2», где Гендальф соседствовал с Суперменом. Вселенные удобны с точки зрения маркетинга, продажи сопутствующих товаров, они работают на…
Актёры играли изумительно. Курцын только играет какого то дурачка...
Вчера в кинотеатре «Октябрь» прошла звездная премьера фильма «Балканский рубеж», посвященного событиям в бывшей Югославии в 1990-х годах.
В центре сюжета – марш-бросок на Приштину. Особая группа сводного батальона ВДВ должна освободить аэродром и держать его до подхода колонны Российских войск.
Смелая и трогательная интерпретация событий в Косово, позиционируемая создателями кинокартины не как боевик, а как драма. И действительно, уведенное поражает и трогает за живое. И наивысшей оценкой фильма было то, что во время сеанса плакали не только женщины, но и мужчины. Команде фильма удалось создать достойный патриотичный продукт и показать трагедию в Югославии, трагедию сербского народа…
На премьеру фильма приехал непосредственный участник исторических событий и исторический консультант фильма Юнус-бек Евкуров. По завершению сеанса он был краток, но фильм похвалил, назвав его «хорошим».
Кто был на сеансе ,оценит!
Мир вам!
Но вот плохие герои на мой взгляд слишком штампованные, прям воняют Голливудом. Еще последняя перестрелка, когда она ведется под прикрытием автомобилей, ну это пипец. Из чего они сделаны ? Из Вибраниума ? иначе объяснить, то как автомобили выдержали огонь из 5 автоматов и близкие разрывы нескольких гранат, просто невозможно. Тачки вроде японские, умеют эти азиаты машины лепить и где они взяли вибраниум..? )
Но это мелочи - фильм все равно хороший)
А вообще, хочется в фильмах про войны (особенно гражданские, этнические и религиозные) хоть немного глубины, а не простое деление на свой-хороший / плохой-чужой.
В общем, идеологическая клюква, хоть и достаточно визуально красивая.
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