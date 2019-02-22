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Балканский рубеж Балканский рубеж
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Балканский рубеж 2019 / Россия / Сербия
7.9 Оцените
153 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Балканский рубеж»

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Наша рецензия

  Американская цивилизация в ходе своей эволюции, черпая вдохновение в комиксах и литературе, породила некоторое количество кинематографических вселенных — вселенную Marvel, вселенную DC, вселенную «Сумерек» или «Властелина колец»; иногда эти миры абсурдным образом смешиваются, как было это в недавнем «Лего 2», где Гендальф соседствовал с Суперменом. Вселенные удобны с точки зрения маркетинга, продажи сопутствующих товаров, они работают на…

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Tanya Hodakova 22 февраля 2019, 18:42
Ох и не простая это тема... Но я с радостью посмотрю на реализацию!
22 февраля 2019, 18:42 Ответить
Слава Крулатов 27 февраля 2019, 12:46
На эту тему американцы уже достаточно высказались. Настало время увидеть русскую позицию
27 февраля 2019, 12:46 Ответить
Владислав Михуля 8 марта 2019, 11:42
А вообще думаю тоже взять и сходить. По трейлерам нам обещают вукатить что-то крутое)
8 марта 2019, 11:42 Ответить
rafik.ivanov.85 21 марта 2019, 12:01
Там где куценко, там провал )) не стоит идти смотреть на куценко )) мерзость .
21 марта 2019, 12:01 Ответить
romansedin 21 марта 2019, 17:27
Оценка
Хороший фильм!
21 марта 2019, 17:27 Ответить
Владимир Козырь 21 марта 2019, 18:19
Оценка
фильм отличный! держит в напряжении до последней минуты.Показали всю гниль НАТО того времени и НАСТОЯЩИХ офицеров полумертвой армии РФ.
Актёры играли изумительно. Курцын только играет какого то дурачка...
21 марта 2019, 18:19 Ответить
Владимир Козырь 21 марта 2019, 18:20
Оценка
ставлю ОТЛИЧНО
21 марта 2019, 18:20 Ответить
Владимир Козырь 21 марта 2019, 18:20
Оценка
ставлю отлично
21 марта 2019, 18:20 Ответить
saulkin74 21 марта 2019, 19:23
Оценка
Хороший фильм. Тяжеловат, жалко людей.
21 марта 2019, 19:23 Ответить
mgramih 21 марта 2019, 23:11
Оценка
С нами Господь и два парашюта. Репортаж с премьеры фильма «Балканский рубеж»
Вчера в кинотеатре «Октябрь» прошла звездная премьера фильма «Балканский рубеж», посвященного событиям в бывшей Югославии в 1990-х годах.
В центре сюжета – марш-бросок на Приштину. Особая группа сводного батальона ВДВ должна освободить аэродром и держать его до подхода колонны Российских войск.
Смелая и трогательная интерпретация событий в Косово, позиционируемая создателями кинокартины не как боевик, а как драма. И действительно, уведенное поражает и трогает за живое. И наивысшей оценкой фильма было то, что во время сеанса плакали не только женщины, но и мужчины. Команде фильма удалось создать достойный патриотичный продукт и показать трагедию в Югославии, трагедию сербского народа…
На премьеру фильма приехал непосредственный участник исторических событий и исторический консультант фильма Юнус-бек Евкуров. По завершению сеанса он был краток, но фильм похвалил, назвав его «хорошим».
21 марта 2019, 23:11 Ответить
Сергей Чебан 22 марта 2019, 19:01
Еще не смотрел но очень хочу.Сам был там но чуть раньше 93-94 г. Сараево бомбили в мое время.Пойду смотреть с интересом.
22 марта 2019, 19:01 Ответить
Ksenia Ignateva 23 марта 2019, 01:17
Оценка
Хороший фильм!!! Очень круто снят. Посмотреть стоит👍
23 марта 2019, 01:17 Ответить
Юлия Саитова 23 марта 2019, 06:07
Отличный фильм. Советую посмотреть.
23 марта 2019, 06:07 Ответить
Denis Pumedkad 23 марта 2019, 12:27
Оценка
Фильм очень тяжелый но просто великолепный !!!! Эмоции через край, несколько раз хотелось крикнуть герою, подсказать :)) . Фильм держит в напряжении в течении всего просмотра, Куценко большой плюс.
23 марта 2019, 12:27 Ответить
holod90.90 23 марта 2019, 15:16
Фильм длится 2 с лишним часа очень затянутый много пафоса по финал где показывают реальные кадры и закадровая речь от которой у меня реально подгорело мол портит всё впечатление русские самые крутые самые милосердные самые лучшие такое патриотизм очень негативно сказывается на самом фильме смотреть только в том случае если любите русское кино и если делать нечего
23 марта 2019, 15:16 Ответить
Ирина Шамигулова 24 марта 2019, 02:44
Оценка
Достоиный фильм, который не оставил равнодушным не одного зрителя, стоит сходить обязательно
24 марта 2019, 02:44 Ответить
Cергей Болдырев 24 марта 2019, 12:15
Оценка
На твёрдую 8
24 марта 2019, 12:15 Ответить
levenkova.tatyana 24 марта 2019, 17:16
Оценка
Фильм очень интересный,но тяжелый... Не смотря на то,что идет почти два с половиной часа,весь фильм смотришь,затаив дыхание. Снят очень хорошо,на удивление:) всем рекомендую
24 марта 2019, 17:16 Ответить
Вадим Мазепин 24 марта 2019, 20:46
Оценка
Отличный фильм, рекомендую
24 марта 2019, 20:46 Ответить
Сергей Грачев 24 марта 2019, 23:59
Оценка
С льный фильм!
Кто был на сеансе ,оценит!
Мир вам!
24 марта 2019, 23:59 Ответить
Сергей Грачев 25 марта 2019, 00:00
Оценка
Советую!!!
25 марта 2019, 00:00 Ответить
Сергей Грачев 25 марта 2019, 00:01
в ответ на сообщение Сергей Грачев от 24 марта 2019, 23:59
Оценка
*Сильный*
25 марта 2019, 00:01 Ответить
Alexander Sklyarov 25 марта 2019, 00:18
Оценка
Смотрели фильм с сыном 12 лет, сказал что не ожидал.....о предательстве Ельцина ни слова, только намек.....Евкурову респект, посмотреть и подумать есть на что и о чём....слава богу не Михалков снимал, актёрам веришь и сопереживает, можно смотреть не один раз
25 марта 2019, 00:18 Ответить
Евгений Мизернов 25 марта 2019, 14:23
Оценка
Фильм бомба! Идти всем!
25 марта 2019, 14:23 Ответить
Рина Быстрова 25 марта 2019, 16:17
Оценка
Видела восторженные отзывы, но фильм обычный. Да, его можно посмотреть в кино, он зрелищный, но если бы не реальные события, стоящие за ним, смотрелся бы как обычный боевик перегруженный спецэффектами.
25 марта 2019, 16:17 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 25 марта 2019, 18:38
Оценка
радует что наконец то в российском фильме никто не бухает.
25 марта 2019, 18:38 Ответить
Павел Золотарев 26 марта 2019, 11:47
Оценка
Крепкий российский боевик основанный на реальных событиях. Скажу честно ожидал проходное кино, но фильм приятно удивил и посмотрел с удовольствием. Рекомедую сходить.
26 марта 2019, 11:47 Ответить
samnsk0610 27 марта 2019, 16:11
Оценка
Для понимающих людей, фильм надо посмотреть. Оценка 9.
27 марта 2019, 16:11 Ответить
Лена Оо 28 марта 2019, 23:24
Оценка
)))не стоит хвалить фильм,потому что фигурирует реальное печальное событие,на котором создатели этого фильма решили" выехать".по сути таких фильмов уйма,только подставляй разный сюжет.игра актёров.. сериальные актеры.. что ещё сказать?)...
28 марта 2019, 23:24 Ответить
Нина Артёменкова 29 марта 2019, 11:05
Оценка
Шикарный фильм!!!
29 марта 2019, 11:05 Ответить
Инга Андросова 29 марта 2019, 20:00
Оценка
Мы ходили всей семьей, это фильм из тех, что нужно обязательно посмотреть. Мы были в Сербии и оценка тех событий дана верная, сербы нас не винят, что не смогли помочь, мы тогда были слабы, но хотя бы что то сделали. Вывод - такое не должно повторится!
29 марта 2019, 20:00 Ответить
Boh Dana 31 марта 2019, 14:58
Оценка
Фильм отличный,но детям до 16 не нужно идти,а кому не нравиться Куценко,то иди Сука и сам снимайся.актеры молодцы,хорошо сыграли,,так держать
31 марта 2019, 14:58 Ответить
Виталий Климов 4 апреля 2019, 02:16
Фильм сильный 💪💪💪. Просто супер !!!
4 апреля 2019, 02:16 Ответить
Светлана Зорина 4 апреля 2019, 08:43
Оценка
Сказать, что фильм хороший - значит ничего не сказать. Фильм смотрится на одном дыхании. Большое спасибо актерам и РЕЖИССЕРУ! Повторюсь - слава богу снимал не Михалков! Вот какому фильму нужно было делать достойную РЕКЛАМУ! Поколению, родившемуся в 90-е и позже - если у вас нет времени и желания копаться в истории, ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ фильм, он основан на реальных событиях.
4 апреля 2019, 08:43 Ответить
Инга 5 апреля 2019, 16:33
Оценка
Замечательный фильм. Моя бабушка из Сербии и я родилась в Сербии, и по словам бабушки, это страшнее, чем показано в фильме. Актерский состав просто великолепен: Милош Бикович (земляк), Антон Пампушный. Побольше бы снимали такие фильмы в России.
5 апреля 2019, 16:33 Ответить
poshehonec 10 апреля 2019, 09:10
Оценка
Отличный фильм!!! Динамичный, в меру патриотичный, держит в напряжении до самого финала, ну и конечно, любофффь)
10 апреля 2019, 09:10 Ответить
Екатерина Огородникова 14 апреля 2019, 19:58
Оценка
Фильм отличный ! Всем советую посмотреть ! Весь фильм в напряжении, очень круто
14 апреля 2019, 19:58 Ответить
IYL 29 апреля 2019, 22:18
Оценка
Все хорошо, но не все отлично. Актеры играют, драки дерутся качественные, драмы через край, перестрелки хорошие, лав стори присутствует.
Но вот плохие герои на мой взгляд слишком штампованные, прям воняют Голливудом. Еще последняя перестрелка, когда она ведется под прикрытием автомобилей, ну это пипец. Из чего они сделаны ? Из Вибраниума ? иначе объяснить, то как автомобили выдержали огонь из 5 автоматов и близкие разрывы нескольких гранат, просто невозможно. Тачки вроде японские, умеют эти азиаты машины лепить и где они взяли вибраниум..? )
29 апреля 2019, 22:18 Ответить
сергей жучкин 13 июня 2019, 01:50
Оценка
Отличный фильм!
13 июня 2019, 01:50 Ответить
Андрей Хоменок 27 июля 2019, 13:51
в ответ на сообщение IYL от 29 апреля 2019, 22:18
Оценка
Ну да, АК-74 рельс пробивают, а тут эдакое :)
Но это мелочи - фильм все равно хороший)
27 июля 2019, 13:51 Ответить
Андрей Хоменок 27 июля 2019, 13:54
в ответ на сообщение Андрей Хоменок от 27 июля 2019, 13:51
Оценка
И действительн - местами можно и слезу пустить
27 июля 2019, 13:54 Ответить
sergejj 1 декабря 2019, 09:38
Оценка
Молодцы, шикарно сняли фильм!!!
1 декабря 2019, 09:38 Ответить
sergejj 1 декабря 2019, 09:40
Оценка
Шикарный фильм, всем советую!
1 декабря 2019, 09:40 Ответить
Илья Подпальный 22 апреля 2020, 12:33
Неплохой геройский боевичок в стиле Рембо и Командос для подросткового возраста. С клише по сбору суперкоманды сильно перегнули, ну и с слоумо тоже. Это если про картинку.

А вообще, хочется в фильмах про войны (особенно гражданские, этнические и религиозные) хоть немного глубины, а не простое деление на свой-хороший / плохой-чужой.

В общем, идеологическая клюква, хоть и достаточно визуально красивая.
22 апреля 2020, 12:33 Ответить
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