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Наталья Назарова
Наталья Назарова
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Наталья Назарова
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Дата рождения
16 ноября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Сценарист, Актриса, Режиссер
Биография Натальи Назаровой
Родилась 16 ноября 1969 года. Раменское, СССР (Россия)
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Фильмография Натальи Назаровой
Любовный треугольник
мелодрама, комедия
2019, Россия
3.0
Райцентр
драма
2019, Россия
0.0
Простой карандаш
драма
2019, Россия
6.0
Русское краткое. Выпуск 3
короткометражный, драма, комедия
2018, Россия
5.0
ВоваНина
документальный
2017, Россия
0.0
Петербург. Только по любви
комедия, мелодрама
2016, Россия
7.0
Дочь
драма
2012, Россия
6.0
Любимая женщина механика Гаврилова
комедия, мелодрама
1981, СССР
6.0
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Премьера фильма «ВоваНина» пройдёт в «Каро 11 Октябрь»
История любви двух художников предстанет перед зрителями в документальной картине Наталии Назаровой «ВоваНина». Премьера состоится 8 декабря. Владимир Сальников и Нина Котёл —
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8 декабря 2017 00:57
В «Ленфильм-клубе» обсудят фильм «Петербург. Только по любви»
27 сентября в «Ленфильме» состоится обсуждение киноальманаха, снятого женщинами-режиссерами – «Петербург. Только по любви». Аксинья Гог, Авдотья Смирнова, Анна
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27 сентября 2017 02:34
Кинотавр откроется женским киноальманахом о Петербурге
Киноальманах женщин-режиссеров «Петербург. Только по любви» станет фильмом Открытия главного Российского смотра «Кинотавр», который пройдет в Сочи с 6 по 13
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11 мая 2016 14:21
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