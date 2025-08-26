От боевиков до драм: ключевые роли Гоши Куценко в кино

Гоша Куценко — актер, который способен удивлять. Он может быть смешным и остроумным в комедийных фильмах, а может показать глубину своих драматических способностей в серьезных проектах. Теперь же он предстает перед зрителями в совершенно новом амплуа — в захватывающем сериале « Хутор » на ТНТ, где его персонаж переворачивает представление о привычных ролях актера. Этот проект стал для Куценко не просто очередной работой, а настоящим творческим вызовом, который позволил ему раскрыть новые грани своего таланта. Предлагаем вспомнить его творческий путь.

Благодаря участию в этой комедийной франшизе Куценко получил широкую известность. В образе Андрея Голубева он создал персонажа, который полюбился миллионам зрителей. История о супругах, которые поменялись телами, получила продолжение в двух частях. Актер великолепно сыграл своего героя и блестяще воплотил его женскую версию, что стало настоящим вызовом для его актерского мастерства.

В этой драме Куценко продемонстрировал свой актерский потенциал с новой стороны. Его персонаж Артем узнает о смертельной болезни отца и вместе с братом пытается все изменить. Фильм затрагивает темы семейных отношений и поиска жизненного предназначения.

Для Гоши Куценко работа над этим военным боевиком стала не только актерским, но и продюсерским проектом. Он исполнил роль Бека, показав всю сложность и драматизм военного противостояния. Фильм получил высокую оценку за достоверное изображение событий и убедительную актерскую игру.

В этом психологическом триллере мы знакомимся с Гошей Куценко, который предстает перед нами в образе психотерапевта и гипнолога. Его персонаж помогает людям преодолевать трудности, но сам при этом сталкивается с собственными страхами и кошмарами, которые преследуют его по ночам. Сериал позволяет нам лучше понять человеческую психику и то, как прошлое влияет на настоящее.

В этой криминальной драме рассказывается история Сергея Галямина, которого сыграл Гоша Куценко. Его персонаж — жесткий и беспринципный бизнесмен, готовый пойти на все ради достижения своих целей. В центре сюжета — противостояние Галямина с криминальным авторитетом. На кону не только материальные блага, но и благополучие близких людей. Куценко блестяще передал характер своего героя, показав его внутренние конфликты и моральные дилеммы.

В этой криминальной драме Куценко предстанет перед зрителями в новом образе. Он воплотит на экране Свинцицкого — персонажа, который сочетает в себе черты криминального авторитета и государственного служащего. Его герой наделен философским взглядом на мир, что делает его роль особенно глубокой и многогранной.

Хутор (2025)

Этот комедийный сериал повествует о Бате в исполнении Гоши Куценко. Этот персонаж — бывший бизнесмен и лидер закрытого сообщества, которое отвергает ценности городской жизни. Батя хочет искупить ошибки своей молодости и найти пропавшего сына. Куценко прекрасно воплощает образ своего героя, который одновременно вызывает и сочувствие, и улыбку — это в полной мере отражает его актерское мастерство.

* * *

Гоша Куценко демонстрирует свое актерское мастерство в разнообразных образах. Он с легкостью меняет амплуа — от суровых антигероев до трогательных и проникновенных персонажей. Каждая его роль — это новая грань его таланта, которую он с блеском воплощает на экране.

Приглашаем вас насладиться многогранным талантом Гоши Куценко, посмотрев новый комедийный сериал «Хутор» на ТНТ!