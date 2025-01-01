BaileyИтак, во всех своих жизнях собакой я понял вот что. Веселиться, конечно. Когда есть возможность, находить того, кого нужно спасти, и спасать. Лизать тех, кого любишь. Не грустить из-за того, что было, и не морщиться из-за того, что могло бы быть. Просто быть здесь и сейчас.
Взрослый Итан[бросает сплющенный футбольный мяч]Давай! Ну же, иди за ним.
BaileyБудь — здесь — сейчас. В этом смысл собачьей жизни.
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Bailey[только в трейлере]У меня была цель, меня снова и снова нуждались. С каждой новой жизнью я усваивал новый урок.
Ellie[закадровый голос]Я всегда боялся уколов. Этот был точно самым худшим из всех.
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[первые слова]
Bailey[за кадром] В чём смысл жизни? Мы здесь не просто так? Есть ли в этом какой-то смысл?
[помёт щенков]
BaileyСначала я вообще не понимал, что происходит. Я... ничего не видел. Было тепло. Там была мама. Каждый день я веселился. Может, смысл в том, чтобы веселиться? Весь смысл? Нет, не может быть всё так просто.
BaileyБольше никаких развлечений. Казалось, жизнь очень коротка. Ну что я вообще сделал? Немного поиграл, немного поел. Копал землю. Но если честно подумать, это мало что значит. Я вернулся. И снова щенок. Живой и готовый задавать важные вопросы. Искать ответы.
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Bailey[о Ханне]С того момента девочка стала частью нашей стаи. Она мне понравилась. К тому же у неё был запах печенья.