[первые слова]

Bailey [за кадром] В чём смысл жизни? Мы здесь не просто так? Есть ли в этом какой-то смысл?

[помёт щенков]

Bailey Сначала я вообще не понимал, что происходит. Я... ничего не видел. Было тепло. Там была мама. Каждый день я веселился. Может, смысл в том, чтобы веселиться? Весь смысл? Нет, не может быть всё так просто.

Ловец собак Вот один...

Bailey А потом всё закончилось.

Ловец собак Для тебя всё, конец.

[садит его в грузовик]