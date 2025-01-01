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Киноафиша Фильмы Собачья жизнь Цитаты из фильма Собачья жизнь

Цитаты из фильма Собачья жизнь

[последние слова]
Bailey Итак, во всех своих жизнях собакой я понял вот что. Веселиться, конечно. Когда есть возможность, находить того, кого нужно спасти, и спасать. Лизать тех, кого любишь. Не грустить из-за того, что было, и не морщиться из-за того, что могло бы быть. Просто быть здесь и сейчас.
Взрослый Итан [бросает сплющенный футбольный мяч] Давай! Ну же, иди за ним.
Bailey Будь — здесь — сейчас. В этом смысл собачьей жизни.
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Bailey [только в трейлере] У меня была цель, меня снова и снова нуждались. С каждой новой жизнью я усваивал новый урок.
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Carlos [в рацию] Мою собаку застрелили! Повторяю, собаку застрелили!
Ellie [закадровый голос] Я всегда боялся уколов. Этот был точно самым худшим из всех.
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[первые слова]
Bailey [за кадром] В чём смысл жизни? Мы здесь не просто так? Есть ли в этом какой-то смысл?
[помёт щенков]
Bailey Сначала я вообще не понимал, что происходит. Я... ничего не видел. Было тепло. Там была мама. Каждый день я веселился. Может, смысл в том, чтобы веселиться? Весь смысл? Нет, не может быть всё так просто.
Ловец собак Вот один...
Bailey А потом всё закончилось.
Ловец собак Для тебя всё, конец.
[садит его в грузовик]
Bailey Больше никаких развлечений. Казалось, жизнь очень коротка. Ну что я вообще сделал? Немного поиграл, немного поел. Копал землю. Но если честно подумать, это мало что значит. Я вернулся. И снова щенок. Живой и готовый задавать важные вопросы. Искать ответы.
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Bailey [о Ханне] С того момента девочка стала частью нашей стаи. Она мне понравилась. К тому же у неё был запах печенья.
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Tino Тише, тише! Мои лапы едва лапы!
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Tino [у ветеринара] Что за белые халаты, которые тыкают меня острыми штуками?
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Adult Ethan Я очень упрямый.
Adult Hannah Я знаю. Когда ты что-то решил, то всё уже решено.
Adult Ethan Да. Это хорошо для дела. Но не очень для отношений.
🧡
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[Итан понимает, что это Бейли]
Взрослый Итан Нет.
Бейли Да, это я, Итан, это я.
Взрослый Итан Бейли?
[Бейли хвостом показывает, что это он. Итан улыбается]
Взрослый Итан Бейли.
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Adult Ethan Жизнь — загадка.
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Bailey Что такое осёл?
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Bailey У меня задница чешется.
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Victor [насмешливо, обращаясь к Бадди, который на цепи снаружи] Я всегда говорил ей, что ты вырастешь таким большим. Посмотри, что она теперь о тебе думает.
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Bailey [после того, как Итан выгнал своего отца из дома] С этого момента Итан стал вожаком нашей стаи. Когда мы возвращались домой, всё изменилось. Папы больше не было.
[Итан и его мама хоронят их мёртвого кота под окном Бейли]
Bailey Этот кот прятался от меня какое-то время. А теперь я его поймал.
[думая, что они играют в прятки, он выкапывает тело кота и приносит его в дом]
Bailey Я нашёл его!
[Элизабет кричит от ужаса]
Bailey Ладно, прости.
[он уносит труп обратно на улицу]
Мама Итана [в ужасе] Фу!
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