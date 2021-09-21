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Бритт Робертсон
Бритт Робертсон
Britt Robertson
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Бритт Робертсон
Britt Robertson
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Дата рождения
18 апреля 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Личные связи
Дилан О’Брайен
В отношениях с 2012 года
Биография Бритт Робертсон
Родилась 18 апреля 1990 года. Шарлотт, Северная Каролина, США.
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Фильмография Бритт Робертсон
Верю в любовь
мелодрама
2020, США
7.0
Собачья жизнь
драма, комедия
2017, США
8.0
Космос между нами
фантастика
2016, США
7.0
Джек отправляется домой
ужасы, триллер, драма
2016, США
5.0
Мистер Черч
драма
2016, США
7.0
Дальняя дорога
драма, мелодрама
2015, США
7.0
Земля будущего
фантастика
2015, США
7.0
Несносные леди
драма, комедия
2015, США
5.0
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21 сентября 2021 16:50
В Голливуде снимут ремейк «Иронии судьбы» с Эммой Робертс и Гарретом Хедлундом
Поставит фильм режиссер Марюс Вайсберг.
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15 апреля 2021 11:11
Вышел первый трейлер хоррора «Книги крови» по рассказам Клайва Баркера
Постановщиком нового ужастика стал Брэндон Брага.
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23 сентября 2020 12:03
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Дилан О’Брайен
Dylan O'Brien
В отношениях с 2012 года
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