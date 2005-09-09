Незаконченная жизнь, 2005

Десять лет назад сын Эйнара погиб в автокатастрофе. С тех пор мужчина утратил всякий интерес к жизни – жена покидает его, а семейное ранчо мало-помалу приходит в запустение. Едва ли не все свое время Эйнар проводит на могиле покойного наследника, рассказывая ему о наболевшем. Единственный человек, с которым герой поддерживает общение, – наемный работник Митч, покалеченный когда-то медведем-гризли. Уединение этих двух героев нарушает приезд Джин – бывшей невестки Эйнара. Именно она находилась за рулем автомобиля в момент аварии, поэтому неудивительно, что мужчина винит ее в смерти сына. Приезжает она не одна, а вместе с дочкой, им обоим больше некуда идти. Эйнар неохотно дает невестке и внучке кров, не подозревая, насколько изменит его присутствие ребенка в доме…
Эйнар Джилкисон, на протяжении последних десяти лет тяжело переживающий смерть своего единственного сына, совершенно запустил собственное ранчо и разрушил свой брак. Единственный человек, о котором Эйнар продолжает заботиться, – это его наемный работник и друг Митч, который был страшно искалечен медведем-гризли. Утратив всякую связь с внешним миром, Эйнар собирается именно так провести остаток своей жизни. Но однажды к нему приезжает его невестка Джин, которую он винит в смерти сына. Джин тоже переживает далеко не лучший период в своей жизни: она разорена, находится в бегах, и у нее на руках девочка по имени Грифф, которая, по словам Джин, приходится внучкой Эйнару. Спокойной жизни Эйнара приходит конец. Атмосфера накаляется, герои не могут удержаться от вспышек гнева и взаимных обвинений... Но в конце концов происходит чудо: интерес 11-летней Грифф к сельской жизни и ее давняя тоска по семье и отцу начинают постепенно растапливать лед, сковавший сердце Эйнара...
Незаконченная жизнь продолжается вопреки всему!