Незаконченная жизнь, 2005

Эйнар Джилкисон, на протяжении последних десяти лет тяжело переживающий смерть своего единственного сына, совершенно запустил собственное ранчо и разрушил свой брак. Единственный человек, о котором Эйнар продолжает заботиться, – это его наемный работник и друг Митч, который был страшно искалечен медведем-гризли. Утратив всякую связь с внешним миром, Эйнар собирается именно так провести остаток своей жизни. Но однажды к нему приезжает его невестка Джин, которую он винит в смерти сына. Джин тоже переживает далеко не лучший период в своей жизни: она разорена, находится в бегах, и у нее на руках девочка по имени Грифф, которая, по словам Джин, приходится внучкой Эйнару. Спокойной жизни Эйнара приходит конец. Атмосфера накаляется, герои не могут удержаться от вспышек гнева и взаимных обвинений... Но в конце концов происходит чудо: интерес 11-летней Грифф к сельской жизни и ее давняя тоска по семье и отцу начинают постепенно растапливать лед, сковавший сердце Эйнара...

Незаконченная жизнь продолжается вопреки всему!