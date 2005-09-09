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Незаконченная жизнь Незаконченная жизнь
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An Unfinished Life

Незаконченная жизнь, 2005

2005 / Германия / США
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Десять лет назад сын Эйнара погиб в автокатастрофе. С тех пор мужчина утратил всякий интерес к жизни – жена покидает его, а семейное ранчо мало-помалу приходит в запустение. Едва ли не все свое время Эйнар проводит на могиле покойного наследника, рассказывая ему о наболевшем. Единственный человек, с которым герой поддерживает общение, – наемный работник Митч, покалеченный когда-то медведем-гризли. Уединение этих двух героев нарушает приезд Джин – бывшей невестки Эйнара. Именно она находилась за рулем автомобиля в момент аварии, поэтому неудивительно, что мужчина винит ее в смерти сына. Приезжает она не одна, а вместе с дочкой, им обоим больше некуда идти. Эйнар неохотно дает невестке и внучке кров, не подозревая, насколько изменит его присутствие ребенка в доме…

  • Действие фильма разворачивается в Вайоминге, однако съемки проходили в городе Камлупс, расположенном в Британской Колумбии, Канада. 
  • Изначально предполагалось, что роль Эйнара исполнит Пол Ньюман. Из-за проблем со здоровьем актер отказался от съемок, а образ главного героя на экране воплотил его хороший друг Роберт Редфорд.
  • Роберт Редфорд (Эйнар) и Морган Фриман (Митч) ранее снимались вместе в криминальной драме «Брубейкер» 1980 года.

Эйнар Джилкисон, на протяжении последних десяти лет тяжело переживающий смерть своего единственного сына, совершенно запустил собственное ранчо и разрушил свой брак. Единственный человек, о котором Эйнар продолжает заботиться, – это его наемный работник и друг Митч, который был страшно искалечен медведем-гризли. Утратив всякую связь с внешним миром, Эйнар собирается именно так провести остаток своей жизни. Но однажды к нему приезжает его невестка Джин, которую он винит в смерти сына. Джин тоже переживает далеко не лучший период в своей жизни: она разорена, находится в бегах, и у нее на руках девочка по имени Грифф, которая, по словам Джин, приходится внучкой Эйнару. Спокойной жизни Эйнара приходит конец. Атмосфера накаляется, герои не могут удержаться от вспышек гнева и взаимных обвинений... Но в конце концов происходит чудо: интерес 11-летней Грифф к сельской жизни и ее давняя тоска по семье и отцу начинают постепенно растапливать лед, сковавший сердце Эйнара...

 

Незаконченная жизнь продолжается вопреки всему!

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 6 октября 2005
Премьера онлайн 1 апреля 2019
Премьера в мире 9 сентября 2005
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик Парадиз
Бюджет $30 000 000
Режиссер
Лассе Халльстрем
Лассе Халльстрем
В ролях
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Роберт Редфорд
Роберт Редфорд
Морган Фриман
Морган Фриман
Джош Лукас
Джош Лукас
Дэмиэн Льюис
Дэмиэн Льюис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Незаконченная жизнь 2 постера
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саундтрек фильма Незаконченная жизнь
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