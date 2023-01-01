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Собачья жизнь
Собачья жизнь, 2017: актеры и роли
A Dog's Purpose
Собачья жизнь
2017 / США
Трейлер
8.2
Оцените
105
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Собачья жизнь, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лассе Халльстрем
Lasse Hallström
В ролях
Бритт Робертсон
Britt Robertson
Брэдли Купер
Bradley Cooper
Деннис Куэйд
Dennis Quaid
Пегги Липтон
Peggy Lipton
Джульет Райлэнс
Juliet Rylance
Джон Ортис
John Ortiz
Люк Кирби
Luke Kirby
Брайс Гейзар
Bryce Gheisar
Кей Джей Апа
K.J. Apa
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