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Собачья жизнь Собачья жизнь
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A Dog's Purpose Собачья жизнь 2017 / США
8.2 Оцените
105 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Собачья жизнь»

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Знаете ли вы, что уходя насовсем, ваш четырехлапый товарищ рано или поздно вернется? Что, на самом деле, он просто меняет одну лохматую шкурку на другую? Или, говоря проще, перерождается? И что в новой своей жизни – сменив окрас, пол, породу – ваш пес будет вас помнить? Нет-нет, это не выдумки. А если не верите, то вот вам история Бэйли. Милаха-ретривер, он познакомился с семейством Монтгомери, когда был щенком – его спасли от смерти и приютили. Парнишка Итан стал ему лучшим…

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Валентин 24 марта 2017, 03:17
Оценка
Собачья жизнь

Без лишних, сразу же "спойлер": Собачья жизнь абсолютно чудный фильм, душевный, добрый и крайне рекомендую всем привсем.
Этот фильм спасёт от трудных рабочих будней, развеселит в минуты кручины и просто на нём можно отдохнуть душой, ибо фильм совсем лёгкий, но при этом совсем не одноклеточный.
С наполнением всё в порядке: есть и фабула, сюжет выстроен хоть и обычно, но не без поворотов (точнее даже возобновлений;) ), шутки просто и понятны всем, от мала до велика (за мной сидящий на показе дедушка смеялся почти во весь голос), приятная картинка и работа камеры... Только вот Оскара не возьмёт эта лента, ибо фильм не поднимает ни каких глубокомысленных проблем, не рассказывает тяжелых историй... и в самом деле это хорошо, ведь не так много снимают фильмов для душевного успокоения :)
Понимать о чём думает ваша собака и давать внутреннего Оскара за мимишность можно с 30 марта во всех кинотеатрах страны :)
24 марта 2017, 03:17 Ответить
lyzmaksim 24 марта 2017, 12:57
Оценка
Удивительное сочетание слез радости и печали. Конечно фильм не для тех, кто не понимает зачем заводить домашних животных. Через собачью жизнь режиссер очень тонко показывает нас самих...Есть над чем задуматься. Рекомендую! Но платочками запаситесь.
24 марта 2017, 12:57 Ответить
Демитрий Сильмарилл 28 марта 2017, 15:55
Оценка
Был приглашен снова на закрытый пресс-показ/предпоказ в гостиницу Москва, несмотря на мои предыдущие рецензии на кинопоиске в негативном ключе 😌
На этот раз мы лицезрели кино от Лассе Халльстрёма в мастерстве которого сомневаться не стоит (реж. "Хатико"). Теперь немного о фильме: как вы могли догадаться у нас тут снова история о четвероногих друзьях, история самобытная, невероятно трогательная, без глупых шуток и заезженного юморка, но заставляющая искренне смеяться зал. История длиною в несколько жизней (собачьих) без вязкой, гнетущей драмы, но заставляющая зал плакать. Сюжет местами может показаться наивным, но он определенно вызовет у вас весь спектр эмоций, а что нам еще нужно от хорошего фильма. Кино старой школы, очень жаль, но сейчас уже так не делают. Кино- настоящая находка для охотника за золотыми самородками, вынужденного копаться в песке и месиве из пустых, сделанных под копирку, насквозь коммерческих фильмов последних лет.
Жанр: фантастика(!), драма, комедия
премьера(РФ) 30 марта 2017, поход в кино обязателен, пропускать такие душевные фильмы преступно.
28 марта 2017, 15:55 Ответить
Дмитрий Гриб 28 марта 2017, 18:25
Вчера сходил на пресс-показ фильма «Собачья жизнь». Рассказываю, показываю, пишу.

Если вы соскучились по настоящим трогательным семейным фильмам, то вам немедленно нужно хватать всех домочадцев и бежать сломя голову в кино. Во-первых, фильм очень сентиментальный, во-вторых, там очень много ми-ми-мишных собачек, в-третьих, он понравится каждому, у кого есть домашние животные, не важно, собака или нет.

А теперь по делу. Точнее — подробно.



Душевная картина рассчитана, скорее, на девочек, нежели на мальчиков. Хотя признаюсь, по моему обородевшему брутальному лицу тоже пытались течь слезы, но всякий раз я их останавливал.


«Собачья жизнь» получилась примитивной, но качественной и что важно, интересной. По сюжету фильма, собака, очередной раз перерождаясь, находит себе нового хозяина и свое собачье счастье в служении человеку. Важно понимать, что «Собачья жизнь» не просто примитивное семейное кино, но и хорошая история. Оно не мудрено — фильм снят по роману Брюса Кэмерона. Книгу не читал, но уверен, фильм упростили до безумия. Обычно так ругаются, когда выходит очередная экранизация Стивена Кинга.


То есть фильм отличный, но просто соткан из всех банальностей и стереотипов, которые только есть в Голливуде. Я вам категорически не советую смотреть трейлер фильма, потому как это один большой спойлер, если соберетесь идти в кино.


Положительных моментов при этом более чем. Первое — это реальные, живые собаки, а не компьютерная графика. Второе — закадровый голос собак, их мысли. Третье — достаточно много забавных моментов, для семейного фильма юмора в фильме предостаточно, но еще больше грустных моментов. Четвертое — прекрасная картинка. На актерах не хочется делать акцент, актеры как актеры, ничего выдающегося, фильм все же о собаках, так что будем оценивать их старания. И собаки в фильме великолепны.


Картинки по запросу собачья жизнь фильм


Лично меня жутко раздражал факт, что все мужики в фильме — классические мудаки. Дебоширы, пьяницы, черствые ублюдки и прочие стереотипы. Даже главный герой, за которого зритель должен переживать, в середине фильма оказывается мудаком. При этом женские персонажи, наоборот, показаны эдакими феями. Ладно, хрен с ними, с гендерными стереотипами, я все-таки не собачек пришел посмотреть.



В общем, «Собачья жизнь» рекомендована для семейного просмотра, можете смело идти с ребенком. А вот какого возраста, решайте сами, в фильме нет постельных сцен или ругательств, но есть сцены с пьяными мужиками, которые уходят из семьи.



Кстати, именно этот фильм хотела байоктировать организация «PETA» после кадров, как участники съемочной группы пытаются затащить испуганную собаку в воду. В конце видео животное начинает тонуть. Этот факт, конечно, опровергли, тем не менее. Если бы зрители вообще знали, сколько страдают животные на съемочных площадках и даже умирают в процессе, то так не любили бы фильмы о животных. Даже более — надпись «При съемках этого фильма ни одно животное не пострадало» означает ровно то, что написано. То есть животное может пострадать после съемок, грубо говоря.
28 марта 2017, 18:25 Ответить
Евгения Тихова (Решетняк) 3 апреля 2017, 10:10
Оценка
Никогда не писала отзывы на фильмы.
Но в этот раз не смогла пройти мимо.
Чудесный фильм, душевный до глубины души. Добрый!!!
Я считаю такие фильмы обязательно нужно смотреть детям. Он учит как жить, любить и сострадать.
Рекомендую....
3 апреля 2017, 10:10 Ответить
joulie3 5 апреля 2017, 17:22
Оценка
Замечательный, добрый фильм!!! Рекомендую, к просмотру))
5 апреля 2017, 17:22 Ответить
solntce86 5 апреля 2017, 19:20
Оценка
Спокойный милый фильм, хотелось бы побольше динамики. Без пошлостей. Местами было скучно. Собачки хорошенькие.
5 апреля 2017, 19:20 Ответить
Демитрий Сильмарилл 6 апреля 2017, 21:14
Оценка
Сейчас уже так не делают
Был приглашен снова на закрытый пресс-показ/предпоказ в гостиницу Москва, несмотря на мои предыдущие рецензии в негативном ключе 😌
На этот раз мы лицезрели кино от Лассе Халльстрёма в мастерстве которого сомневаться не стоит (реж. "Хатико"). Теперь немного о фильме: как вы могли догадаться у нас тут снова история о четвероногих друзьях, история самобытная, невероятно трогательная, без глупых шуток и заезженного юморка, но заставляющая искренне смеяться зал. История длиною в несколько жизней (собачьих) без вязкой, гнетущей драмы, но заставляющая зал плакать. Сюжет местами может показаться наивным, но он определенно вызовет у вас весь спектр эмоций, а что нам еще нужно от хорошего фильма. Кино старой школы, очень жаль, но сейчас уже так не делают. Кино- настоящая находка для охотника за золотыми самородками, вынужденного копаться в песке и месиве из пустых, сделанных под копирку, насквозь коммерческих фильмов последних лет.

Жанр: фантастика(!), драма, комедия
поход в кино обязателен, пропускать такие душевные фильмы преступно.

9 из 10
6 апреля 2017, 21:14 Ответить
Ольга Титова 8 апреля 2017, 12:46
Оценка
После просмотра трейлера, я сразу же занесла фильм в список обязательных к просмотру.
"Собачья жизнь" это надежла для тех, кто потерял своего лучшего друга - собаку. Я верю, что мы встретимся!:)
8 апреля 2017, 12:46 Ответить
Надежда Круглова-Сорокина 15 апреля 2017, 13:25
Оценка
Очень давно не было таких замечательных фильмов. Сходила два раза, получила массу приятных впечатлений. Всем советую.
15 апреля 2017, 13:25 Ответить
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