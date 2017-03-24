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Знаете ли вы, что уходя насовсем, ваш четырехлапый товарищ рано или поздно вернется? Что, на самом деле, он просто меняет одну лохматую шкурку на другую? Или, говоря проще, перерождается? И что в новой своей жизни – сменив окрас, пол, породу – ваш пес будет вас помнить? Нет-нет, это не выдумки. А если не верите, то вот вам история Бэйли. Милаха-ретривер, он познакомился с семейством Монтгомери, когда был щенком – его спасли от смерти и приютили. Парнишка Итан стал ему лучшим…