Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Hell or High Water
7.6
Hell or High Water - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Hell or High Water
7.6

Hell or High Water

, 2016
Hell or High Water
USA / Crime, Drama / 18+
Trailers
Poster of Hell or High Water
7.6
Hell or High Water - Dubbed trailer
Hell or High Water  Dubbed trailer

Synopsis

A divorced father and his ex-con older brother resort to a desperate scheme in order to save their family's ranch in West Texas.

Cast

Chris Pine
Chris Pine
Toby Howard
Jeff Bridges
Jeff Bridges
Marcus Hamilton
Ben Foster
Ben Foster
Tanner Howard
Katy Mixon
Katy Mixon
Gil Birmingham
Gil Birmingham
Alberto Parker
Dale Dickey
Dale Dickey
Elsie
Marin Ireland
Marin Ireland
Melanie Papalia
Melanie Papalia
William Sterchi
Mr. Clauson
Buck Taylor
Old Man
Kristin K. Berg
Olney Teller
Keith Meriweather
Rancher
Director David Mackenzie
Writer Taylor Sheridan
Composer Nick Cave, Warren Ellis
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2016
Online premiere 18 November 2016
World premiere 16 May 2016
Release date
18 August 2016 Russia Парадиз 16+
2 February 2017 Argentina
19 May 2017 Austria
18 August 2016 Belarus
21 September 2016 Belgium
2 February 2017 Brazil
9 February 2017 Chile
23 February 2017 Cyprus
8 December 2016 Denmark
7 September 2016 France
18 August 2016 Georgia
12 January 2017 Germany
9 September 2016 Great Britain
19 January 2017 Greece
6 April 2017 Hong Kong
9 September 2016 Ireland
11 August 2016 Israel
18 August 2016 Kazakhstan
1 September 2016 Kuwait
11 November 2016 Latvia
17 November 2016 Malaysia
10 February 2017 Mexico
20 October 2016 Netherlands
30 March 2017 North Macedonia
11 November 2016 Norway
16 February 2017 Peru
2 September 2016 Poland
8 December 2016 Portugal
12 August 2016 Romania
27 October 2016 Singapore
22 December 2016 Slovenia
3 November 2016 South Korea
30 December 2016 Spain
25 November 2016 Sweden
5 October 2016 Switzerland
23 September 2016 Taiwan
1 September 2016 UAE
26 August 2016 USA
25 August 2016 Ukraine
16 February 2017 Uruguay
11 November 2016 Viet Nam
MPAA R
Budget $12,000,000
Worldwide Gross $37,999,693
Production CBS Films, Sidney Kimmel Entertainment, Madison Wells
Also known as
Hell or High Water, Comancheria, Sin nada que perder, Enemigo de todos, Nada que perder, A préri urai, A Qualquer Custo, Aż do piekła, Ba'esh ou'va'ma'yim, Bet kokia kaina, Comanchería, Cu price pret, Hell or High Water - Custe o Que Custar!, Hors-la-loi, İki Eli Kanda, Không Lùi Bước, Läbi tule ja vee, Par katru cenu, Po cenu života, Sve ili ništa, Za každou cenu, Za každú cenu, Za vsako ceno, Πάση θυσία, Будь-якою ціною, Любой ценой, На всяка цена, 最後の追跡, 赴汤蹈火, 赴湯蹈火, اگر سنگ از آسمان ببارد, Земля команчів

Film rating

7.6
Rate 23 votes
7.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  847 In the Crime genre  84 In the Drama genre  399 In films of USA  544 In films of 2016  28
Updated 21 February 2026

Film Trailers

All trailers
Hell or High Water - Dubbed trailer
Hell or High Water Dubbed trailer
Hell or High Water - Trailer 1
Hell or High Water Trailer 1
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Hell or High Water
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Hell or High Water

Crime 101
Crime 101 Crime, Thriller, Drama
2026, USA
7.0
The Sisters Brothers
The Sisters Brothers Western, Comedy
2018, France / Spain / USA / Romania
6.0
Shot Caller
Shot Caller Thriller, Drama, Crime
2017, USA
7.0
Hostiles
Hostiles Drama, Adventure, Western
2017, USA
7.0
Logan Lucky
Logan Lucky Comedy
2017, USA
6.0
Sicario: Day of the Soldado
Sicario: Day of the Soldado Action, Drama, Thriller
2017, USA / Italy
6.0
Brawl in Cell Block 99
Brawl in Cell Block 99 Action, Thriller, Crime
2017, USA
7.0
Wind River
Wind River Thriller
2017, USA / Great Britain / Canada
7.0
Bone Tomahawk
Bone Tomahawk Horror, Western
2015, USA
7.0
Sicario
Sicario Crime, Drama, Thriller
2015, USA
7.0
Mud
Mud Drama
2012, USA
7.0
Killing Them Softly
Killing Them Softly Crime, Thriller
2012, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more