Marcus Hamilton Здравствуйте, мадам. Как поживаете сегодня?

T-Bone Waitress Жарко. И я не про хорошую жару. Так что же вы не хотите?

T-Bone Waitress Что вы не хотите?

Marcus Hamilton О, ну, э... Думаю, я просто...

T-Bone Waitress Знаете, я тут работаю 44 года. Никто никогда не заказывал ничего, кроме стейка Ти-Бон и запечённого картофеля. Кроме одного уё### из Нью-Йорка, который в 1987 году пытался заказать форель. У нас нет этой ё### форели. Только стейки Ти-Бон. Так что либо вы не хотите кукурузу в початках, либо зелёную фасоль. Что вы не хотите?

Marcus Hamilton Я не хочу зелёную фасоль.

Alberto Parker Я тоже не хочу зелёную фасоль.

T-Bone Waitress Стейки средней прожарки.

Alberto Parker Можно мне стейк с прожаркой...

T-Bone Waitress Это не был вопрос.

T-Bone Waitress Холодный чай для вас, ребята.

Alberto Parker Холодный чай — отлично.

Marcus Hamilton Холодный чай, ага. Спасибо, мадам.

T-Bone Waitress Ага.

Marcus Hamilton Слушай, я тебе скажу одно: никто не отберёт этот уё###.