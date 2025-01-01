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Киноафиша Фильмы Любой ценой Цитаты из фильма Любой ценой

Цитаты из фильма Любой ценой

Toby Howard Я был бедным всю свою жизнь, как болезнь, передающаяся из поколения в поколение. Но не мои мальчики, больше нет.
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Bear Я команч. Знаешь, что это значит? Это значит «Враг для всех».
Tanner Howard Знаешь, кто я тогда? Команч.
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Tanner Howard Ты что, с ума меня сводишь? Я сказал Dr. Pepper, а это — Мистер Пибб.
Toby Howard Другого не было.
Tanner Howard Пьют Мистера Пибба только лохи.
Toby Howard Пей.
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Toby Howard У тебя при себе пистолет, старик?
Old Man Ещё бы, что за вопрос. Вы тоже собрались у меня пистолет отнимать?
Toby Howard Мы у тебя не крадём. Мы у банка крадём.
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Old Man Вы, ребята, банк грабите?
Tanner Howard А как, по-твоему, должно выглядеть, старик?
Old Man Но вы же не мексиканцы.
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Marcus Hamilton Здравствуйте, мадам. Как поживаете сегодня?
T-Bone Waitress Жарко. И я не про хорошую жару. Так что же вы не хотите?
Marcus Hamilton Извините?
T-Bone Waitress Что вы не хотите?
Marcus Hamilton О, ну, э... Думаю, я просто...
T-Bone Waitress Знаете, я тут работаю 44 года. Никто никогда не заказывал ничего, кроме стейка Ти-Бон и запечённого картофеля. Кроме одного уё### из Нью-Йорка, который в 1987 году пытался заказать форель. У нас нет этой ё### форели. Только стейки Ти-Бон. Так что либо вы не хотите кукурузу в початках, либо зелёную фасоль. Что вы не хотите?
Marcus Hamilton Я не хочу зелёную фасоль.
Alberto Parker Я тоже не хочу зелёную фасоль.
T-Bone Waitress Стейки средней прожарки.
Alberto Parker Можно мне стейк с прожаркой...
T-Bone Waitress Это не был вопрос.
Alberto Parker Ладно.
T-Bone Waitress Холодный чай для вас, ребята.
Alberto Parker Холодный чай — отлично.
Marcus Hamilton Холодный чай, ага. Спасибо, мадам.
T-Bone Waitress Ага.
Marcus Hamilton Слушай, я тебе скажу одно: никто не отберёт этот уё###.
Marcus Hamilton Честное слово.
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[последние реплики]
Toby Howard Слушай. Я снимаю небольшой домик в городе. Если захочешь зайти и продолжить разговор — всегда рад.
Marcus Hamilton О, мне бы это понравилось. Увидимся.
Toby Howard Да. Надеюсь, скоро. Я готов это закончить.
Marcus Hamilton Ты никогда от этого не отделаешься, что бы ни случилось. Это будет преследовать тебя, сынок, всю твою жизнь. Но ты не будешь один. Меня оно тоже не отпустит.
Toby Howard Если зайдёшь, может, я дам тебе покой.
Marcus Hamilton Возможно. Возможно, я подарю его тебе.
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Tanner Howard Парень, казалось бы, меня тут десять человек.
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Marcus Hamilton Это то, что они называют интуицией белого человека.
Alberto Parker Иногда и слепая свинья находит трюфель.
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Alberto Parker Ты хочешь здесь жить? Старый магазин с инструментами, где цены вдвое выше, чем в Home Depot, один ресторан, где официантка — гадюка. Как тут вообще кто-то может зарабатывать на жизнь?
Marcus Hamilton Люди живут здесь и зарабатывают уже 150 лет.
Alberto Parker Ну люди же жили в пещерах 150 тысяч лет, а теперь нет.
Marcus Hamilton А, может, твои предки так жили.
Alberto Parker Твои тоже. Очень давно твои предки были индейцами, пока кто-то не пришёл и не убил их. Разбили их, сделали из тебя такого же. 150 лет назад вся эта земля принадлежала моим предкам. Всё, что ты видишь, всё, что видел вчера. Пока бабушки и дедушки этих ребят не забрали её. Теперь её забрали у них. Только теперь это делает не армия, а эти уб###ки вот там. (показывает на банк Texas Midland)
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Tanner Howard Владыка равнин... это я.
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Tanner Howard Может, стоит попробовать в другом отделении.
Toby Howard Ты говоришь так, будто мы не уедем отсюда с добычей.
Tanner Howard Я никогда не встречал тех, кому удавалось улизнуть... а ты?
Toby Howard Тогда зачем, чёрт возьми, ты согласился?
Tanner Howard Потому что ты попросил, младший брат.
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Marcus Hamilton [Относится к телепроповеднику] Этот убл#док не узнает Бога, даже если он заползёт к нему в штаны и укусит за хрен.
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Alberto Parker Я умираю с голоду.
Marcus Hamilton Сомневаюсь, что там подают пеммикан.
Alberto Parker Знаешь, я тоже наполовину мексиканец.
Marcus Hamilton Да, я до этого доберусь, когда закончу с твоими индейскими оскорблениями, но это займет время.
Bank Manager Вы, рейнджеры, странные ребята.
Alberto Parker Нет, только он.
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Marcus Hamilton О, кто знает. Может, кто-нибудь из этих грабителей захочет перестрелку, и я отложу пенсию в огне славы.
Alberto Parker Я тебя стрелять видел. Там не будет никакой славы.
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Marcus Hamilton Я знаю, что у них были закрыты лица, но ты смог бы сказать, к какой они расе? Чёрные или белые?
Elsie Их кожа или их души?
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Tanner Howard Ты же знаешь, что я тебя люблю, правда?
Toby Howard Я тебя тоже люблю.
Tanner Howard Эй, Тоби, иди на х###.
Toby Howard Иди на х###.
[они весело смеются]
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Marcus Hamilton [Рейнджеры сталкиваются с ковбоями, перегоняющими скот через дорогу перед лесным пожаром] Эй! Что вы тут делаете? Вы это поле жжёте?
Cowboy Почему, б#ть, мы должны это делать? Оно взметнулось на шоссе и гонится за нами с тех пор.
Marcus Hamilton Жаль, что мы ничем не можем помочь.
Cowboy Лучше бы оно меня в пепел превратило, избавило от этих мучений. *Перережь этот забор!* 21-й век, а я гонюсь за пожаром к реке вместе со стадом скота. И не понимаю, почему мои дети не хотят этим заниматься.
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Toby Howard Как тебе, блин, удалось не сесть в тюрьму целый год?
Tanner Howard Это было непросто.
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Tanner Howard Мы были бы признательны, если бы вы предоставили нам жильё, хоть мы и не предупредили заранее.
Clerk Парень, ты — проблема.
Tanner Howard О, самая злая, дорогуша. В твои последние дни в доме престарелых ты будешь думать обо мне и хихикать.
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Tanner Howard Почему самые милые всегда такие чёртовы дьяволы, когда их заводишь?
Toby Howard Не знаю, у меня никогда милых не было.
Tanner Howard Да, тебе нравятся они злыми, ищущими, на кого бы свалить вину.
Toby Howard Похоже на правду.
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Tanner Howard Женщины в этом месте.
Toby Howard [Оглядывается по бару и видит несколько женщин средних лет] Что за хрень ты несёшь?
Tanner Howard Надо взять ещё по рюмочке. Скоро будут сами.
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Toby Howard Мне нужен ты трезвым.
Tanner Howard Кто, чёрт побери, напивается с одной бутылки пива?
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Marcus Hamilton Не хочешь присмотреть за этим, пока я схожу в ту бургерную?
Alberto Parker Можешь мне чего-нибудь заказать, пока будешь там? Я умираю с голоду.
Marcus Hamilton Сомневаюсь, что там подают пеммикан.
Alberto Parker Ты же знаешь, я тоже наполовину мексиканец.
Marcus Hamilton Да, да, до этого я доберусь, когда с индейскими оскорблениями покончим, но это не скоро будет.
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[повторяющаяся реплика]
T-Bone Waitress Чего ты не хочешь?
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Toby Howard Притормози.
Tanner Howard Я не гоню.
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Marcus Hamilton Боже, я обожаю Западный Техас.
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Archer City Deputy Может, наркоманы?
Alberto Parker Возможно.
Marcus Hamilton Слишком рано утром для наркоманов.
Alberto Parker Наркоманы не спят. Они просто колются.
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Toby Howard [Маркусу] Я был бедным всю жизнь. Мои родители тоже, их родители до них. Это как болезнь, передающаяся из поколения в поколение, становится заразой, вот что это такое. Заболевают все, кого ты знаешь, но не мои мальчики. Больше нет. Теперь это их дело.
Toby Howard Я никогда никого не убивал в жизни, но если хочешь, чтобы я начал с тобой — давай, старик. Посмотрим, успеешь ли ты схватить этот пистолет, прежде чем я снесу тебя с этого крыльца.
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Bear [преграждая путь] Ты знаешь, что значит «команчи»? Это значит — враги навсегда.
Tanner Howard Враги кого?
Bear Всех.
Tanner Howard И как это меня делает?
Bear Врагом.
Tanner Howard Нет. Это делает меня команчи.
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Toby Howard [смотрит на банк в Посте] Он слишком большой.
Tanner Howard Это она сказала.
Toby Howard Это никуда не годится.
Tanner Howard Это не первый раз.
Toby Howard Большой банк.
Tanner Howard Больше денег.
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Toby Howard Сейчас ты наверняка слышишь много всего обо мне и твоём дяде. Только не будь как мы. Понял меня?
Justin Howard Что бы я ни слышал, я не поверю.
Toby Howard Нет, ты поверишь. Это всё я сделал. А ты — по-другому... Не будешь пить?
Justin Howard Ты говоришь мне не быть как вы, а потом предлагаешь пивко. Как так?
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Toby Howard [Тэннер хватает стопку фишек у Тоби] Полегче.
Tanner Howard Оближусь.
Toby Howard Не проиграй всё.
Tanner Howard [бегая прочь] Да пошёл ты!
Toby Howard [Тихо] Чёртов идиот.
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Tanner Howard К чёрту тебя, старик!
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Marcus Hamilton Знаешь, кто я такой?
Marcus Hamilton Я тот, кто убил твоего брата.
Toby Howard Я знаю.
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