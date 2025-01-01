T-Bone WaitressЗнаете, я тут работаю 44 года. Никто никогда не заказывал ничего, кроме стейка Ти-Бон и запечённого картофеля. Кроме одного уё### из Нью-Йорка, который в 1987 году пытался заказать форель. У нас нет этой ё### форели. Только стейки Ти-Бон. Так что либо вы не хотите кукурузу в початках, либо зелёную фасоль. Что вы не хотите?
Alberto ParkerТвои тоже. Очень давно твои предки были индейцами, пока кто-то не пришёл и не убил их. Разбили их, сделали из тебя такого же. 150 лет назад вся эта земля принадлежала моим предкам. Всё, что ты видишь, всё, что видел вчера. Пока бабушки и дедушки этих ребят не забрали её. Теперь её забрали у них. Только теперь это делает не армия, а эти уб###ки вот там. (показывает на банк Texas Midland)
CowboyЛучше бы оно меня в пепел превратило, избавило от этих мучений. *Перережь этот забор!* 21-й век, а я гонюсь за пожаром к реке вместе со стадом скота. И не понимаю, почему мои дети не хотят этим заниматься.
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Toby HowardКак тебе, блин, удалось не сесть в тюрьму целый год?
Toby Howard[Маркусу]Я был бедным всю жизнь. Мои родители тоже, их родители до них. Это как болезнь, передающаяся из поколения в поколение, становится заразой, вот что это такое. Заболевают все, кого ты знаешь, но не мои мальчики. Больше нет. Теперь это их дело.
Toby HowardЯ никогда никого не убивал в жизни, но если хочешь, чтобы я начал с тобой — давай, старик. Посмотрим, успеешь ли ты схватить этот пистолет, прежде чем я снесу тебя с этого крыльца.
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Bear[преграждая путь]Ты знаешь, что значит «команчи»? Это значит — враги навсегда.