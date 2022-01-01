Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Любой ценой Любой ценой
Киноафиша Фильмы Любой ценой Отзывы о фильме «Любой ценой»
Hell or High Water Любой ценой 2016 / США
7.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Любой ценой»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Вообще-то, ему пора на пенсию – сидеть на прогнивших ступеньках перед домом, кутаясь в ободранный плед. И, собственно, шериф Маркус давно бы ушел – работа всю печенку проела, он уже и бумажки свои собрал, да только вдруг какому-то отморозку приспичило обчистить банк. Сумма копеечная, но в том-то и беда: ФБР на такую ерунду подписываться не будет. А потому желанный плед придется пока отложить: Маркус (Джефф Бриджес) вынужден взяться за свое предпенсионное дело. А тут еще и с…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Книга Илая
Книга Илая 1 комментарий
Неувольняемый
Неувольняемый 1 комментарий
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия 8 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Финальный аккорд
Финальный аккорд
2021, Великобритания, криминал, музыка, мелодрама
Держать удар
Держать удар
2018, США, драма, спорт, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Related video
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Приложение киноафиши