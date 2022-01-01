Наша рецензия

Вообще-то, ему пора на пенсию – сидеть на прогнивших ступеньках перед домом, кутаясь в ободранный плед. И, собственно, шериф Маркус давно бы ушел – работа всю печенку проела, он уже и бумажки свои собрал, да только вдруг какому-то отморозку приспичило обчистить банк. Сумма копеечная, но в том-то и беда: ФБР на такую ерунду подписываться не будет. А потому желанный плед придется пока отложить: Маркус (Джефф Бриджес) вынужден взяться за свое предпенсионное дело. А тут еще и с…