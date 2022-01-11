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Дэвид Маккензи
Дэвид Маккензи
David Mackenzie
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Дэвид Маккензи
David Mackenzie
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Дата рождения
10 мая 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Дэвид Маккензи
Родился 10 мая 1966 года. Корбридж, Англия, Великобритания.
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Фильмография Дэвид Маккензи
Король вне закона
боевик, биография, драма
2017, США
7.0
Любой ценой
криминал, драма
2016, США
7.0
От звонка до звонка
криминал, драма
2013, Великобритания
7.0
Музыка нас связала
мюзикл, комедия
2011, Великобритания
3.0
Последняя любовь на Земле
мелодрама, драма
2010, Германия / Великобритания
7.0
Бабник
комедия
2009, США
7.0
Хэллэм Фоу
драма, мелодрама
2007, Великобритания
7.0
Молодой Адам
триллер, криминал, драма
2003, Великобритания / Франция
4.0
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Драматический вестерн «Любой ценой» получит многосерийную адаптацию
В оригинальном фильме главные роли исполнили Джефф Бриджес, Крис Пайн и Бен Фостер.
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11 января 2022 15:26
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В основу сюжета ляжет одноименный роман Джона Кракауэра.
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25 июня 2021 11:23
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29 июля 2020 15:35
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