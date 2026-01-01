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Мелани Папалиа
Melanie Papalia
Киноафиша
Персоны
Мелани Папалиа
Мелани Папалиа
Melanie Papalia
Дата рождения
11 июля 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Фантастический герой
Биография Мелани Папалиа
Родилась 11 июля 1984 года. Ванкувер, Британская Колумбия, Канада.
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