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Мелани Папалиа
Мелани Папалиа Melanie Papalia
Киноафиша Персоны Мелани Папалиа

Мелани Папалиа

Melanie Papalia

Дата рождения
11 июля 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов, Фантастический герой

Биография Мелани Папалиа

Родилась 11 июля 1984 года. Ванкувер, Британская Колумбия, Канада.

Популярные фильмы

Форс-мажоры 8.1
Форс-мажоры (2011)
Путешественники 7.9
Путешественники (2016)
Любой ценой 7.6
Любой ценой (2016)

Фильмография Мелани Папалиа

Путешественники 7.9
Путешественники
драма, боевик, фантастика 2016, США
Любой ценой 7.6
Любой ценой Hell or High Water
криминал, драма 2016, США
Смотреть трейлер Рецензия
Посетители 5
Посетители Extraterrestrial
ужасы, фантастика 2014, Канада
Смотреть трейлер
Смерть в сети 6.1
Смерть в сети The Den
ужасы, триллер 2013, США
Смотреть трейлер
Смайли 3.9
Смайли Smiley
триллер 2012, США
Смотреть трейлер
Форс-мажоры 8.1
Форс-мажоры
драма 2011, США
Фрэнки и Элис 6.6
Фрэнки и Элис Frankie and Alice
драма 2010, Канада
Смотреть трейлер
Американский пирог: Книга Любви 4.8
Американский пирог: Книга Любви American Pie Presents: The Book of Love
комедия 2009, США
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