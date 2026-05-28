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Постер фильма Папасының қызы
Папасының қызы - Трейлер
Киноафиша Фильмы Папасының қызы

Папасының қызы

, 2026
Papasynyn qyzy
Казахстан / комедия
Трейлеры
Пойду 6
Не пойду 0
Постер фильма Папасының қызы
Пойду 6
Не пойду 0
Папасының қызы - Трейлер
Папасының қызы  Трейлер

О фильме

40-летний вдовец Даулет живёт с дочерью-подростком. После смерти матери девочка замкнулась в себе, в школе она стала мишенью для буллинга. Отец, постоянно занятый работой, понимает, что теряет контакт с дочерью. Чтобы подарить ей новые впечатления и вернуть радость, он решает устроить путешествие по стране на автодоме своего начальника. Но в последний момент начальник отказывает ему в машине. Разочарованный Даулет решается на безумный поступок — угоняет автодом. Начальник, охваченный гневом, пишет заявление в полицию и сам начинает преследование беглецов. Тем временем Даулет с дочерью отправляются в дорогу. Их ждут неожиданные приключения, встречи и испытания, которые постепенно сближают отца и дочь. Для неё это шанс снова поверить в жизнь, а для него — возможность наконец стать тем папой, которого она так ждала.

В ролях

Даурен Сергазин
Акбота-Нур Абайкызы
Сезим Серикбай
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 28 мая 2026
Дата выхода
28 мая 2026 Казахстан 6+

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии 

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Папасының қызы - Трейлер
Папасының қызы Трейлер
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