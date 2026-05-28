40-летний вдовец Даулет живёт с дочерью-подростком. После смерти матери девочка замкнулась в себе, в школе она стала мишенью для буллинга. Отец, постоянно занятый работой, понимает, что теряет контакт с дочерью. Чтобы подарить ей новые впечатления и вернуть радость, он решает устроить путешествие по стране на автодоме своего начальника. Но в последний момент начальник отказывает ему в машине. Разочарованный Даулет решается на безумный поступок — угоняет автодом. Начальник, охваченный гневом, пишет заявление в полицию и сам начинает преследование беглецов. Тем временем Даулет с дочерью отправляются в дорогу. Их ждут неожиданные приключения, встречи и испытания, которые постепенно сближают отца и дочь. Для неё это шанс снова поверить в жизнь, а для него — возможность наконец стать тем папой, которого она так ждала.