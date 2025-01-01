ConorТвои истории для меня никогда не имели смысла.
The MonsterПотому что люди — сложные создания. Ты веришь в утешительные лжи, прекрасно зная горькую правду, из-за которой эти лжи нужны. В конце концов, Конор, не важно, что ты думаешь. Важно только то, что ты делаешь.
The Monster[рассказывает историю]— Можешь взять тис, — сказал священник. — Я буду проповедовать в твою пользу. Сделаю всё, лишь бы спасти своих дочерей.
The Monster— Ты готов отказаться от всего, во что веришь? — сказал аптекарь.
The Monster[в роли священника]— Если бы это спасло их, я бы отказался от всего.
The Monster[в роли аптекаря]— Тогда я ничем не могу помочь.
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MumЖизнь всегда в глазах. Если ты это поймёшь, станешь настоящим художником.
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🥱
MumОднажды, если ты оглянешься назад и тебе станет жаль, что ты была так зла, что даже не могла со мной поговорить, знай — это было нормально. Я это понимала. Потому что я знаю всё, что тебе нужно сказать, даже если ты не произнесёшь это вслух.
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MumЯ бы хотел, чтобы у меня было сто лет, сто лет, которые я мог бы отдать тебе.
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The MonsterЯ знаю о тебе всё — и правду, что ты прячешь, и ту, что тебе снится.