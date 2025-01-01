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Киноафиша Фильмы Голос монстра Цитаты из фильма Голос монстра

Цитаты из фильма Голос монстра

Conor Твои истории для меня никогда не имели смысла.
The Monster Потому что люди — сложные создания. Ты веришь в утешительные лжи, прекрасно зная горькую правду, из-за которой эти лжи нужны. В конце концов, Конор, не важно, что ты думаешь. Важно только то, что ты делаешь.
Conor И что же мне делать?
The Monster То, что ты сделал только что. Ты говоришь правду.
Conor Вот и всё?
The Monster Ты думаешь, это просто? Ты был готов умереть, но не сказать её.
🧡
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Conor Что мне делать?
The Monster Теперь осталось только сказать самую простую правду.
Conor Я не хочу, чтобы ты уходила.
Mum Я знаю, мой любимый.
Conor Я не хочу, чтобы ты уходила...
Conor Как заканчивается четвёртая история?
The Monster Она заканчивается тем, что мальчик крепко держится за свою мать. И благодаря этому... он наконец может отпустить её.
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Mum ...и если придётся что-то ломать, так Бог с ним — ломай!
🧡
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The Monster Истории — это дикие звери... если их выпустить на свободу, кто знает, какой хаос они могут натворить.
🧡
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🥱
The Monster Вот и конец этой истории.
Conor Я боюсь.
The Monster Конечно, ты боишься. Это будет тяжело, даже очень тяжело. Но ты справишься, Конор О’Мэлли.
Conor Ты останешься?
The Monster Я буду здесь.
🧡
👏
🥺
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Conor Вера — половина исцеления
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dad Большинство из нас просто живут как попало до конца своих дней
🧡
👏
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[первые реплики]
Conor [кошмар] Мам! Мам!
Conor [пробуждение] С чего начинается история?
The Monster Она начинается, как многие истории. С мальчика, который уже не ребёнок, но ещё не мужчина. И с кошмара.
🧡
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The Monster Многое из того, что правда, кажется обманом
🧡
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The Monster [рассказывает историю] — Можешь взять тис, — сказал священник. — Я буду проповедовать в твою пользу. Сделаю всё, лишь бы спасти своих дочерей.
The Monster — Ты готов отказаться от всего, во что веришь? — сказал аптекарь.
The Monster [в роли священника] — Если бы это спасло их, я бы отказался от всего.
The Monster [в роли аптекаря] — Тогда я ничем не могу помочь.
🧡
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Mum Жизнь всегда в глазах. Если ты это поймёшь, станешь настоящим художником.
🧡
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Mum Однажды, если ты оглянешься назад и тебе станет жаль, что ты была так зла, что даже не могла со мной поговорить, знай — это было нормально. Я это понимала. Потому что я знаю всё, что тебе нужно сказать, даже если ты не произнесёшь это вслух.
🧡
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Mum Я бы хотел, чтобы у меня было сто лет, сто лет, которые я мог бы отдать тебе.
🧡
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The Monster Я знаю о тебе всё — и правду, что ты прячешь, и ту, что тебе снится.
🧡
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The Monster Что мне сломать дальше?
Conor Разбей окна!
The Monster Разбей их сам.
🧡
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Dad Мне жаль, что тебе приходится с этим столкнуться, но ты должен быть смелым. Понимаешь?
🧡
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