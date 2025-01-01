Однажды, если ты оглянешься назад и тебе станет жаль, что ты была так зла, что даже не могла со мной поговорить, знай — это было нормально. Я это понимала. Потому что я знаю всё, что тебе нужно сказать, даже если ты не произнесёшь это вслух.