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Джеральдин Чаплин
Джеральдин Чаплин
Geraldine Chaplin
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Джеральдин Чаплин
Geraldine Chaplin
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Дата рождения
31 июля 1944
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Сценарист
Личные связи
Чарльз Чаплин
Отец и дочь
Биография Джеральдин Чаплин
Родилась 31 июля 1944 года. Санта-Моника, Калифорния, США.
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Фильмография Джеральдин Чаплин
Земля под ногами (Якорь и надежда)
драма, мелодрама
2017, Испания
6.0
Сломанный ключ
фантастика, триллер, исторический
2017, Италия
2.0
Голос монстра
фантастика, фэнтези
2016, США / Испания
7.0
Я и Камински
драма
2015, Германия / Бельгия
6.0
Запретная комната
комедия, детектив
2015, Канада
6.0
Апостол
ужасы, анимация
2012, Испания
7.0
Невозможное
драма, исторический, триллер
2012, Испания / Таиланд / США
7.0
Американец
драма
2011, Франция
5.0
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