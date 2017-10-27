Наша рецензия

«Голос монстра» Хуана Антонио Байона основан на одноименном романе Патрика Несса. Это невероятно проницательный и тяжелый фильм, который рассказывает вовсе не о фантастических тварях, забавляющих наше сознание, а о детях. Какая красивая метафора совсем не сказочной реальности, которая и опьяняет, и отрезвляет. Кадр из фильма «Голос монстра» Весь фильм, а может даже дни после, перед вами будет стоять детский взгляд, не по возрасту суровый и бесконечно печальный.…