«Голос монстра» Хуана Антонио Байона основан на одноименном романе Патрика Несса. Это невероятно проницательный и тяжелый фильм, который рассказывает вовсе не о фантастических тварях, забавляющих наше сознание, а о детях. Какая красивая метафора совсем не сказочной реальности, которая и опьяняет, и отрезвляет. Кадр из фильма «Голос монстра» Весь фильм, а может даже дни после, перед вами будет стоять детский взгляд, не по возрасту суровый и бесконечно печальный.…
Смотрели, конечно, с удовольствием, интересно было наблюдать за героями.
Фильм о том, что внутри каждого человека живет что-то сильное, такое сильное, которое может справиться со всеми бедами и препятствиями в жизни.
Посмотреть, думаю, стоит, чтобы вдохновиться на новые подвиги. Хоть фильм и показался нам немного детским, смысл в нем однозначно есть.
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