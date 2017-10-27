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Голос монстра Голос монстра
Киноафиша Фильмы Голос монстра Отзывы о фильме «Голос монстра»
A Monster Calls Голос монстра 2016 / США / Испания
7.7 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Голос монстра»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

«Голос монстра» Хуана Антонио Байона основан на одноименном романе Патрика Несса. Это невероятно проницательный и тяжелый фильм, который рассказывает вовсе не о фантастических тварях, забавляющих наше сознание, а о детях. Какая красивая метафора совсем не сказочной реальности, которая и опьяняет, и отрезвляет. Кадр из фильма «Голос монстра» Весь фильм, а может даже дни после, перед вами будет стоять детский взгляд, не по возрасту суровый и бесконечно печальный.…

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Мария Мироненко 27 октября 2017, 12:36
Оценка
Ой страааанный фильм... Драматичный...
Смотрели, конечно, с удовольствием, интересно было наблюдать за героями.
Фильм о том, что внутри каждого человека живет что-то сильное, такое сильное, которое может справиться со всеми бедами и препятствиями в жизни.
Посмотреть, думаю, стоит, чтобы вдохновиться на новые подвиги. Хоть фильм и показался нам немного детским, смысл в нем однозначно есть.
27 октября 2017, 12:36 Ответить
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