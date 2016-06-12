Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кеннет Чой
Кеннет Чой
Kenneth Choi
О персоне
Фильмография
Новости
Кеннет Чой
Kenneth Choi
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
20 октября 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
168 см
Биография Кеннета Чой
Родился 20 октября 1971 года. Чикаго, Иллинойс, США.
Развернуть
Фильмография Кеннета Чой
Опасный бизнес
боевик, комедия
2018, США
6.0
Бамблби
фантастика, боевик
2018, США
8.0
Яркость
фантастика, криминал
2018, США
6.0
Защитник
драма, триллер
2016, США
6.0
Война
боевик, триллер
2007, США
7.0
Крутые времена
криминал, драма, триллер
2005, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Кеннет Чой присоединился к касту «Человек-паук: Возвращение домой»
Новый супергеройский блокбастер Marvel «Человек-паук: Возвращение домой» продолжает собирать актеров. Стало известно, что одна из ролей в фильме досталось Кеннету Чою — он сыграет директора школы,
Написать
12 июня 2016 15:23
Все новости
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»