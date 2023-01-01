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Бамблби
Бамблби, 2018: актеры и роли
Bumblebee
Бамблби
2018 / США
Трейлер
8.0
Оцените
150
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Бамблби, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Трэвис Найт
Travis Knight
В ролях
Памела Адлон
Pamela Adlon
Хейли Стайнфелд
Hailee Steinfeld
Джон Сина
John Cena
Стивен Шнейдер
Stephen Schneider
Хорхе Лендеборг мл.
Jorge Lendeborg Jr.
Джейсон Йен Дракер
Кеннет Чой
Kenneth Choi
Рикардо Хойос
Ricardo Hoyos
Эбби Куинн
Abby Quinn
Джон Ортис
John Ortiz
Роли озвучивали
Питер Каллен
Peter Cullen
Дилан О’Брайен
Dylan O'Brien
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