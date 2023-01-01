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Бамблби Бамблби
Киноафиша Фильмы Бамблби Бамблби, 2018: актеры и роли
Bumblebee Бамблби 2018 / США
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150 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Бамблби, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Трэвис Найт Трэвис Найт Travis Knight
В ролях
Памела Адлон Памела Адлон Pamela Adlon Хейли Стайнфелд Хейли Стайнфелд Hailee Steinfeld Джон Сина Джон Сина John Cena Стивен Шнейдер Стивен Шнейдер Stephen Schneider Хорхе Лендеборг мл. Хорхе Лендеборг мл. Jorge Lendeborg Jr. Джейсон Йен Дракер Джейсон Йен Дракер Кеннет Чой Кеннет Чой Kenneth Choi Рикардо Хойос Рикардо Хойос Ricardo Hoyos Эбби Куинн Эбби Куинн Abby Quinn Джон Ортис Джон Ортис John Ortiz
Роли озвучивали
Питер Каллен Питер Каллен Peter Cullen Дилан О’Брайен Дилан О’Брайен Dylan O'Brien
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
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2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
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2022, США, анимация, комедия, приключения
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2023, США, боевик, комедия, мелодрама
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